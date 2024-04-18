Что мы знаем про Mi Band 9 и когда он выйдет. Все слухи про новый фитнес-браслет Xiaomi

Xiaomi не перестает радовать своих фанатов и регулярно выпускает новые устройства. Если вы уже устали от смартфонов, то наверняка будете рады узнать, что скоро выйдет новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 9. Откуда такая уверенность? Дело в том, что компания регулярно выпускает в апреле, и вряд ли этот год будет исключением. К тому же, слухи о новом Mi Band ходят практически с начала 2024 года: хоть их и не так много, можно понять, каким будет грядущий апгрейд. Отказались от покупки Mi Band 2023 года и решили дождаться новинки? Тогда скорее смотрите, какой она будет и когда будет представлена.

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Mi Band 9 — слухи

Прошлогодний Xiaomi Smart Band 8 для многих стал минорным обновлением. Однако это в корне не так: лучший фитнес-браслет получил AMOLED-экран на 60 Гц. Вроде бы, и ничего особенного, но на деле — это большое достижение для носимого устройства! Добавьте к этому обновленные крепления, включая специальное для ношения на кроссовках и шее, а также поддержку игр. Можно ли назвать апгрейд скромным? Ни в коем случае. Особенно, с учетом того, что браслет Xiaomi 2023 и без того чертовски хорош, а инженерам удалось сделать его еще практичнее.

Оказывается, новый Mi Band 9 может стать еще лучше. По слухам TechRadar, компания планирует выпустить сразу две версии — с NFC и без него. Теперь браслет выйдет одновременно в двух модификациях и ждать появления Mi Band с бесконтактной оплатой не потребуется. Наличие таких слухов уже вселяет оптимизм.

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Xiaomi Mi Band 9 — новые функции

Внешний вид Xiaomi Mi Band 9 вряд ли изменится, поэтому источники настаивают ровном на том же дизайне, что и год назад. Скорее всего, нас ждет тот же AMOLED-дисплей на 1,62 дюйма, но яркость и разрешение могут слегка подрасти — обычно разработчики меняют эти характеристики Mi Band регулярно. А вот прироста автономности ждать не стоит: скорее всего, аккумулятор в фитнес-браслете будет выдавать все те же 2 недели работы.

Набор датчиков Mi Band 9 вряд ли изменится, так как добавлять пока нечего. Речь, конечно же, об измерении давления и температуре — об этом нет ни слова. Другое дело — встроенный GPS: многие фанаты бренда ждут появления модуля в базовой версии браслета. В реальности, вряд ли он появится, так как для этого уже есть Smart Band 8 Pro. Но если компания захочет удивить покупателей, то цена Mi Band 9 может вырасти.

Тем не менее, от новинки можно дополнительно ожидать такие фишки, как Always On Display, новые циферблаты и ремешки. При этом у многих пользователей возникли претензии к Mi Band 2023 года из-за блестящего глянцевого корпуса, который быстро царапался и покрывался следами пальцев. Возможно, Xiaomi его заменит на матовый, который был ранее.

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Каким будет Xiaomi Smart Band 9 Pro

Pro-версия браслета Xiaomi традиционно выходит на несколько месяцев позже основной модели, поэтому слухов о нем. Он напоминает смарт-часы, поэтому в этом году разработчики постараются решить его основную проблему — толстые рамки вокруг дисплея. Скорее всего, у Mi Band 9 Pro вырастет автономность, а также появятся датчики поточнее. О чем мечтают фанаты бренда — так это о появлении динамика и микрофонов в Mi Band для ответа на звонки. Обидно, так как функция есть даже в очень дешевых смарт-часах малоизвестных брендов.

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Дата выхода Mi Band 9 Pro

На данный момент, доподлинно известно, что Mi Band 9 прошел сертификацию в Сингапуре, что означает скорый релиз устройства в Китае и всех остальных странах. В 2023 году компания представила фитнес-браслет 18 апреля, а в 2022 — аж 24 мая. Когда выйдет Mi Band 9 — сказать сложно, но можно быть уверенным, что это произойдет до конца весны.

Учитывая минимум слухов о новинке, появляется резонный вопрос — стоит ли ждать Xiaomi Smart Band 9 или же купить прошлогоднюю версию? Как правило, компания делает долговечные устройства, которые остаются актуальными на протяжении нескольких лет. Таким образом, рассматривать к покупке можно даже Mi Band 7! В реальности, можете смело купить фитнес-браслет прошлых лет, не дожидаясь актуальной версии. Тем более, что он с каждым днем дешевеет все сильнее на АлиЭкспресс.

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