10 крутых Телеграм-каналов, которые ты захочешь прочитать до самого начала

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Иван Герасимов

Если вы пользуетесь социальными сетями, то наверняка обратили внимание, что лента новостей формируется исходя из наших интересов. Каждый следующий пост оказывается интереснее предыдущего, в результате чего выйти из приложения получается только спустя некоторое время, в итоге не поняв, как вы там оказались. В Телеграме нет такой ленты новостей, зато некоторые источники могут похвастаться отменным контентом, который хочется читать взахлеб. Подобрали для вас реально крутые каналы в Телеге: они настолько увлекательные и легко усваиваются, что их хочется долистать до самого начала.

10 крутых Телеграм-каналов, которые ты захочешь прочитать до самого начала. Нельзя просто так взять и не дочитать эти Телеграм-каналы до самого начала. Фото.

Нельзя просто так взять и не дочитать эти Телеграм-каналы до самого начала

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Лучшие товары с АлиЭкспресс

Лучшие товары с АлиЭкспресс. Крутой канал для тех, кто любит крутые гаджеты по низкой цене. Фото.

Крутой канал для тех, кто любит крутые гаджеты по низкой цене

Всем известно, что АлиЭкспресс — кладовая товаров на любой вкус. Пересмотреть их все, наверное, невозможно, но найти реально полезные — проще простого. В этом вам поможет Телеграм-канал Сундук Али-Бабы, в который попадает только лучшее — недорогие и очень качественные гаджеты. В канал слетаются только товары с высоким рейтингом и от проверенных продавцов, так что, вы залипнете в нём надолго.

Скидки на АлиЭкспресс

Новости из мира технологий

Новости из мира технологий. Новости науки и технологий все в одном месте — можно ли мечтать о чем-то большем? Фото.

Новости науки и технологий все в одном месте — можно ли мечтать о чем-то большем?

Если покупки на Али вам не интересны, вам наверняка будет любопытно почитать новости из мира технологий. Ради такого можно смело подписаться на Кобуру от Теслы, где информация преподносится в простой и, я бы даже сказал, игривой форме, граничащей с мемами. Читается такое очень легко — не удивляйтесь, если придете в себя спустя пару часов!

Канал о науке и технологиях

Телеграм-канал Евгения Чебаткова

Телеграм-канал Евгения Чебаткова. В канале Евгения Чебаткова регулярно появляются новые посты, которые хочется поскорее посмотреть. Фото.

В канале Евгения Чебаткова регулярно появляются новые посты, которые хочется поскорее посмотреть

Стендап-комик Евгений Чебатков активно ведет свой Телеграм-канал CHBTKV. Вопреки расхожему мнению, комик выкладывает не только видео из своей повседневной жизни, но и классные вырезки своих выступлений. Даже кружочки с видео у него душевные — будто общается не с абстрактными подписчиками, а с конкретными близкими людьми. А еще именно в канале Евгения Чебаткова раньше всех появляются анонсы будущих концертов и информация о том, когда выйдет подкаст «История на ночь».

Канал Евгения Чебаткова

Что такое VoWiFi на телефоне и для чего нужна эта функция Android

Где читать новости об Apple

Где читать новости об Apple. Новости об Apple, обзоры техники и подборки приложений ищи в Телеграм-канале AppleInsider.ru. Фото.

Новости об Apple, обзоры техники и подборки приложений ищи в Телеграм-канале AppleInsider.ru

Apple можно любить или ненавидеть, но быть равнодушным к компании и ее гаджетам просто невозможно. Узнать информацию о новинках, а также почитать о плюсах и минусах Айфонов всегда можно в Телеграм-канале AppleInsider.ru. Ребята регулярно разбирают неочевидные темы и дают крутые инструкции практически для всех моделей iPhone, iPad и Mac, так что, ищите свободное время, чтобы все это прочитать!

Новости Apple

Лучшие новинки на Андроиде

Лучшие новинки на Андроиде. Новости об Android, обзоры гаджетов и крутые инструкции ищи в ТГ-канале AndroidInsider.ru. Фото.

Новости об Android, обзоры гаджетов и крутые инструкции ищи в ТГ-канале AndroidInsider.ru

В конце концов, помимо iOS есть еще и Android. Если вы фанат Samsung или Google Pixel, вам точно нужно подписаться на канал AndroidInsider.ru. Здесь есть все об этих устройствах: инструкции, сравнения, аналитика и не только. Материалы здесь есть и о планшетах, и даже о Смарт-телевизорах! Найдете практически любую инструкцию по настройке смартфона и решению проблем — это я вам гарантирую.

Канал об Андроид

Телеграм-канал о психологии

Телеграм-канал о психологии. Все, что касается психологии, можно найти в этом Телеграм-канале. Фото.

Все, что касается психологии, можно найти в этом Телеграм-канале

Рано или поздно каждый из нас начинает задумываться о чем-то серьезном, например, о своей жизни и проблемах. Психология помогает разобраться с ними — не решить, так хотя бы понять. Телеграм-канал журнала Psychologies вам в помощь: здесь регулярно встречаются интересные статьи, ответы на вопросы читателей, тесты и рекомендации книг по психологии. Добавьте в подписки, чтобы всегда было, где искать ответы на важные вопросы.

Канал о психологии

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Как научиться разбираться в вине

Как научиться разбираться в вине. Телеграм-канал Такое вино поможет вам разобраться в этом прекрасном напитке. Фото.

Телеграм-канал Такое вино поможет вам разобраться в этом прекрасном напитке

В 2024 году многие внезапно полюбили вино и даже начали считать себя экспертами и ценителями. Но это, скорее всего, просто вздор. У вас есть возможность узнать все об этом прекрасном напитке в Телеграм-канале Такое вино: в нем вы найдете статьи о винодельнях, полезные советы по выбору и даже скидочки. Когда будете щеголять своими знаниями, не забудьте, где вы узнали об этом источнике информации!

Канал о вине

Крутой Телеграм-канал о ресторанах

Крутой Телеграм-канал о ресторанах. Найти классное блюдо или место, где его готовят, можно в Телеграм-канале «Дай откусить». Фото.

Найти классное блюдо или место, где его готовят, можно в Телеграм-канале «Дай откусить»

Нашел крутой Телеграм-канал о еде под названием Дай откусить. В нем авторы регулярно подбирают крутые места в Москве, где можно вкусно поесть, заплатив не так много. Каждый пост сопровождается видео из заведения и блюдами, от которых слюнки текут. Статьи идут чуть ли не до бесконечности, так что сможете найти что-нибудь вкусное для себя.

Канал о еде

Как выучить иностранный язык

Как выучить иностранный язык. Все тонкости сербского языка можно изучить при помощи постов из специального Телеграм-канала. Фото.

Все тонкости сербского языка можно изучить при помощи постов из специального Телеграм-канала

Пока все вокруг щеголяют знанием английского без словаря и добавляют словечки в свою речи, у вас есть крутая возможность выучить сербский язык. Он близок по духу к русскому, круто звучит и легко запоминается — такой мало кто знает! Приехать в Белград и быть там своим человеком поможет канал Как это будет по-сербски. В нем регулярно появляются подборки слов, афоризмов и устойчивых выражений, присущих только носителям языка. Учится и запоминается легко — потом спасибо скажете!

Канал о сербском языке

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Где читать новости о футболе

Где читать новости о футболе. Новости о футболе и других видах спорта бывают смешными. Но только в Телеграм-канале «Первоспортивный». Фото.

Новости о футболе и других видах спорта бывают смешными. Но только в Телеграм-канале «Первоспортивный»

Первоспортивный — классный канал о футболе, в котором освещаются все события этого вида спорта, можно сказать, одной строкой. С юмором, видео и даже мемами — все для того, чтобы даже далекий от футбола человек зашел и полистал ленту. Конечно же, есть шутки про Спартак и Зенит, о которых знают даже бабули у подъезда. Присоединяйтесь!

Канал о футболе

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