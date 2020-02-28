Стоит ли покупать смартфон или планшет Huawei в 2020 году

Когда мы говорим о Huawei, сразу же возникают вопросы и сомнения. Интересны ли устройства компании в 2020 году? Многие до сих пор могут не знать, но ранее Google запретила Huawei использовать сервисы компании в собственных смартфонах из-за санкций правительства США. Это привело к тому, что новые телефоны Huawei работают без сервисов Google. Но кому они нужны в этом случае? Есть нюансы и моменты, которые, как мне кажется, стоит обсудить. И нельзя просто так сбрасывать Huawei со счетов.

Во-первых, под санкции не попали старые телефоны, выпущенные до ограничений, пока они составляют основную массу аппаратов компании, например, Honor 20, P Smart Z, Honor 10i, Huawei P30, Huawei P30 Lite и другие модели. На мой взгляд, именно поэтому Huawei пока не торопится выпускать новые телефоны на рынок. Скорее всего, они ждут, чтобы наполнить собственный магазин приложений достойными продуктами, включая Instagram и WhatsApp, потому что очевидно, что при текущей ситуации покупать новые среднебюджетные аппараты Huawei без сервисов Google мало кто будет.

Huawei сможет расти только в том случае, если ей удастся как-то решить этот вопрос, потому что без западных рынков будет ой как сложно. Не так давно Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi создали альянс Global Developer Service Alliance, который позволит разработчикам публиковать приложения с помощью определенного ПО сразу во все магазины китайских производителей. Это должно упростить жизнь разработчикам и подтолкнуть их на то, чтобы они не видели в Google Play единственный источник дохода.

А не так давно поступила информация, согласно которой Huawei планирует предустанавливать популярные Android-приложения, такие как Instagram, WhatsApp, на собственные смартфоны. Это частично позволит решить проблему, связанную с отсутствием Google Play, но при этом некоторые важные приложения для работы требуют сервисов «гугла», например, YouTube, без которого сложно представить использование телефона.

Одновременно с этим компания работает над собственной операционной системой и сервисами Huawei Mobile Services с фирменном магазином приложений App Gallery. Ранее руководство компании заявило о том, что не вернется к сервисам Google даже в случае, если у них появится такая возможность. А она у них, к слову, появилась, ведь не так давно руководитель Android и Google Play заявил, что Google подала заявку в Белый дом на предоставление ей лицензии на возобновление сотрудничества с Huawei. Вопрос лишь в том, одобрят ли её или нет. Ранее Microsoft точно так же запросила лицензию, и им не отказали. С Google ситуация явно сложнее, и пока непонятно, как будет развиваться ситуация в будущем.

Стоит ли покупать смартфоны Huawei в 2020 году

Текущее аппараты безусловно стоит, потому что сейчас они в цене заметно упали, и предлагают пользователям полноценные сервисы Google. К тому же Huawei в дальнейшем будет обновлять свои устройства. В случае с новыми я бы тоже не был настолько категоричным, потому что не все пользователи завязаны так сильно на сервисах Google, и если вы один из них, то, конечно, переход на телефон, где нет «гугла», для вас не должен стать проблемой. К тому же некоторые умельцы способны устанавливать сервисы Google самостоятельно с помощью различных средств.

Если же вы обычный пользователь, который часто использует тот же YouTube, покупать новые аппараты компании 2020 года (например, Huawei Mate XS, Huawei Mate 30, Huawei MatePad Pro) я бы пока не советовал. Нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в будущем. Сейчас очевидно, что Huawei ожидает серьезное падение поставок телефонов в первом квартале 2020 года. Но ребята все равно молодцы и не сдаются. Мне действительно нравится то, что они делают, и я уважаю Huawei.

Huawei защищается от возвратов?

Компания не так давно выпустила планшет MediaPad M6, и если зайти на страницу с устройством и нажать на кнопку «Купить», на экране появится всплывающее окно со следующим содержимым:

Huawei заявляет, что в аппарате предустановлен фирменный магазин приложений App Gallery. В сообщении нет слова об отсутствии сервисов Google. И, вероятно, таким образом ребята защищают себя от случаев, когда потребитель, купив такой планшет и не найдя в нем Google Play, решит вернуть его обратно в магазин. А это вполне ожидаемо, потому что мало кто будет читать новости в Сети и интересоваться тем, что там происходит вокруг Huawei. Люди будут просто покупать продукты, которые им нравятся, и это проблема. По крайней мере, как мне кажется, всё же было бы неплохо предупредить как-то более явно своих потребителей об отсутствии сервисов Google.

Конечно, с одной стороны, Google Play не является единственным верным вариантом. Кто сказал, что сервисы Google обязательны? Но есть нюанс. Согласно гражданскому кодексу Российской Федерации, покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, в праве потребовать возврата денежных средств.

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Можно ли считать то, что Huawei открыто не заявляет об отсутствии сервисов Google скрытием недостатка? Вопрос интересный, ведь наличие Google Play не является обязательным в случае с Android. Однако, если предложить суду сравнить функциональность Galaxy Tab S6 с сервисами Google и Huawei MediaPad M6, окажется, что на планшете Huawei нельзя использовать YouTube, который является, веротяно, самым важным приложением в случае с мобильными устройствами и в особенности, когда речь заходит о планшетах. Считается ли недостатком отсутствие сервисов Google в этом случае? И всё равно у нас нет ответа. Это настолько спорная тема, что мы даже решили обратиться к Huawei с помощью горячей линии, дабы уточнить вопрос возврата устройства в случае, если потребитель не будет знать об обсутствии сервисов Google. Вот, что нам ответили:

По любым причинам вы можете вернуть товар в течение 7 дней после покупки.

Это, конечно, сильно меняет ситуацию, и в этом вопросе Huawei молодцы, ведь 7 дней достаточно, чтобы понять, сможете ли вы обойтись без сервисов или нет. Интересно узнать и ваше мнение.

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