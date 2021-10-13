Смартфон для богатых. Какой он

Во все времена люди старались подчеркнуть свой статус и заработок разными способами. Одевались в дорогие одежды, покупали автомобили класса люкс, яхты и даже целые города. Не обошло стороной и рынок смартфонов, где всегда появлялись гаджеты, которые обращали на себя внимание своей эксклюзивностью и уникальным дизайном. С приходом сенсорных телефонов, идея демонстрировать свое богатство через технику потихоньку угасла, но не исчезла совсем. Недавно компания Samsung представила нам эксклюзивную новинку, о ней сегодня и поговорим.

На вопрос: какой смартфон выбрать богатому человеку, сейчас однозначно ответить сложно. То ли дело раньше. Думаю, что все помнят телефоны Vertu. Тогда эти устройства вызывали на себя огромное количество внимания. Фактически, покупая себе подобный гаджет, вы приобщали себя к высшему обществу. Подумать только, еще совсем недавно они воспринимались пользователями как показатель финансового благополучия и успешности в жизни.

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А что сейчас? Айфон для богатых, Андроид для нищих? Отнюдь. Посмотрите только на цены флагманов компании Samsung. Иногда они стоят на порядок выше яблочных устройств и пользуются такой же популярностью. Я вообще думаю, что ситуация в корне другая.

Человек высокого достатка может позволить себе менять телефон каждый год. Просто потому, что захотелось. Владельцы техники Apple позволить себе такого не могут, они (в большинстве своем) покупают гаджет сразу на несколько лет, а после этого нередко еще и продают его на Авито.

Но какой Андроид-смартфон сейчас может подчеркнуть достаток и добавить уникальности? Я думаю, что новый форм-фактор раскладушки как раз подойдет под эту задачу. Ну, сами подумайте. Стоит дорого? Очень. Не такой, как все? Не такой. Однако на мой взгляд, подобным решениям все же чего-то не хватает. И, как оказалось, не только я так считаю.

Первый ответ, который приходит на ум — телефонам типа «Flip» не хватает эстетики. Они некрасивые и громоздкие, им не достает того лоска, что есть у Vertu. Конечно, производители тоже думают об этом. Так, компания Samsung анонсировала релиз нового поколения премиальных сгибаемых смартфонов Galaxy W.

Новый флагман от Samsung

По сути, Samsung Galaxy W22 5G станет лимитированной версией уже представленного ранее Galaxy Z Fold3 с некоторыми изменениями в технической части и дизайне. Смартфон, относящийся к серии Heart of the World (Сердце мира), будет представлен 13 октября в китайском Большом театре Ханчжоу.

Galaxy W - отдельная серия продуктов корейской компании, которая продается только в Китае и по классу значительно выше флагманских линеек S и Z.

Кстати, если вы путаетесь в разных буквах, рекомендую вам прочесть статью на эту тему. Над разработкой данных аппаратов Samsung сотрудничала с крупнейшим оператором телефонной связи в Китае China Telecom. Поэтому на этих устройствах будет изображен соответствующий логотип бренда.

Самый дорогой телефон Самсунг

Новинка получит 7,6-дюймовый складной дисплей и будет поставляться в эксклюзивном цветовом решении с рамкой, которая в отличие от чёрного варианта в Samsung Z Fold 3, выполнена в серебристо-сером варианте. Место сгиба в смартфоне планируется в золоте, а остальная часть корпуса будет черная.

Модель получит один из самых крутых мобильных процессоров Qualcomm Snapdragon 888, получит 16 ГБ оперативной памяти и хранилище на 512 ГБ. При этом остальные модификации постоянной памяти, доступные на Z Fold 3, здесь представлены не будут.

Конечно, смартфон W-серии будет значительно дороже моделей Z. Если Galaxy Fold с модификацией на 12/512 ГБ заявлен с ценой в $2328, то Samsung Galaxy W22 5G, вероятно, будет стоить более $3000, что на российские деньги составляет примерно 220 тысяч рублей. Сумма внушительная.

Важно отметить, что корейцы и ранее выпускали такие гаджеты. Прошлый Samsung Galaxy W21 выглядел уж очень вычурно. Ранее о нем писал журналист AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Сейчас в Китае отказались от тотального золота и пришли к минимализму, если можно так выразиться. Тогда мой коллега пришел к выводу, что это однозначно не тот смартфон, на который стоит копить.

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Если вы хотите приобрести подобное устройство, кроме 3000$ вам понадобится еще иметь возможность импортировать его из Китая, сразу как только он поступит в продажу. Учтите, раскупают их очень быстро, ведь остальные тоже хотят уникальности.

А как вы считаете, почему в последнее время лимитированных линеек становится все меньше и меньше? Хотели бы себе такое устройство? Расскажите об этом в комментариях ниже или в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.