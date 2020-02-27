У Huawei реальные проблемы с обновлением своих смартфонов 0

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Иван Кузнецов

Несмотря на то что Huawei запретили взаимодействовать с Google, компания довольно быстро оправилась от потери и показала всем, что способна жить даже в условиях искусственной изоляции. Китайцы не только придумали, как обойти ограничение на установку сервисов Google, но и развили собственный каталог AppGallery, сделав из него в итоге третий по популярности магазин приложений, который уступил только Google Play и App Store. Однако было бы наивно полагать, что даже такой гигант, как Huawei, сможет выйти из сложившейся ситуации абсолютно без потерь.

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Довольно бодро начав распространение Android 10 среди фирменных смартфонов, на флагманской линейке P30 у компании случились непредвиденные трудности. До сих пор неизвестно, с чем именно это связано, но, несмотря на то что обновление для флагмана вышло ещё осенью прошлого года, до части пользователей оно так и не добралось. Отсутствие апдейта наблюдается во многих странах мира, но, судя по всему, наибольшее количество устройств, не получивших Android 10, находится именно в Европе.

Почему не обновляется Huawei

Видимо, у Huawei реально проблемы с обновлениями своих смартфонов

На самом деле система очерёдности при распространении обновлений, когда свежая версия операционной системы сначала выходит в одних странах, а потом в других, является довольно распространённой практикой. Это может быть связано как с локальными особенностями прошивок, которые, например, включают популярные у местных пользователей приложения, так и с желанием производителя иметь возможность своевременно отозвать апдейт в случае, если он окажется проблемным. Но, судя по всему, у Huawei совершенно иная ситуация.

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Мало того, что компания выпустила Android 10 для Huawei P30 ещё в ноябре, а значит, имела достаточно времени, чтобы распространить обновление по всему миру, так она ещё и в рамках одной страны позволяет установить новую версию ОС только избранным пользователям. В результате многие начали решать проблему самостоятельно, пытаясь обновиться до актуальной сборки вручную. Для этого пользователи скачивают из интернета образ обновления и накатывают его на смартфон с помощью компьютера. Думаю, не стоит говорить, что, во-первых, ошибки при установке могут вывести аппарат из строя, а, во-вторых, сам установочный файл может оказаться вредоносным и заразить его.

Обновления безопасности Android

В этой связи не могу не вспомнить про то, что мой Honor View 20, который хоть и обновился до Android 10 в конце прошлого года, с тех пор не получил ни одного обновления безопасности. По всем правилам они должны выходить каждый месяц, но по какой-то причине Huawei то ли забыла про это, то ли Google банально перестала предоставлять ей исходники, которые разработчики китайской компании должны были адаптировать для фирменных аппаратов. Ведь если доступ к Android у производителей свободный, то с обновлениями безопасности всё не так просто.

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Не то чтобы мне так сильно были нужны эти обновления безопасности – я прекрасно смогу защитить свой смартфон и без них. Просто, на мой взгляд, выглядит немного странным заплатить за аппарат, который должен получать обновления на протяжении минимум двух лет с даты релиза, а потом остаться в итоге ни с чем. Как никак поддержка тоже входит в стоимость устройства, и я, выплатив Huawei розничную цену View 20, свою часть сделки выполнил. Теперь было бы неплохо увидеть какие-то действия и с её стороны.

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