5 удивительных возможностей каждого Android-смартфона, в которые сложно поверить

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Обычно мы пользуемся смартфоном для коммуникации посредством звонков и коротких сообщений, выхода в интернет, съемки фото и видео, работы и игр. Но, оказывается, наши умные устройства умеют намного больше. Функции смартфонов не ограничиваются банальными возможностями, и некоторые приложения способны дать любому Андроиду такой буст, что он моментально превратится в технологичное подобие супермена.

5 удивительных возможностей каждого Android-смартфона, в которые сложно поверить. В существование этих функций действительно сложно поверить. Фото.

В существование этих функций действительно сложно поверить

Решение примеров при помощи смартфона

Камера смартфона умеет не только фотографировать и снимать видео, но и решать математические примеры. Конечно, при помощи вычислительных мощностей процессора и специальных приложений вроде Яндекса с его умной камерой и Google Объектива.

Решение примеров при помощи смартфона. Так решает примеры умная камера Яндекса. Фото.

Так решает примеры умная камера Яндекса

Оба приложения умеют решать уравнения и другие задачи через специальную вкладку. А вам остается лишь навести камеру на пример, чтобы за пару секунд получить решение с подробным алгоритмом. Кстати, это далеко не единственная секретная функция камеры телефона. Еще больше возможностей вы найдете в нашем отдельном тексте.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Приложение-рулетка для смартфона

Рассказывая о возможностях камеры телефона, мы забыли упомянуть о функции измерения длины примеров. Да, Андроид способен выступить в качестве линейки или рулетки, и для этого вам понадобится приложение AR Ruler App.

Приложение-рулетка для смартфона. И такое смартфон тоже умеет. Фото.

И такое смартфон тоже умеет

Принцип работы программы очень прост: наводим объектив на один угол объекта, фиксируем его и перемещаемся к следующей точке. Так при помощи смартфона вы определите параметры дверного проема, габариты прикроватной тумбочки или длину любого предмета, который попадется под руку.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Измерение температуры воздуха смартфоном

Помимо камеры скрытыми возможностями обладают и другие датчики смартфона. Например, температурные. По умолчанию они определяют температуру процессора и аккумулятора, но при желании их получится использовать в том числе для измерения температуры воздуха.

Измерение температуры воздуха смартфоном. Результат точнее, если смартфон находится в состоянии покоя. Фото.

Результат точнее, если смартфон находится в состоянии покоя

С этой целью вам нужно установить одно из следующих приложений с термометром на Андроид:

Все программы работают по схожему принципу. Они получают сведения о температуре батареи, которая в спокойном состоянии равна температуре окружающей среды. То есть, если вы не играете и не заряжаете смартфон, приложение сможет предоставить довольно точные сведения.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как определить массу предмета при помощи смартфона

Еще одна скрытая функция Андроид — определение массы предметов. То есть смартфон может выступать в качестве весов, для чего ему понадобится приложение Weight Scale Estimator.

Как определить массу предмета при помощи смартфона. Определение массы предмета — тоже реальность. Фото.

Определение массы предмета — тоже реальность

В отдельном материале мы подробно рассказывали о его работе, поэтому сейчас не будем останавливаться на подготовительном этапе, необходимом для точных измерений. Также наглядную инструкцию вы найдете внутри самой программы.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Определение спелости арбуза смартфоном

Возможно, самая удивительная функция смартфона — определение спелости арбуза. Как он это делает? А просто анализирует звук при постукивании арбуза, что является наиболее популярным вариантом определения спелости бахчевых.

Определение спелости арбуза смартфоном. Даже определение спелости арбуза — не фейк. Фото.

Даже определение спелости арбуза — не фейк

Чтобы воспользоваться этой функцией, вам понадобится приложение Watermelon Prober. После запуска программы укажите размер ягоды, приложите смартфон к арбузу и несколько раз постучите по нему. В итоге вы получите оценку спелости по 3-балльной шкале.

Теги
Лонгриды для вас
Как по смартфону понять, что его хозяин — чушпан

Текст носит сугубо юмористический характер, а его автор не преследует цель оскорбить или унизить кого-либо из читателей.У каждого пользователя вырабатываются свои привычки в процессе эксплуатации смартфона, и по ним можно многое сказать о том, что из себя представляет хозяин. Например, является ли чушпаном. Определить это довольно просто, и зачастую даже не нужно смотреть на человека. Смартфон сам покажет и расскажет, кто его хозяин, и способен ли он пришиться к адекватным пользователям Android, коих среди читателей AndroidInsider.ru подавляющее большинство.

Читать далее
Все способы скрыть свою аватарку в Телеграм на Андроид, чтобы другие не видели фото профиля

Телеграм предоставляет пользователям массу различных параметров, которые делают мессенджер удобнее и безопаснее. Так, вы можете не только выкладывать к себе сторис, но и защищать их настройками конфиденциальности, чтобы их видели только "свои" люди или, например, не могли сделать скриншот. Казалось бы, даже скрыть аватарку в Телеграме - это очень просто, но мало кто знает, что сделать это можно самыми разными способами. В этом материале мы собрали их все - от простого до сложного, которые помогут правильно спрятать фото профиля.

Читать далее
Худшие смартфоны, противопоказанные к покупке в 2024 году

Начало нового года — хорошее время для поиска замены старого смартфона. В магазинах есть огромное количество моделей на любой вкус и кошелек, но далеко не каждую из них можно назвать удачной. Чтобы не совершить ошибку, познакомьтесь с худшими смартфонами 2024 года, которые всеми силами нужно обходить стороной, а также с их альтернативами, действительно заслуживающими внимания.

Читать далее