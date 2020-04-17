История о том, как Apple ненавидела Google

На прошлой неделе много говорили о том, что Apple и Google совместно работают над приложением, которое позволит снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Это не такой уж и уникальный случай в истории, когда два крупных конкурента объединяли свои усилия для достижения какой-то общей большой цели. Даже в саванне бывают перемирия, когда лев и антилопа пьют бок о бок из одного водоема. В истории Apple и Google было много и других фактов, когда они помогали или мешали друг другу. Давайте вспомним их. Среди них есть несколько действительно интересных.

Приложение Apple и Google для борьбы с коронавирусом

Если вы пропустили одну из главных новостей прошлой недели, я коротко напомню.

Компании решили создать приложение, которое будет работать на базе технологии Bluetooth Low Energy. Эта технология позволяет смартфону даже после полной разрядки аккумулятора еще долгое время раздавать сигнал. Например, она используется для поиска пропавшего iPhone. Если его украли или вы его потеряли, то даже в выключенном состоянии смартфон раздает сигнал и гаджеты проходящих мимо людей могут переслать его на сервер Apple. Если хозяин уже отметил устройство как потерянное, он сможет его найти.

На основании этой технологии будут фиксироваться контакты людей, а потом сопоставляться с теми, у кого обнаружили COVID-19. Если был контакт и риск заражения, будет предложено провериться. В целом все просто, теперь конкурирующие устройства будут работать вместе. Это очень интересно.

История взаимодействия и соперничества Apple и Google

На самом деле в большом бизнесе, как и в политике, не все так однозначно. Сейчас мы говорим о компаниях, которые близки к политике, да и сам их масштаб позволяет назвать их действия политикой. Поэтому они еще более неоднозначны. Можно быть конкурентами, но помогать друг другу, если это выгодно.

Так, например, происходит у Apple с Samsung, которые без конца судятся, но все равно активно работают вместе. В какой-то момент такое хрупкое сотрудничество может сломаться. И вот примеры…

2005 год: Стив Джобс и Google

Много лет назад Apple и Google могли совместно работать. Они даже объединялись, чтобы испортить жизнь Microsoft. Плюс, iPhone с первых версий очень хорошо работал с Google. Приложение YouTube было нативным, да и другие сервисы работали очень хорошо.

Кошка между компаниями пробежала, когда Стив Джобс написал письмо Сергею Брину. В письме он выражал недовольство тем, что Google пыталась нанять на работу специалистов, которые отвечали в Apple за разработку браузера Safari. Конечно, кому понравится, что у тебя из-под носа уводят хороший продукт.

В итоге, это привело к тому, что компании поссорились и перестали так активно сотрудничать. А приложения Google так и пропали из iOS, оставшись только в App Store. Хотя, некоторое время и с этим были трудности.

Apple, дай списать: Huawei представила кредитку Huawei Card

2008 год: первый смартфон на Android и гнев Стива Джобса

Именно в в 2008 году, через год, после выхода первого iPhone, свет увидел HTC Dream — первый смартфон на Android. Вроде вышел и вышел, но нет. Стив Джобс был очень этим недоволен.

Он требовал убрать из системы то, что считал эксклюзивом iOS и даже имел на это патенты. В первую очередь, ему не нравилось использование схожего интерфейса и жеста масштабирования. Об этом рассказывал Эрик Шмидт, который в то время руководил Google.

Потом, правда, Джобс перестал высказываться так эмоционально, но в начале он утверждал, что готов до последнего вздоха и до последнего доллара на счету Apple (из 40 миллиардов) бороться и доказывать, что Android украл почти все идеи IOS в сфере дизайна и управления интерфейсом.

2012 год: Apple налаживает отношения с Google

Переубедить Джобса было невозможно. Он был очень рьяно настроен против Google и с радостью бы сразу отказался от ее сервисов и приложений, но был связан контрактами. В итоге, когда они закончились, приложения и сервисы пропали из базовой прошивки iOS.

Уже только после его смерти, в 2011 году более либеральный Тим Кук согласился возродить сотрудничество с Google, но уже не на том уровне, который был до этого.

Google занервничала: Pixel 3A тоже продают с хорошей скидкой

В итоге в 2012 году приложения вернулись в нормальном виде, а поисковиком по-умолчанию снова стал Google.

2013 год: Siri против Google Assistant

В 2013 году было скорее милое и забавное противостояние, чем ожесточенное. Компании настроили своих ассистентов таким образом, чтобы те подкалывали друг друга.

Например, Siri отвечала, что она не мерцает, так как не умеет этого, или что iPhone не надо наматывать на голову, чтобы получить ответ (намекая на очки Google Glass). В ответ Google возразила, что ее голосовой ассистент не только слышит, но и понимает своего хозяина.

Это было интересной и ироничной игрой слов, которая всегда доставляет публике куда больше удовольствия, чем скандалы и судебные разбирательства.

2014 год: Тим Кук стал похож на Стива Джобса

Именно в 2014 году Тим Кук в интервью Чарли Роузу заявил, что Google является основным конкурентом для Apple. Все производители смартфонов по сути просто поставляют оборудование для операционной системы, с которой и конкурируют купертиновцы.

Эти слова были вполне в духе Стива Джобса. В этом же интервью Кук добавил, что дух Джобса навсегда останется в ДНК компании, которую он создал.

2019 год: Google начинает дразнить iPhone X

Google тоже хороша и любит поиграть в игры, показывая, что она как непальские дети, сделанные непальцем и непалкой. Так в 2019 году она провела интересную маркетинговую компанию. Она заключалась в том, что на стенах домов в разных городах размещались плакаты с изображением iPhone X и Google Pixel 3a. На плакатах была указана цена 999 долларов для iPhone X и 399 долларов для Pixel 3a. Так же был отмечено, что Pixel лучше чуть ли не по всем параметрам.

Жим-жим: Xiaomi испугалась нового iPhone SE 2020

Интересно, что для рекламы Google взяла смартфон, которому на тот момент было уже больше полутора лет. Многие думали, почему же они не указали более новый девайс.

Дело в том, что актуальный на тот момент iPhone назывался Xs. Есть вероятность того, что это название использовать было нельзя для прямого сравнения, но если написать iPhone X, все равно все все было понятно.

2019 год: Apple снова сотрудничает с Google

В этом же году компании зарыли топор войны и начали сотрудничать на благо общего технологического дела. Так они начали совместную работу над созданием единой системы умного дома. Для этого они вместе начали сотрудничать с Amazon и Zigbee.

Если хотите быть в кусе свежих новостей из мира Android и умного дома, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram.

Задачей сотрудничества была разработка кроссплатформенных гаджетов для умного дома. Это должно было сильно упростить работу тех, кто придумывает и производит соответствующие гаджеты. Видимо, Apple решила, что ее HomeKit как-то буксует и ничего не добился за несколько лет, и надо что-то менять.

Была создана рабочая группа, которая и занималась разработками. В нее вошли специалисты из всех компаний, которые и занимались разработками.

Чего ждать от Apple и Google

События, касающиеся нынешнего сотрудничества компаний, я уже описывал выше. Конечно, у них есть свои интересы и они продолжат отнимать друг у друга деньги на рынке смартфонов и других устройств, но иногда надо действовать умнее.

Так компании и поступают. Они умело лавируют между конкуренцией и тесным сотрудничеством. В итоге, это рождает новые продукты и сервисы. Всегда приятно, когда гиганты могут себя так вести. Держим руку на пульсе и посмотрим, что будет дальше.