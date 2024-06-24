5 удивительных возможностей каждого Android-смартфона, в которые сложно поверить

Обычно мы пользуемся смартфоном для коммуникации посредством звонков и коротких сообщений, выхода в интернет, съемки фото и видео, работы и игр. Но, оказывается, наши умные устройства умеют намного больше. Функции смартфонов не ограничиваются банальными возможностями, и некоторые приложения способны дать любому Андроиду такой буст, что он моментально превратится в технологичное подобие супермена.

Решение примеров при помощи смартфона

Камера смартфона умеет не только фотографировать и снимать видео, но и решать математические примеры. Конечно, при помощи вычислительных мощностей процессора и специальных приложений вроде Яндекса с его умной камерой и Google Объектива.

Оба приложения умеют решать уравнения и другие задачи через специальную вкладку. А вам остается лишь навести камеру на пример, чтобы за пару секунд получить решение с подробным алгоритмом. Кстати, это далеко не единственная секретная функция камеры телефона. Еще больше возможностей вы найдете в нашем отдельном тексте.

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Приложение-рулетка для смартфона

Рассказывая о возможностях камеры телефона, мы забыли упомянуть о функции измерения длины примеров. Да, Андроид способен выступить в качестве линейки или рулетки, и для этого вам понадобится приложение AR Ruler App.

Принцип работы программы очень прост: наводим объектив на один угол объекта, фиксируем его и перемещаемся к следующей точке. Так при помощи смартфона вы определите параметры дверного проема, габариты прикроватной тумбочки или длину любого предмета, который попадется под руку.

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Измерение температуры воздуха смартфоном

Помимо камеры скрытыми возможностями обладают и другие датчики смартфона. Например, температурные. По умолчанию они определяют температуру процессора и аккумулятора, но при желании их получится использовать в том числе для измерения температуры воздуха.

С этой целью вам нужно установить одно из следующих приложений с термометром на Андроид:

Все программы работают по схожему принципу. Они получают сведения о температуре батареи, которая в спокойном состоянии равна температуре окружающей среды. То есть, если вы не играете и не заряжаете смартфон, приложение сможет предоставить довольно точные сведения.

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Как определить массу предмета при помощи смартфона

Еще одна скрытая функция Андроид — определение массы предметов. То есть смартфон может выступать в качестве весов, для чего ему понадобится приложение Weight Scale Estimator.

В отдельном материале мы подробно рассказывали о его работе, поэтому сейчас не будем останавливаться на подготовительном этапе, необходимом для точных измерений. Также наглядную инструкцию вы найдете внутри самой программы.

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Определение спелости арбуза смартфоном

Возможно, самая удивительная функция смартфона — определение спелости арбуза. Как он это делает? А просто анализирует звук при постукивании арбуза, что является наиболее популярным вариантом определения спелости бахчевых.

Чтобы воспользоваться этой функцией, вам понадобится приложение Watermelon Prober. После запуска программы укажите размер ягоды, приложите смартфон к арбузу и несколько раз постучите по нему. В итоге вы получите оценку спелости по 3-балльной шкале.