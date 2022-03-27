Необычная функция Android 13 и перспективы 5G: итоги недели

Минувшая неделя не была богата на презентации, скандалы, разоблачения и другие события, которые могут что-то изменить в перспективе. Вместо этого она принесла нам другие новости. Например, мы узнали характеристики нового Xiaomi 12 Lite, который должен выйти в ближайшее время. Он действительно интересен и его хочется купить после такого. А еще статистика показала, что смартфонов с поддержкой 5G в мире уже продается больше, чем тех, у которых ее нет. Были и некоторые другие новости, например, про появление новых функций в Android 13 и самом популярном в мире мессенджере. Эти и другие новости в нашей традиционной еженедельной итоговой новостной подборке.

5G смартфонов в продаже стало больше, чем обычных

Иногда статистика оказывается интересной вещью и открывает глаза на то, на что мы не обращали внимание. Например, сейчас мы узнали, что уже в этом году продажи смартфонов с поддержкой 5G превысили продажи устройств без этой функции. Это случилось впервые в истории и говорит о том, что мы уверенно движемся в правильном направлении. Явным лидером в этой гонке благодаря богатому предложению и бездонному рынку является Китай. Доля продаж смартфонов с поддержкой 5G на этой территории составляет 84%. Во многом за это стоит благодарить китайских производителей, которые предлагают большое количество недорогих 5G смартфонов.

В 2019 году Samsung начала гонку 5G, выпустив для потребителей 5G-версию Galaxy S10. С тех пор этому примеру последовали многие из лучших производителей телефонов Android, в основном китайских, таких как Xiaomi, OnePlus и OPPO. В 2020 году подтянулась Apple, предложив свое видение 5G в линейке iPhone 12. 13-е поколение тоже получило такую функцию, но теперь 5G оснастили даже относительно недорогой iPhone SE 3. Сейчас все актуальные модели Apple поддерживают новый стандарт связи.

Последний ежемесячный отчет Counterpoint по отслеживанию продаж смартфонов показал, что на телефоны с поддержкой 5G приходилось 51% мировых продаж в январе. Во многом именно китайцы смогли продвинуть направление таких устройств. Они продаются не только в Китае, а значит, влияют на весь мир, стимулируют развертывание сетей и подстегивают других производителей готовить свои предложения.

Китай, Северная Америка и Западная Европа были крупнейшими драйверами этого роста — заявил в своем блоге Карн Чаухан, аналитик Counterpoint.

В Северной Америке и Западной Европе проникновение на рынок составило 73% и 76% соответственно. Apple доминировала на этих рынках с долей продаж более 50% и 30% соответственно.

Между тем Counterpoint связывает рост продаж телефонов Android с поддержкой 5G с распространением доступных чипсетов от Qualcomm и MediaTek. Например, OnePlus Nord CE 2 5G оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 900, который обеспечивает возможность работы в сетях пятого поколения.

Благодаря недорогим чипам, предлагаемым MediaTek и Qualcomm, смартфоны Android 5G вошли в ценовой сегмент от среднего до высокого (250–400 долларов) и теперь опустились до ценового диапазона 150–250 долларов, что составляет пятую часть продаж 5G. в январе — добавил Чаухан.

Ожидается, что производители смартфонов будут поддерживать свои инициативы в области 5G в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Карн Чаухан считает, что телефоны с 5G в ценовом сегменте ниже 150 долларов являются лучшим выбором для этих регионов, где в настоящее время доминирует 4G.

С учетом того, что такие компании, как Xiaomi и OPPO, недавно представили свои новейшие устройства с поддержкой 5G, похоже, что мы продолжим наблюдать, как новое поколение затмевает смартфоны старых поколений в будущем.

В России тоже продается большое количество смартфонов с поддержкой нового стандарта. Это даже не зависит от их стоимости, ведь предложение есть в самых разных сегментах. Правда, у нас это пока не так актуально по одной простой причине — в России нет полноценной поддержки 5G на уровне операторов.

Попытки развернуть сети мы наблюдаем уже давно, и я лично несколько раз ездил на презентации запуска тестовых участков в разных городах. Например, такие сети запускались в Уфе, Казани и Москве. В некоторых случаях простые пользователи даже могли попробовать такой доступ, чтобы протестировать его и дать сетям обратную связь.

Но пока все остается на стадии проекта. Тестовые запуски продолжаются и сейчас. По их результатам получается достичь скоростей передачи до 1,2 Гбит/сек. Это примерно в 10 раз быстрее уверенного хорошего соединения по 4G. Оборудование для исследований в основном поставляет Huawei. Но есть даже отечественные разработки, предложенные Ростехом.

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Сильно расстраиваться из-за того, что у нас пока нет 5G, не стоит. Преимуществом сетей является возможность подключения большого количества пользователей, скорость и отклик. В первом случае у нас пока нет большого количества автономных устройств, вроде машин с автопилотом и умных роботов в городе, которые требовали бы такой глубины сети.

Скорости, при условии хорошего соединения, хватает и у 4G. У многих пользователей дома скорость подключения не превышает 30-50 Мб/сек, а 4G в крупных городах на телефонах с качественным модемом обеспечивает часто 60-70 Мб/сек и более. Этого достаточно для просмотра одновременно 3-4 видео в 4K и полностью перекрывает потребности смартфона. Время отклика в 5-7 мс тоже более чем достаточный результат для телефона.

Положа руку на сердце, можно сказать, что в России действительно все хорошо с сотовой сетью. В крупных городах скорости и стабильность соединения вполне достаточные и сильно расстраиваться из-за отсутствия 5G едва ли стоит. Скроля ленту социальных сетей, загружая карты или слушая потоковую музыку, вы едва ли ощутите разницу между скоростью 20, 70 или 300 Мб/сек.

А вот когда на улицах будет минимум половина машин с автопилотом, которым надо общаться друг с другом, повсюду будут летать дроны доставки, а у людей будут десятки гаджетов умного дома, которые работают не через Wi-Fi, а напрямую с сетью, тогда это и будет актуально.

Ответа, когда у нас появятся сети 5G, нет, но они пока не так нужны. И это касается не только нас. 5G — перспективные сети, время на развертывание которых еще есть. Главное, что уже есть телефоны, а значит со стороны операторов будет стремление предлагать их поддержку.

Новая функция WhatsApp

Когда начинаешь писать новость про WhatsApp, уже где-то в подсознании сидит, что сейчас надо будет его критиковать, рассказывать об очередном сбое или провальном запуске чего-то нового. Но иногда повод бывает очень даже хорошим. Например, сейчас мы получили новую функцию, которая позволяет реагировать на сообщения, которые вам прислали. Такое уже некоторое время есть в Telegram. Именно этот мессенджер является ориентиром для WhatsApp при запуске новых функций. Оно и понятно, это два лидера индустрии, которые не могут не смотреть друг на друга. Удивительно, что на этот раз функция была скопирована довольно быстро. Может быть большой и не всегда поворотливый WhatsApp готовил ее уже давно? Это не важно — главное, что она теперь есть.

Когда несколько лет назад WhatsApp была продана ее нынешнему владельцу за фантастическую сумму в 16 миллиардов долларов, все знали, что что-то поменяется. С тех пор некоторые функции мессенджера Facebook перешли в WhatsApp, а появления остальных многим казалось вопросом времени.

Выше я начал с Telegram, так как именно появление реакций там с большой долей вероятности и подстегнуло WhatsApp к внедрению того же самого, но немного в ином виде. Схожесть функций с Facebook сама по себе не удивительна и многие смежные продукты имеют часть ее особенностей, но время появления именно этой точно было неслучайным.

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Новая функция пока доступна не всем. У меня ее нет, но в сети все больше упоминаний о ее появлении и сами разработчики говорили о том, что скоро она появится у всех. Для того, чтобы проверить доступна ли она вам, нужно коснуться и удерживать сообщение. Выпадающее меню предложит вам выбрать одну из шести реакций. Сейчас оступно шесть различных реакций: лайк, сердечко, смех, удивление, плач, сложенные ладони.

Скорее всего это функция, внедряемая на стороне сервера. Во всяком случае, WABetaInfo сообщает, что даже те, кто не может использовать ее, уже могут ее увидеть. Поэтому, появление новинки для всех является лишь вопросом времени. Технически это довольно просто и не требует большого массивного обновления.

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Для тех, кто не знает, эта функция также напоминает iMessage. Пользователи могут подержать палец на сообщении и выбирать смайлик в качестве реакции. Это помогает, когда надо отреагировать на сообщение и дать понять, что ты его получил, но не хочется писать дежурное «ок».

WhatsApp усердно работает над улучшением платформы и привлечением большего числа пользователей по всему миру. На данный момент единственной большой функцией, которая должна правильно работать со всеми клиентами без ошибок и проблем, является поддержка нескольких устройств. Эта функция действительно нужна и на нее возлагаются большие надежды.

WhatsApp — одно из самых популярных приложений для обмена мгновенными сообщениями во всем мире. Однако мы все знаем, что оно отстает от Telegram, когда речь заходит о функциональности. По сути, за много лет, WhatsApp так и не вышел за пределы простого приложения для обмена сообщения. Когда Telegram только и делает, что закидывает нас новыми функциями, которые уже давно вышли за границы обмена сообщениями, а WhatsApp осторожничает. Сейчас Telegram — это и мессенджер, и социальная сети и новостной агрегатор, а с недавнего времени это еще и стриминговая платформа, пусть и косвенно.

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Подобные задержки введения новых функций не мешают WhatsApp оставаться самым используемым мессенджером. Исторически сложилось, что его ценят за простоту и понятность. Все новинки приходится внедрять очень осторожно, чтобы не оттолкнуть существующих пользователей.

Остается надеяться, что новые функции WhatsApp будут появляться чаще, чем новости о проблемах и сбоях. И, конечно, ждем появления возможности использовать мессенджер на нескольких устройствах. Работа точно ведется, что подтверждает множеством бета-версий. Но у Telegram такая функция есть уже много лет. Скорее всего, появление такой возможности сильно повлияет на популярность WhatsApp и мессенджер не может этого не понимать.

Необычная новая Android 13

Android 13 еще толком не вышла, есть только версия для разработчиков, которая просто дает им представление о том, с чем им придется работать. Полноценная версия новой операционной системы будет презентована 11 мая, где нам покажут все ее основные особенности и расскажут, когда можно будет установить публичную бета-версию (и на какие телефоны). Пока нам остается довольствоваться тем, о чем рассказывают разработчики, но и это бывает очень интересным. Сейчас появилась информация о том, что новая операционная система получит возможность снижать скорость передачи данных. Возникает вопрос, для чего это нужно, но чтобы ответить на него, давайте разберемся во всем по порядку.

Несколько дней назад Google выпустила обновление Android 13 Developer Preview 2. Эта новая версия, предназначенная исключительно для разработчиков, предлагает предварительный просмотр новинок, которые будут представлены поисковым гигантом в основном тестировании Android 13.

Копаясь в коде обновления, несколько разработчиков заметили изменения, которые могут показаться незначительными, но вызывают большой интерес. Одним из тех, кто рассказал об этом, является Мишаал Рахмана, компьютерный эксперт блога Esper и бывший редактор XDA>.

Функции и возможности Android 13, которые я жду.

Эксперт впервые обнаружил наличие системы оповещения, которая предупредит вас, если приложение разряжает аккумулятор вашего телефона, и меню, позволяющее настроить режим работы вибрации. После этих открытий Мишаал Рахман и обнаружил интересный способ снизить скорость передачи данных через Wi-Fi или сотовую сеть.

По мнению Рахмана, этот инструмент предназначен для разработчиков, желающих протестировать работу своих приложений в ситуации, когда интернет-соединение не оптимально.

Эксперт говорит, что при медленном интернет-соединении на устройстве могут возникнуть непредвиденные проблемы, и разработчики могут посмотреть, что будет в случае снижения скорости до того, как это станет проблемой. Они смогут смоделировать трудности прежде, чем они возникнут сами собой в реальных условиях использования.

До сих пор Android и Android Studio (инструмент разработки приложений для Android) не позволял имитировать плохое интернет-соединение. Этой функцией, которая, вероятно, будет бесполезна для пользователей, Google действительно стремится облегчить работу команд разработчиков. Но в конечном счете это окажется выгодным именно для пользователей, которые получат более качественные и протестированные со всех сторон продукты.

Почему выходит так много разных бета-версий Android и чем они отличаются.

Там, где они сталкивались с проблемами и отправляли отчеты разработчику, теперь все будет проработано заранее. Возможно, мы даже постепенно забудем о том, что такое зависшее из-за медленного интернета приложение.

Напомню, что развертывание окончательной и стабильной версии Android 13 не планируется раньше сентября 2022 года. Если Google останется верной своим привычкам, первая общедоступная бета-версия будет доступна после Google I/O, которая пройдет 11 и 12 мая 2022 года. Но не стоит думать, что сразу после этого все заиграет новыми красками. Разработчики должны сначала адаптироваться к новым условиям, потом захотеть что-то изменить и только потом выпустить обновления для свои продуктов.

Какие приложения скачать для Android TV.

Кроме этой новой функции, Android 13 получит функцию отображения системных уведомлений в случае, если какое-либо приложение потребляет слишком много энергии в течение последних 24 часов. Будет отслеживаться активность всех приложений, за исключением некоторых, которые будут отмечены отдельно.

Несколько лет назад Android уже пыталась реализовать уведомления об использовании батареи, но функция оказывается слишком навязчивой. Теперь уведомления будут более ”умеренными” — появившись один раз, они не будут беспокоить вас как минимум в течение ближайших 24 часов.

Если система обнаруживает, что повышенное энергопотребление связано с приложением, которым вы сейчас пользуетесь, она дождется окончания и дальше будет работать в обычном режиме. То есть, например, просмотр YouTube или пролистывание ленты Вконтакте не будет учитываться в уведомлении о перерасходе энергии. Но если эти же приложения будут подкачивать что-то в фоновом режиме и тем самым расходовать аккумулятор, то вы узнаете об этом.

Что еще будет в Android 13, нам только предстоит узнать, но это уже хорошие новости, которые говорят о серьезности обновления и о том, что кроме повышения стабильности, нас все же ждет определенный набор новых функций.

Стало известно, каким будет Xiaomi 12

Тестирование производительности телефонов для многих не является важными данными о них. Но если присмотреться повнимательнее, то они могут дать нам много полезных сведений. Как минимум они позволяют узнать многое о телефоне еще до его выхода. Иногда это позволяет понять, стоит ли ждать новинку или лучше сейчас купить то, что продается в каждом магазине, так как это тебе подходит или просто является более приятным по соотношению цены и качества. Сейчас у нас появились данные по тестированию Xiaomi 12. И знаете что? Я почти захотел себе такой. Но давайте разберемся по порядку, что он из себя представляет и почему он может заинтересовать.

Линейка телефонов Mi уже перестала нести это гордое имя, и теперь флагманские смартфоны бренда называются просто по порядковому номеру. Но направление по-прежнему устроено так, что новинки выходят в течение целого года. Почти до тех самых пор, пока не появится новая линейка примерно в декабре.

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Так получилось и в этот раз. Несколько месяцев назад Xiaomi выпустила флагманскую серию Xiaomi 12 на китайском рынке. Теперь весь мир находится в ожидании крайних версий линейки. То есть самой дешевой и самой дорогой в серии, а именно Ultra и Lite версий. Полностью они будут называться Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi 12 Lite. Последний теперь появился на сайте тестирования производительности Geekbench. Естественно, в нем он раскрыл свои характеристики и показал, чего стоит от него ждать.

Xiaomi 12 Lite имеет номер модели 2203129G на портале Geekbench 5. Телефон набрал 788 баллов в одноядерном и 2864 балла в многоядерном режимах тестирования. Телефон оснащен восьмиядерным чипсетом под кодовым названием ”Taoyao” с базовой частотой 1,80 ГГц. Максимальная частота работы составляет 2,40 ГГц.

Показатели не кажутся фантастическими, но при этом мы должны понимать, что это самая дешевая модель серии, которую смело можно назвать минимальной. Поэтому для нее такие показатели кажутся более чем приятными и даже хорошими. Но это не все, что мы знаем о новинке.

Этот чипсет имеет графику Adreno 642L. И с большой долей вероятности можно предположить, что это Snapdragon 778G. Вместе с ним за производительность будут отвечать 8 ГБ оперативной памяти и Android 12, которая будет установлена на этот смартфон уже из коробки. Можно не сомневаться, что поверх нее производитель натянет MIUI 13, которая так похожа на iOS. Я уже писал об этом ранее, но от такого сходства операционная система не становится хуже, ведь от купертиновской операционки в нее взяли только лучшее. Да, в ней тоже есть что-то хорошее.

Какие смартфоны Xiaomi сейчас можно купить по вменяемым ценам.

Из других данных, которые мы получили ранее, мы знаем, что Xiaomi 12 Lite будет оснащен 6,55-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+. Ходят слухи, что он имеет частоту обновления 120 Гц и поддержку Always-On-Display. Скорее всего, устройство будет оснащено тройной камерой с основным модулем на 64 Мп.

Ходят слухи, что телефон позаимствует некоторые характеристики эксклюзивного для Китая Xiaomi CIVI. Ожидается, что новинка скоро дебютирует на некоторых рынках. Согласно недавней утечке, телефон будет выпущен в европейском и азиатском регионах.

С такими характеристиками я уже хочу взять его как минимум для долгого тестирования. Учитывая, что это младшая версия и стоить она будет относительно недорого, перспектива тестирования становится еще более привлекательной.

Еще надо вспомнить, что Xiaomi пару недель назад выпустила новый Redmi с удивительно низким в текущих условиях ценником в рублях. Если в Xiaomi 12 компания будет так же стремиться удержать ценник, то он имеет все шансы стать самым привлекательным телефоном на ближайшее время. Правда, это все только в том случае, если он вообще будет официально продаваться в России. Точной информации по этому поводу, естественно, нет.