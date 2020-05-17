Google закрывает Google Play Music, но продолжает списывать деньги за подписку

Я всегда ценил Google за смелость. В отличие от большинства конкурентов, пытающихся до последнего «тянуть» неудавшиеся проекты на себе, поисковый гигант без лишних сантиментов отказывается от того, что гнетёт либо его, либо его клиентов. В результате почивших экспериментов Google накопилось так много, что кто-то даже создал виртуальное кладбище, где разместил информацию обо всех начинаниях, которые компания была вынуждена свернуть. Вскоре к их числу, как мы помним, присоединится музыкальный потоковый сервис Google Play Music, с пользователей которого Google решила напоследок содрать денег за подписку. Видимо, на похороны.

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Несмотря на официальное объявление о скором закрытии Google Play Music, которое Google сделала на прошлой неделе, подписчики массово сообщают о том, что компания исправно продолжает списывать плату за подписку. Да, компания не объявила конкретную дату прекращения работы сервиса, поэтому не исключено, что он будет продолжать действовать ещё месяц, два или три. Но, как бы там ни было, я абсолютно уверен, что продолжать требовать с людей деньги за, по сути, свёрнутый продукт – крайне неприлично.

Подписка на Google Play Music

Пока не очень понятно, как будет развиваться ситуация вокруг Google Play Music. Ведь Google отказалась раскрывать какую-то информацию не только о сроках официального закрытия сервиса, но и о возможности переноса подписки, которая у некоторых может быть куплена на год вперёд. Однако любому, кто дружит с логикой, должно быть понятно, что период, когда подписчики массово мигрируют в YouTube Music, должен быть для них бесплатным. Ведь они прекращают пользоваться исходной платформой не по своей воле, а по воле Google, которая решила свести убытки переходного этапа к минимуму.

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Я не сомневаюсь, что Google согласится зачесть оставшееся время подписки на Google Play Music в YouTube Music. Другой вопрос – с какого времени начнётся этот зачёт? Сейчас пользователям уже дали возможность начать перенос своих треков на новую площадку, а потому логично предположить, что многие из тех, кто уже провёл трансфер, больше на Google Play Music не вернётся. Да и зачем, если песни удалось перенести, а старый сервис закрывается? Но не тут-то было. Очевидно, что Google будет и дальше списывать плату за подписку на Google Play Music, компенсировав пользователям только то время, которое у них останется на момент фактического закрытия сервиса.

Как перенести музыку из Google Play Music

Чтобы перенести свои треки из Google Play Music, скачайте приложение YouTube Music;

Авторизуйтесь со своей учётной записью Google и нажмите на интерфейсную кнопку «Перенести в YouTube Music» (пока может быть недоступна в некоторых регионах);

Подтвердите трансфер треков из Google Play Music и дождитесь окончания синхронизации;

При желании можно просто перейти по этой ссылке и подтвердить трансфер (пока недоступен в России).

После переноса аудиотеки в YouTube Music не забудьте перейти в настройки Google Play Music и отменить подписку.

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Допустимо ли такое поведение? Я считаю, что нет. В конце концов, даже если Google Play Music официально закроется только к концу лета, Google явно не обеднела бы, дав пользователям возможность не платить за оставшийся период. Тем более, что официальные представители компании пообещали, что дадут подписчикам сервиса «спокойно перенести» всю свою аудиотеку в YouTube Music. Но, как оказалось, спокойно – не значит «бесплатно», поскольку за любой комфорт, а спокойствие можно отнести к числу подобных удобств, нужно платить, чем подписчики Play Music, собственно, и занимаются.