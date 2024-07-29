Сравниваем новый Galaxy Z Fold 6 и прошлогодний Galaxy Z Fold 5

Компания Samsung несколько недель назад представила свой последний складной телефон Galaxy Z Fold 6. Это преемник прошлогоднего Z Fold 5, и он принес с собой множество обновлений. Как и в серии S24, в новом раскладном телефоне Samsung делает упор на функции Galaxy AI. Не считая программного обеспечения, в новом телефоне есть несколько заметных обновлений, некоторые из которых мы давно хотели увидеть. Но делает ли это его лучшим выбором по сравнению с Z Fold 5. В целом нет, но давайте разбираться в деталях.

Samsung Galaxy Z Fold 6 против Galaxy Z Fold 5: дизайн

Складной телефон 2023 недавно тоже получил функции Galaxy AI через обновление, и его набор функций был довольно солидным. Если вы не можете определиться между этими двумя выдающимися раскладушками, давайте разберемся шаг за шагом и выясним, кто из них лучше.

Samsung в очередной раз перестраховалась с дизайном своего нового Galaxy Z Fold 6. Не то чтобы с предыдущей моделью было что-то не так, но последние три поколения выглядели практически одинаково, с незначительными изменениями из года в год. В модели Fold 6 получила свое развитие. Рамка стала еще более угловатой, а углы — менее изогнутыми. Благодаря этому в закрытом или открытом состоянии он выглядит почти прямоугольным.

Самым большим и приятным изменением в новинке является меньший вес — 239 г, что на 14 г меньше, чем у Fold 5. Это делает его таким же легким, как OnePlus Open, но все же не таким легким, как Vivo X Fold 3 Pro. Fold 6 также на 2,7 мм шире и на 1,4 мм короче Galaxy Z Fold 5, что означает, что вы не сможете использовать от Fold 5 на новой модели.

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Samsung утверждает, что в Galaxy Z Fold 6 были сделаны и другие улучшения, например, на 10% улучшена устойчивость рамки и шарнира к царапинам, использованы новые материалы для шарнира и улучшена устойчивость к давлению и острым предметам для складной части экрана.

Последним важным обновлением дизайна является сертификация по стандарту IP48, что кажется большим обновлением, но я не думаю, что это так. Fold 5 уже имел класс защиты IPX8, так что водонепроницаемость («8») осталась прежней. Теперь Fold 6 получил официальный рейтинг «4» за устойчивость к твердым частицам, но он действителен только для объектов размером более 1 мм. Оценка «5» и выше гарантирует защиту от более мелких частиц, таких как пыль, а это то, что действительно важно.

Samsung Galaxy Z Fold 5 получил несколько значительных изменений в дизайне: более тонкий и легкий корпус, а также переработанный шарнир, который позволяет телефону складываться без зазоров. На бумаге это может показаться не очень впечатляющим, но когда вы держите и используете телефон в сложенном состоянии, это производит большое впечатление. Как и в Fold 6, в Fold 5 также используется стекло Gorilla Glass Victus 2 для внешнего дисплея и задней панели.

Телефон весит 252 г, что немного тяжеловато, и это заметно поначалу, пока вы не привыкнете к нему. Он не имеет официальной защиты от пыли, хотя я считаю, что он должен быть таким же устойчивым к мелким предметам, как и Fold 6, несмотря на более слабый сертификат.

Работает ли Samsung Galaxy Z Fold 6 со стилусом S Pen. Ответ вас удивит.

Samsung Galaxy Z Fold 6 против Galaxy Z Fold 5: технические характеристики

Galaxy Z Fold 6 оснащен специальной версии чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, как и серия S24. Вы можете ожидать более высоких результатов в бенчмарках и более плавной работы в ААА-играх. Новый чип также более энергоэффективен, поэтому время автономной работы должно быть немного лучше, чем в прошлом году.

Galaxy Z Fold 6 стоит на 100 долларов дороже своего предшественника (что, опять же, неудивительно), но в России разница в цене более существенная и исчисляется десятками тысяч рубле. Тут вы можете посмотреть цену Galaxy Z Fold 5 и цену Galaxy Z Fold 6.

Емкость аккумулятора осталась прежней — 4 400 мАч, а зарядное устройство в коробке не поставляется. Проводная зарядка по-прежнему ограничена 25 Вт, а беспроводная — 15 Вт.

Экран какого складного смартфона лучше

Samsung внесла несколько изменений в дисплеи. Внешний экран Galaxy Z Fold 6 немного больше — 6,3 дюйма — и немного шире с соотношением сторон 22,1:9. Это означает, что набирать текст обеими руками будет немного удобнее. Увеличение размера также привело к небольшому росту разрешения до 2 376×986. Остальные характеристики почти не изменились, например, панель Dynamic AMOLED 2X и адаптивная частота обновления 120 Гц. Последняя теперь может снижаться до 1 Гц при необходимости, по сравнению с 48 Гц в старой модели. Это плюс, но не килер-фича.

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Диагональ внутреннего дисплея осталась прежней — 7,6 дюйма, но углы изменены, поэтому он кажется немного больше. Соотношение сторон немного шире — 20,9:18, а разрешение теперь составляет 2 160×1 856. Он стал ярче, поскольку Samsung заявляет о пиковой яркости до 2 600 нит, по сравнению с 1 750 нит у Fold 5. Это должно облегчить просмотр контента под прямыми солнечными лучами, не чудес ждать не стоит. Fold 6 также поддерживает S Pen Fold Edition и S Pen Pro.

Какой складной телефон мощнее

Аппаратная часть Samsung Galaxy Z Fold 5 изначально была хорошей и остается актуальной спустя год. Он работает на мощном Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Этот телефон также оснащен 12 ГБ оперативной памяти и поставляется с тремя вариантами встроенной памяти вплоть до 1 ТБ.

Z Fold 5 имеет такую же емкость аккумулятора и технологию зарядки, как и Fold 6, хотя новейшее программное обеспечение и более эффективный чип могут помочь ему получить немного больше времени автономной работы, но разница будет исчисляться максимум десятками минут. Внутренний и внешний дисплеи Fold 5 обеспечивают отличные цвета и яркость, что делает его отличным устройством для просмотра контента. А вот слабый уровень защиты от мерцания и сильный глянец внутреннего экрана мы отнесем скорее к недостаткам.

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Лучшие смартфоны на One UI

Samsung Galaxy Z Fold 6 поставляется с Android 14 из коробки, с оболочкой One UI 6.1.1. Как и серия S24, Fold 6 также получит семь лет обновлений ОС и патчей безопасности, что скорее всего больше, чем это телефон будет в использовании у большинства людей.

Note Assist в Samsung Notes позволяет делать перевод, заметки и автоформатирование. Функция перевода наложения PDF позволяет переводить текст непосредственно в самом PDF. Новая функция «Эскиз в изображение» предлагает варианты изображений на основе грубых набросков или рисунков, сделанных с помощью пера S Pen. А функция Photo Assist позволяет создавать профессиональные изображения на основе различных видов работ и визуальных стилей. Все функции, которые мы уже видели в телефонах Galaxy S24, такие как переводчик и живой перевод, доступны и в Fold 6.

Galaxy Z Fold 5 поставлялся с One UI 5.1.1 на базе Android 13, когда он был выпущен в прошлом году, но недавно он начал получать обновление One UI 6.1. Это означает, что большинство функций Galaxy AI будут доступны и на Fold 5. Некоторые из новых функций Fold 6 также должны в конечном итоге попасть на Fold 5 в будущих обновлениях. Что касается обновлений программного обеспечения, то Z Fold 5 получит пять лет обновлений ОС и системы безопасности.

Сравнение камер Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Fold 5

В новом Galaxy Z Fold 6 компания Samsung не стала сильно усложнять работу с камерами. Аппаратная часть осталась практически прежней, хотя Samsung утверждает, что в ультраширокой камере используется новый 12-Мп сенсор. Это не самый интересный набор камер в складном устройстве, но и не плохая новость. В Fold 5 уже был довольно хороший набор камер, с улучшенным качеством изображения по сравнению с Fold 4. Кроме того, Fold 6, а также представлена более качественная настройка программного обеспечения, которая может поспособствовать небольшому улучшению качества изображения.

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Fold 6 оснащен 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией (OIS), 10-Мп телефотокамерой с 3-кратным оптическим зумом и OIS, а также 12-Мп ультраширокой камерой. На внешнем дисплее находится та же 10-Мп камера для селфи, а на складном дисплее используется 4-Мп камера под дисплеем.

Какой складной Samsung лучше купить

Если смотреть на новинку исключительно с точки зрения производительности, что является основной причиной, по которой вы бы рассматривали его покупку вместо S24 Ultra, то более яркий дисплей Galaxy Z Fold 6 и чуть более широкое соотношение сторон дают ему преимущество перед Fold 5. Из-за того, что он дороже он не стоит того, чтобы переплачивать. Зато в качестве бонуса вы получаете дополнительный год поддержки программного обеспечения, новейший процессор и, что немаловажно, официальный рейтинг IP48. Кроме того, новые цвета выглядят очень круто. Без сомнения, это один из лучших складных телефонов на рынке, но ценник на него очень высокий. Особенно, в сравнении и не на много более слабым прошлогодним «Фолдом».

Если вы покупаете раскладной телефон исключительно ради новизны или для просмотра видео на большом экране, я бы рекомендовал остановиться на Z Fold 5. Он практически ничем не уступает новой модели, а в ближайшее время цена на него должна быть еще снижена. Имейте в виду, что его дисплей может не подойти вам, если ваши глаза чувствительны к мерцанию, в этом случае OnePlus Open может быть лучшим вариантом.