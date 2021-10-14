Honor представила первый смартфон с Гугл сервисами

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Артем Рахматуллин 0

Впервые власти США наложили санкции на Huawei еще в 2019 году. С тех пор об этом не слышал, наверное, только ленивый. Надо сказать, удар получился очень серьезный. Позиции Huawei с тех пор упали кратно. Позже в Китае пошли на отчаянный шаг — они полностью продали свою дочернюю компанию по производству смартфонов Honor, которая долгое время держалась в подвешенном состоянии. Однако теперь эти смартфоны готовы выйти на глобальный рынок. Вы только посмотрите на новую линейку Honor 50.

Новый смартфон компании Honor может прийти на российский рынок.

Несмотря на популярность конфликта, мы все же напомним вам, что тогда произошло. В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором сказано про запрет американским корпорациям сотрудничать с компаниями, представляющими угрозу национальной безопасности государства. В нём содержится конкретный список названий предприятий, и Huawei там есть. С тех самых пор дела у компании идут, мягко говоря, не очень.

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Тем не менее, китайцы сдаваться не собирались и весьма успешно выпустили свою собственную операционную систему Harmony OS. Конечно, можно сказать, что она все равно построена на базе Android и не больше, чем жалкая пародия, но, на мой взгляд, ответ вышел очень достойный. В итоге Huawei не опустила руки, а продолжила выпускать гаджеты и дальше, но уже без Google сервисов. А вот с Honor оставались вопросы.

Трамп серьезно подпортил продажи техники Huawei во всем мире.

Новый Honor с Google Play

Так, в июне 2021 года дочерняя компания Huawei презентовала свои флагманские аппараты, куда вошли сразу три модели: Honor 50, 50 Pro и доступный для широкой аудитории Honor 50 SE. По факту, это будут первые смартфоны, которые планируют поставляться на глобальный рынок с сервисами Google. Ожидается, что телефоны будут представлены и в России.

Классическая модель Honor 50 выполнена на базе 6 нм Snapdragon 778G и имеет две модификации памяти: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ. Модулей камеры будет аж 4: основной на 100 Мп, ультраширик на 8 Мп, а также макро-модуль и сенсор глубины разрешением 2 Мп.

Характеристики Honor 50 во многом схожи с остальными китайскими устройствами.

Отличием между обычным смартфоном и Pro будет меньший дисплей — 6.57 против 6.72 дюйма, одна фронтальная камера на 32 Мп и больший аккумулятор — его емкость составит 4300 мАч, вместо 4000 в модели Pro. В целом, разница почти минимальная. Для комфортного пользования должно хватить и классической версии.

А вот Honor 50 SE — действительно бюджетный смартфон. Вместо Snapdragon 778G он построен на платформе MediaTek Dimensity 900 и имеет модификации с меньшим объемом оперативки — только 6 либо 8 ГБ. Чуть-чуть урезали и дисплей. В SE это IPS, в то время, как в старших версиях установлена OLED-матрица.

Габариты Honor 50 Pro составят 163,46 х 74,66 х 8,05 мм при массе 187 г. Габариты Honor 50 — 159,96 × 73,76 × 7,78 мм при массе 175 г.

Сервисы Гугл на смартфонах Хонор

Вечером 11 октября официальные лица Honor подтвердили, что компания возобновила сотрудничество с Google, а глобальная версия серии Honor 50 будет оснащена набором сервисов и приложений Google Mobile Services (GMS).

Сервисы Google вернутся на смартфоны Honor.

На начальном этапе Honor провела переговоры со многими партнёрами. В итоге серия Honor 50 будет оснащена Google Mobile Services (GMS), чтобы предоставить нашим пользователям свободный доступ к приложениям и подарить качественный опыт использования мобильных устройств компании, — сообщил Honor в своем твиттер-аккаунте.

GMS – это набор приложений и API, которые реализуют дополнительные возможности на устройствах Android. Сервисы Google для мобильных устройств включают основные приложения, такие как Google Play, Gmail, Google Map, YouTube и Chrome.

Ранее мы уже не один раз писали вам о причинах, по которым США наложили санкции на Honor, несмотря на отделение от Huawei. И дело тут не только в сервисах Google.

Также следует учитывать, что многие уже перешли на аналогичные устройства от других брендов. Например, Xiaomi, которые также должны были попасть под ограничения. Думаю, что даже если сейчас у Honor дела пойдут только в гору, то для полноценного восстановления на рынке гаджетов им понадобится не меньше одного года точно.

Honor возвращается на мировой рынок.

Генеральный директор Honor Чжао Мин (Zhao Ming) уже высказался на этот счет. Он отметил, что в этом году весь рынок будет сосредоточен на восстановлении поставок розничной торговли.

Если верить его словам, то дела продвигаются очень даже неплохо. В своем интервью глава заявил, что в компании уже наладили каналы для поставки смартфонов уже более чем в 50 странах, а в будущем ситуация должна складываться только в лучшую сторону, ведь скоро телефоны и планшеты будут поддерживать сервисы от Google.

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Так что, друзья, может быть самое время приобрести себе новенький Honor? Как вы считаете? Своим мнением предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже.

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