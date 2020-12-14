Что такое DPI в телефоне и на что это влияет

Ядра, гигагерцы, гигабайты мегапиксели – это стандартные термины для 21 века, которые слышал ну практически каждый. По отдельности они могут использоваться в самых разных отраслях, однако вместе встречаются только применительно к смартфонам. Но если раньше относящиеся к ним цифры было принято знать практически наизусть, то сегодня в этом практически нет никакого смысла. В конце концов, какая разница, на какой частоте работает процессор вашего смартфона, если он работает хорошо и не тормозит? Другое дело, что есть ещё показатели, которые лучше знать наизусть.

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Я говорю о DPI (dots per inch). В переводе на русский язык этот термин обозначает количество точек на дюйм. По своей сути он довольно близок к PPI (pixels per inch) – количеству пикселей на дюйм. И тот, и другой обозначают разрешающую способность. Но если PPI – это цифровой показатель, который демонстрирует, сколько пикселей может поместиться на каждый квадратный дюйм дисплея, то DPI – это, скорее, характеристика картинки, которой предстоит отображаться на каком-то экране.

Зачем нужен DPI

DPI играет большое значение для приложений. Некоторые разработчики изначально адаптируют свой софт под конкретную плотность точек на дюйм: 120, 160, 200, 300 и больше. Это значит, что приложению для работы требуется, чтобы экран смартфона обладал таким разрешением, чтобы его показатель PPI в точности совпадал с показателем DPI. От этого зависит, будет ли приложение работать на устройстве или не будет. Это важно знать, когда вы скачиваете приложения в виде APK-файлов на альтернативных Google Play площадках.

По факту, DPI – это показатель как бы графического объёма, который предстоит занять изображению, а PPI – это показатель как бы графической ёмкости, которой это изображение предстоит вместить.

На сайтах вроде APKPure и APKMirror, которые являются самыми популярными источниками софта из числа альтернативных, на странице каждого приложения разделе с характеристиками есть отдельная графа DPI. Чаще всего встречается обозначение nodpi, которое обозначает, что у приложения нет конкретных требований к вмещающей способности дисплея. Но иногда попадаются вполне конкретные цифры, и они обозначают, что разрешение дисплея должно давать плотность пикселей, равную заявленной разработчиком плотности точек.

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Я больше чем уверен, что большинство пользователей даже понятия не имеют, какой показатель PPI (DPI) имеет экран их смартфона. Это я сужу по себе. Нет, я знаю, какое разрешение у моего аппарата, но вот какую оно даёт плотность пикселей на выходе, даже не представляю. К счастью, высчитывать его самостоятельно, тем более что это довольно сложно, поскольку дисплеи современных устройств зачастую имеют форму не строгих прямоугольников, необходимости нет.

Как проверить DPI телефона

Для этой цели существует специальное приложение DPI Checker. Вот как оно работает:

Скачайте приложение DPI Checker из Google Play;

Запустите его и примите пользовательское соглашение;

На главной странице нажмите розовую кнопку измерения;

Сравните полученный результат с требованиями APK-файла.

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В моём случае, как видите, показатель DPI равен 480 точкам. Это стандарт для большинства смартфонов с диагональю дисплея 6,5 дюймов и разрешением Full HD+. То есть он ничем не отличается от любого другого аппарата со схожими характеристиками, а значит, должен поддерживать подавляющее большинство приложений. Если же показатель DPI вашего смартфона не соответствует требованиям приложения, выберите альтернативную версию apk, либо скачайте программу из Google Play – он сам подберёт нужную версию.