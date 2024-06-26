10 крутых Телеграм-каналов, которые ты захочешь прочитать до самого начала

Если вы пользуетесь социальными сетями, то наверняка обратили внимание, что лента новостей формируется исходя из наших интересов. Каждый следующий пост оказывается интереснее предыдущего, в результате чего выйти из приложения получается только спустя некоторое время, в итоге не поняв, как вы там оказались. В Телеграме нет такой ленты новостей, зато некоторые источники могут похвастаться отменным контентом, который хочется читать взахлеб. Подобрали для вас реально крутые каналы в Телеге: они настолько увлекательные и легко усваиваются, что их хочется долистать до самого начала.

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Лучшие товары с АлиЭкспресс

Всем известно, что АлиЭкспресс — кладовая товаров на любой вкус. Пересмотреть их все, наверное, невозможно, но найти реально полезные — проще простого. В этом вам поможет Телеграм-канал Сундук Али-Бабы, в который попадает только лучшее — недорогие и очень качественные гаджеты. В канал слетаются только товары с высоким рейтингом и от проверенных продавцов, так что, вы залипнете в нём надолго.

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Новости из мира технологий

Если покупки на Али вам не интересны, вам наверняка будет любопытно почитать новости из мира технологий. Ради такого можно смело подписаться на Кобуру от Теслы, где информация преподносится в простой и, я бы даже сказал, игривой форме, граничащей с мемами. Читается такое очень легко — не удивляйтесь, если придете в себя спустя пару часов!

Канал о науке и технологиях

Телеграм-канал Евгения Чебаткова

Стендап-комик Евгений Чебатков активно ведет свой Телеграм-канал CHBTKV. Вопреки расхожему мнению, комик выкладывает не только видео из своей повседневной жизни, но и классные вырезки своих выступлений. Даже кружочки с видео у него душевные — будто общается не с абстрактными подписчиками, а с конкретными близкими людьми. А еще именно в канале Евгения Чебаткова раньше всех появляются анонсы будущих концертов и информация о том, когда выйдет подкаст «История на ночь».

Канал Евгения Чебаткова

Что такое VoWiFi на телефоне и для чего нужна эта функция Android

Где читать новости об Apple

Apple можно любить или ненавидеть, но быть равнодушным к компании и ее гаджетам просто невозможно. Узнать информацию о новинках, а также почитать о плюсах и минусах Айфонов всегда можно в Телеграм-канале AppleInsider.ru. Ребята регулярно разбирают неочевидные темы и дают крутые инструкции практически для всех моделей iPhone, iPad и Mac, так что, ищите свободное время, чтобы все это прочитать!

Новости Apple

Лучшие новинки на Андроиде

В конце концов, помимо iOS есть еще и Android. Если вы фанат Samsung или Google Pixel, вам точно нужно подписаться на канал AndroidInsider.ru. Здесь есть все об этих устройствах: инструкции, сравнения, аналитика и не только. Материалы здесь есть и о планшетах, и даже о Смарт-телевизорах! Найдете практически любую инструкцию по настройке смартфона и решению проблем — это я вам гарантирую.

Канал об Андроид

Телеграм-канал о психологии

Рано или поздно каждый из нас начинает задумываться о чем-то серьезном, например, о своей жизни и проблемах. Психология помогает разобраться с ними — не решить, так хотя бы понять. Телеграм-канал журнала Psychologies вам в помощь: здесь регулярно встречаются интересные статьи, ответы на вопросы читателей, тесты и рекомендации книг по психологии. Добавьте в подписки, чтобы всегда было, где искать ответы на важные вопросы.

Канал о психологии

Что купить дешево на АлиЭкспресс? Полезные мелочи до 500 рублей, без которых не обойтись

Как научиться разбираться в вине

В 2024 году многие внезапно полюбили вино и даже начали считать себя экспертами и ценителями. Но это, скорее всего, просто вздор. У вас есть возможность узнать все об этом прекрасном напитке в Телеграм-канале Такое вино: в нем вы найдете статьи о винодельнях, полезные советы по выбору и даже скидочки. Когда будете щеголять своими знаниями, не забудьте, где вы узнали об этом источнике информации!

Канал о вине

Крутой Телеграм-канал о ресторанах

Нашел крутой Телеграм-канал о еде под названием Дай откусить. В нем авторы регулярно подбирают крутые места в Москве, где можно вкусно поесть, заплатив не так много. Каждый пост сопровождается видео из заведения и блюдами, от которых слюнки текут. Статьи идут чуть ли не до бесконечности, так что сможете найти что-нибудь вкусное для себя.

Канал о еде

Как выучить иностранный язык

Пока все вокруг щеголяют знанием английского без словаря и добавляют словечки в свою речи, у вас есть крутая возможность выучить сербский язык. Он близок по духу к русскому, круто звучит и легко запоминается — такой мало кто знает! Приехать в Белград и быть там своим человеком поможет канал Как это будет по-сербски. В нем регулярно появляются подборки слов, афоризмов и устойчивых выражений, присущих только носителям языка. Учится и запоминается легко — потом спасибо скажете!

Канал о сербском языке

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Где читать новости о футболе

Первоспортивный — классный канал о футболе, в котором освещаются все события этого вида спорта, можно сказать, одной строкой. С юмором, видео и даже мемами — все для того, чтобы даже далекий от футбола человек зашел и полистал ленту. Конечно же, есть шутки про Спартак и Зенит, о которых знают даже бабули у подъезда. Присоединяйтесь!

Канал о футболе