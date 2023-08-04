4 отличных смартфона для студентов и не только

Многие не согласятся с таким понятием, как ”смартфон для студента”. Больше всего вопросов вызовет стоимость смартфона. Одни студенты могут себе позволить раскладной Huawei Mate X3, а другим нужен максимально бюджетный смартфон. Чтобы нам было проще разобраться в вопросе, давайте возьмем за основу стильный внешний вид, хорошую камеру и среднюю ценовую категорию. От этого мы будем отталкиваться в сегодняшней подборке, которую мы условно назовем подборкой смартфонов для студентов.

Лучший телефон для студента

Покупка лучшего телефона Android немного сложнее, чем выбор лучших характеристик, а значит обращаем внимание на устройство в целом, а не на его отдельные компоненты. Но о конкретных параметрах забывать тоже не стоит. В общем, как всегда, во всем важен баланс.

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Google Pixel 7a — телефон с хорошей камерой

Для студента одним из наиболее важных аспектов покупки нового телефона является покупка чего-то надежного и относительно недорогого. Из всех телефонов, представленных на рынке прямо сейчас, одним из самых сбалансированных устройств является Google Pixel 7a.

Следуя по стопам своих предшественников, Pixel 7a продолжает оставаться одним из лучших смартфонов среднего класса, которые можно купить. У него отличная камера и шикарное программное обеспечение. У большинства телефонов среднего класса хорошие камеры, но Pixel 7a делает фотографии не хуже, если не лучше, чем некоторые флагманы. Даже со скромной двойной камерой. За счет этого получилось немало сэкономить на конструкции и сделать телефон дешевле.

Будучи телефоном Pixel, он является первым в очереди на гарантированное обновление программного обеспечения, имеет великолепный OLED-дисплей и специальный процессор Google Tensor, который способен справиться с любой задачей. Сюда также включены NFC, водонепроницаемость IP67 и превосходные тактильные ощущения.

Хорошо бы, чтобы Pixel 7a поставлялся с расширяемой памятью и большей батареей, но помимо этих двух небольших жалоб сложно найти что-то еще, к чему можно придраться. А еще он просто круто выглядит. Это действительно самобытный и неповторимый дизайн.

Причины купить Google Pixel 7a:

отличная камера

чистое ПО и долгое обновление

рейтинг IP67 и отличная батарея

красочный OLED-дисплей

быстрый процессор

Причины не покупать Google Pixel 7a:

нет расширяемой памяти

время автономной работы могло бы быть лучше

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Samsung Galaxy A53 5G — телефон с хорошим экраном

Одним из самых недооцененных смартфонов, доступных в настоящее время, является Samsung Galaxy A53 5G. Многие знают флагманы компании, но даже она сама зарабатывает львиную долю прибыли на относительно недорогих моделях. Именно они нужны всем пользователям. Galaxy A53 5G — одно из таких устройств, обладающее множеством функций и характеристик по не самой высокой цене.

Учитывая, что Samsung известна своими дисплеями, одной из лучших особенностей A53 5G является его яркий экран Super AMOLED. Вы получаете 6,5-дюймовый дисплей с тонкими рамками и частотой обновления 120 Гц, которая радует глаз. Студенты, которые любят запечатлевать свои памятные моменты, будут очень довольны четырьмя камерами на телефоне. При правильном освещении 64 Мп основной датчик может сделать очень крутые фотографии.

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Внутри у него установлен Exynos 1280 и 6 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает отличную производительность для большинства задач. Вы можете столкнуться с легкой недостаточностью частоты кадров во время игр, но в остальном проблем с производительностью нет. Встроенной памяти всего 128 ГБ, есть защита от воды IP67, батарея емкостью 5000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Не говоря уже о том, что цветовая гамма Galaxy A53 5G включает в себя несколько очень приятных пастельных оттенков.

Причины купитьSamsung Galaxy A53 5G:

четкий дисплей Super AMOLED с частотой 120 Гц

быстрый для большинства задач

аккумулятор емкостью 5500 мАч

хорошие камеры

Причины не покупать Samsung Galaxy A53 5G:

не подходит для игр

дисплей не достаточно яркий на улице

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POCO M4 Pro 5G — топ за свои деньги

Если вам нужен добротный во всех смыслах Android-смартфон, взгляните на POCO M4 Pro 5G. Телефоны Xiaomi всегда являются одними из лучших на рынке, и M4 Pro 5G под брендом POCO не является исключением. Его яркий и приятный дизайн говорит о том, что вы должны ожидать о него в плане использования.

Большим преимуществом POCO M4 Pro 5G является его большая батарея емкостью 5000 мАч, которая может работать почти два дня без подзарядки. Сама зарядка довольно быстрая, вы наполнять телефон энергией с помощью удобного адаптера питания PD USB-C в сочетании с быстрой зарядкой 33 Вт. 4 ГБ/6 ГБ/8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ/256 ГБ памяти более чем приемлемы.. Конечно, за исключением 64 ГБ постоянно памяти — сейчас это очень мало. Но уже 128 ГБ за такие деньги это хорошо. А за общую производительность отвечает чипсет Dimensity 810, обеспечивающий не самую быструю но хорошую работу.

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Среди остальных характеристик стоит отметить 6,6-дюймовый дисплей 1080p FullHD+ 90 Гц, две задние камеры, боковой сканер отпечатков пальцев, аудиразъем и стереодинамики. Правда, если вы решите купить себе POCO M4 Pro 5G, будьте готовы иметь дело с большим количеством вредоносных программ из коробки. Конечно, вы всегда можете удалить его сразу же, но для этого придется погуглить, как это сделать.

Причины купить POCO M4 Pro 5G:

батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт

хорошая производительность

дисплей с частотой 90 Гц выглядит великолепно

доступная цена

3,5 мм аудиоразъем

Причины не покупать POCO M4 Pro 5G:

медленное получение обновлений

много лишнего ПО

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Nothing Phone (1) — самый красивый телефон

Nothing Phone (1)— это уникальный телефон на базе Android с узнаваемым дизайном. Этот Android-телефон имеет прозрачную заднюю панель со множеством светодиодов, встроенных под стекло. Эти индикаторы составляют интерфейс Glyph телефона Nothing (1), и вы можете настроить его в рамках допустимых границ.

Nothing (1) имеет рейтинг защиты от воды и пыли IP53. 6,55-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и встроенный сканер отпечатков пальцев. Время автономной работы не лучшее, но очень хорошее, благодаря встроенному аккумулятору емкостью 4500 мАч. Для него предусмотрена быстрая зарядка (33 Вт) и беспроводная зарядка (15 Вт). Есть даже обратная беспроводная зарядка на 5 Вт.

Работает смартфон на чистом Android без лишний приложений и надстроек. Он оснащен процессором Snapdragon 778G+ и 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Производительность приличная, но иногда бывают какие-то просадки то в одном месте, то в другом. В Nothing (1) нет разъема для наушников и слота для карт памяти microSD. А еще, зарядное устройство не входит в комплект и его придется докупать отдельно.

Причины купить Nothing Phone (1):

интерфейс Glyph не похож ни на что существующее

три крупных обновления ОС и чистый софт

хорошее время автономной работы

быстрая зарядка зарядка 33 Вт

хорошие камеры

защита от воды и пыли IP53

Причины не покупать Nothing Phone (1):

нет зарядного устройства в коробке

подсветка не дает ничего, кроме эстетики

время от времени проседает производительность

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Какой телефон лучше купить

Любой из Android-телефонов в этом списке хорошо подойдет не только для студента, но и для обычного человека. Поэтому сложно рекомендовать что-то конкретное. Но для себя я бы выбрал Google Pixel 7a, не смотря на отличный внешний вид Nothing Phone.

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Попытка Google создать устройство Pixel среднего класса оказалась очень успешно с самой первой модели Pixel 3a, обзор которой был на нашем сайте. Отличные камеры камеры, сверхчистое программное обеспечение, рейтинг IP67 и надежный чипсет Google Tensor делают этот телефон действительно приятным в использовании на каждый день, вне зависимости от того, кому вы его покупаете. Но это только личные предпочтения. Сами по себе все четыре телефона достойны того, чтобы считаться лучшими в рассмотренном сегодня направлении.