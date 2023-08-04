Как поменять кнопки навигации на экране Андроид

Android хоть и перенимает фишки из iOS, но даже в 2023 году остается самим собой: система по-прежнему предлагает пользователям массу различных настроек. Это касается не только кастомизации внешнего вида, но и удобства эксплуатации. Например, на любом Андроид-смартфоне можно пользоваться либо жестами, либо включить кнопки навигации. Второй вариант хоть и выглядит старомодно, зато универсален на все случаи жизни. Мало кто знает, но панель навигации можно настроить дополнительными способами, а не только теми, что предлагает система. Можно поменять значки клавиш навигации — вот как это сделать.

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Сделать это можно с помощью утилит из Google Play, каждая из которых хорошая по-своему. При этом у них есть и недостатки — например, нестабильная работа. В принципе, это отнюдь не мешает удобно пользоваться этими приложениями: давайте посмотрим, что они умеют.

Navigation Bar — изменить панель навигации на смартфоне

Одна из самых простых утилит, которая позволяет изменить значки кнопок навигации Андроид — это Navigation Bar. В ней нет ничего особенного: при первом запуске достаточно дать необходимые разрешения на работу приложения в фоновом режиме. После этого у вас открывается ряд настроек интерфейса. Можно выбрать цвет панели навигации, настроить прозрачность и даже автоматически скрывать. И это далеко не все!

Есть настройки уровня вибрации при нажатии.

Скрытие панели при появлении клавиатуры.

Возможность передвинуть ее вправо/влево, вверх/вниз.

Назначить функцию на долгое нажатие.

Как я уже говорил выше, утилита для настройки кнопок неидеальна: вы можете заметить, что стандартные клавиши все равно остаются под ней. При этом можно включить управление жестами, чтобы она не дублировалась — тогда проблем не будет! Есть про-версия, но практически все функции доступны бесплатно.

Утилита для настройки кнопок

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One Button Navigation Bar — управление жестами на Андроид

Лично меня не устраивает то, как реализовано управление жестами на vivo Y35 — нижняя клавиша для сворачивания приложений нереально бесит. Можно ее настроить с помощью One Button Navigation Bar — эта утилита создает кнопку сворачивания на панели навигации и позволяет кастомизировать ее как душе угодно: сделать прозрачной или с цветным фоном, чтобы не потерять на экране, увеличить размер клавиши, назначить дополнительные функции вроде блокировки экрана или создания скриншота и многое другое!

One Button еще и делает кнопку переключения между приложениями подвижной, позволяя свайпать ее вправо и влево, при этом не превращая ее в откровенный колхоз. В общем, классный способ настроить жесты навигации на Андроид не только себе, но и своим близким в возрасте, чтобы им было намного проще пользоваться телефоном.

Настроить клавишу навигации

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Colorful Custom Navigation Bar — необычная панель навигации для Андроид

Если два предыдущих приложения предлагают настроить значки панели навигации «в рамках приличия», то для любителей дерзкой кастомизации есть Colourful Custom Navigation Bar! С ее помощью можно изменить внешний вид кнопок на Андроиде до неузнаваемости: например, поставить фоном красивые обои, градиент или анимацию. Чем эта утилита интереснее остальных — так это возможностью выбора значков. В базе есть не только различные альтернативы стандартным, но и возможность установки эмодзи!

Выглядит это дико, но очень необычно — взгляните сами. Что удобно — можно выбирать их из набора и устанавливать разные на любую клавишу. Если этого вам мало, то можете даже установить индикатор заряда батареи в панель навигации, предварительно выбрав стиль. В общем, не утилита, а клад, да еще и пользоваться ей можно бесплатно.

Эмодзи вместо клавиш

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Muviz — крутая панель навигации Android

Если вы не представляете жизнь без музыки, то утилита Muviz создана специально для вас: она добавляет анимацию в панель навигации Андроид! Это пульсирующая полоска, которая похожа на эквалайзер, а вдобавок вы можете ее перенести вверх экрана — так даже интереснее! При этом анимация не будет светиться просто так и раздражать вас — она появляется при включении музыки и двигается в такт воспроизводимому треку.

То есть, с помощью Muviz вы можете параллельно использовать сразу два сторонних приложения, которые не будут конфликтовать — это очень удобно. Визуальный эффект на экране смартфона настраивается: можно выбрать стиль, прозрачность, расположение, размер и другие параметры. Часть функций все же доступна в подписке, но и в бесплатной версии есть интересные способы прокачать тачбар на Андроид. Дерзайте!

Эквалайзер в панели навигации

В Google Play масса крутых приложений, но далеко не все из них попадают в ТОП магазина приложений. Какие программы скачать и не пожалеть — смотрите в нашей подборке!