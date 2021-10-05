Google выпустила финальную версию Android 12, но обновиться пока нельзя

Многие пользователи давно ждут выхода обновления операционной системы от компании Google. Конечно, Android 12 это в первую очередь новый дизайн интерфейса Material You, который будет призван оптимизировать все стандартные приложения под единый стиль, однако на деле изменений будет гораздо больше. Информация о выходе операционки появилась еще давно, но вопреки многим инсайдерам, Google выпустили ее на день раньше — 5 октября.

Новая система от известной компании будет называться Snow Cone. Мы знаем, что Google любят делать отсылку к разным десертам и оставлять пользователям различные пасхалки. На этот раз в центре внимания сладость из тертого льда, которая обычно продаётся в бумажных рожках.

Читайте также: Чем может грозить остановка работы WhatsApp, Instagram и других социальных сетей.

Дизайн Android 12

Авторы AndroidInsider.ru уже не один раз рассказывали вам, что Android 12 будет полон нововведений. Рассуждали на тему дизайна Material с кратким экскурсом в историю и упоминали о различных интересных функциях. Если вам лень читать много букв, то постараюсь немного обобщить. Сначала изменения, касающиеся дизайна:

Вся система будет в единой цветовой гамме согласно вашим обоям.

Дизайн всех стандартных приложений будет подстраиваться под систему.

Сильно изменились виджеты. Улучшения коснулись циферблатов и инструментов для общения в соц.сетях.

Добавятся новые качественные анимации для упрощения работы.

Появятся темы в зависимости от времен года.

Обидно осознавать, что дизайн по-настоящему оценят только владельцы фирменных смартфонов Pixel. Все, что перечислено выше, актуально только для них. Остальные же производители вольны делать, что они хотят внутри собственных оболочек. Скорее всего, большинство из них скроют всю красоту внутри.

Новые фишки Android 12

Любое крупное обновление подразумевает значительные изменения в функциональности и безопасности. Здесь Google большие молодцы. С каждым годом чувствуется огромная работа над своими продуктами и стремление к идеалу. Вот, на мой взгляд, главные фишки Android 12:

Добавится быстрый доступ к поиску Google Объектив.

Новые инструменты для быстрого отключения доступа к микрофону и камере.

Переработанный пункт управления, чтобы интернет-соединение можно было отключать в один тап (Wi-Fi и мобильные данные).

Удобная функция «Поделиться рядом» для быстрого обмена файлами между устройствами, которые находятся поблизости.

Умный поворот экрана, чтобы сидеть в смартфоне лежа.

Панель мониторинга конфиденциальности, чтобы ни одно приложение не использовало функции смартфона без ведома владельца.

Улучшили возможность использования системы слабовидящими людьми.

Добавили поддержку HEVC для всех приложений.

HEVC (High Efficiency Video Coding, H 265) - формат видеосжатия с применением более эффективных алгоритмов. Способен сжимать видео в два раза лучше, чем всем известный Blu-ray.

Когда выйдет Android 12

Несмотря на то, что в Google официально выпустили новую версию своей операционки, обновиться на нее пока нельзя даже на смартфонах Pixel. На данный момент обновление доступно лишь в форме открытого исходного кода. Но компания пообещала, что апдейт можно будет установить уже совсем скоро, в течение ближайшего месяца.

Плюс, не будем забывать, что в октябре запланирован анонс новой модели Pixel 6, которая с очень большой долей вероятности будет поставляться на базе Android 12 уже с коробки. Вполне возможно, что Google выкатит систему в общее пользование примерно в это же время.

Какие смартфоны будут поддерживать Android 12

Из собственных смартфонов Google обновления получат следующие устройства:

Pixel 3 / XL.

Pixel 3a / XL.

Pixel 4 / XL,

Pixel 4a,

Pixel 4a 5G,

Pixel 5 / 5a.

Что касается сторонних разработчиков, здесь все тоже вполне неплохо. В компании заверяют, что новая система сможет хорошо подружиться с флагманскими линейками Samsung, OnePlus, realme, Tecno, vivo, Xiaomi и OPPO. Эти смартфоны по классике получат обновление чуть позже, — к концу 2021 года. Полный список поддерживаемых устройств вы можете найти в статье журналиста AndroidInsider.ru Артема Сутягина.

Следует отметить, что Samsung обычно не торопятся запускать нововведения в свои смартфоны, но сейчас, кажется, лезут вперед паровоза. Так, компания уже запустила бета-версию One UI 4 для серии Galaxy S21. Позже обещают предоставить поддержу и более старых устройств. Сначала, в декабре, это будут прошлогодние S20 и Note 20, затем складные смартфоны, а после нового года Android 12 придет и в линейку Galaxy A.

Я заметил, что часто в Телеграм-чате многие пользователи недолюбливают корейские смартфоны. Во многом это касается чипа Exynos, с которым они поставляются в Россию и СНГ, а также слишком яркого дисплея, сильно бьющего по глазам при выкрученной яркости.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира Android, которой нет на нашем сайте.

Однажды на работе мы уже обсуждали экран топовых моделей Samsung, и я с удивлением обнаружил, что большинство моих коллег считают их эталонными в современных телефонах в принципе. О том, что вы думаете по этому поводу, предлагаю написать в комментариях ниже.