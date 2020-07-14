Huawei, который смог: Почему доходы компании выросли несмотря на санкции

Есть компании, которые не поддаются логике, и то, что с ними происходит, порой вызывает некоторые вопросы. В последнее время одной из таких аномалий стала Huawei. Компания уже больше года находится под санкциями. Более того, они постоянно расширяются. Вот только китайцев это, похоже, не очень сильно напрягает. Мало того, что они опередили процветающий Samsung по продажам смартфонов, так они еще и смогли неслабо улучшить свои финансовые показатели. Что вообще происходит? Может компании или ее партнерам забыли сказать, что они под санкциями? Или может просто мы чего-то не знаем в большой политике и большом бизнесе. Но факт остается фактом — доходы Huawei выросли в первой половине этого года.

Санкции США в отношении Huawei

Как показывает практика, ведение бизнеса в сложных условиях не всегда означает, что компания должна провалиться. По крайней мере, это может произойти не сразу. С другой стороны, грамотные действия руководства могут, наоборот, укрепить ее и привести к тому, что со временем она станет только сильнее. Конечно, как правило, бывает наоборот, но не зря же Huawei причисляют к знаменитому китайскому экономическому чуду.

Крупные компании постоянно публикуют отчеты о своей деятельности. Это норма и так делают почти все. Вот и Huawei сделала это, чем немало удивила простую общественность.

Люди знают, что Huawei под санкциями? Почему продолжают покупать ее телефоны?

Сколько зарабатывает Huawei

Компания только что сообщила о выручке в 454 миллиарда китайских юаней (около 64,9 миллиарда долларов) за первую половину 2020 года. Это примерно на 13,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Но это еще не все. Кроме того, что выросла выручка, увеличилась и прибыль компании, которая на этот раз в относительном выражении составила 9,2 процента против 8 процентов в прошлом году.

Отчет пока не проходил проверку аудиторами, но не стоит рассчитывать, что он изменится диаметрально противоположно, максимум будут какие-то незначительные отклонения. Сама компания пока не давала подробных комментариев по поводу отчета, но выразила мнение, что пандемия COVID-19 не была для нее такой разрушительной, как для других компаний.

Почему Huawei еще продолжает работать

Компания сообщила, что связь и информационные технологии стали «важнейшим инструментом» как для борьбы с вирусом, так и для ускорения экономического восстановления. С этим трудно не согласиться, особенно учитывая, что смартфоны не являются единственным бизнесом компании. Кроме этого, она является мировым лидером в сфере телекоммуникаций, и с этого ее бизнеса даже были частично сняты санкции, чтобы Huawei могла помогать развитию сетей 5G в США. Готова пересмотреть свое решение и Великобритания. Все это несет компании дополнительные деньги.

Как истинные китайцы: Huawei запатентовал «Galaxy Z Flip»

Несмотря на хорошие результаты второго квартала, в первом у компании были очень слабые финансовый показатели, рост прибыли был очень несущественным. Все из-за той самой пандемии, которая заставила все компании резко снизить объемы производства потребительской продукции и даже закрыть часть магазинов. При этом, Huawei пострадала больше остальных, так как самые серьезные меры принимались в Китае, который и является основным рынком компании.

В это же время Xiaomi оказалась единственной компанией, которая смогла не потерять в продажах. Скорее всего, это связано с тем, что многие фанаты Huawei за пределами Китая перешли на продукцию с логотипом ”Mi”. Сейчас, когда все относительно наладилось, Huawei снова начала наращивать продажи, и она не только смогла опередить Samsung по продажам смартфонов в мире, заняв первое место, но и сильно улучшить свои собственные финансовые результаты.

Чем просить и унижаться… — Xiaomi «одолжили» функцию у Google

Как дела у Huawei

В итоге, нельзя сказать, что и первый квартал получился для Huawei плохим, но второй вышел вообще отличным. Особенно на фоне того, как у нее сейчас идут дела. В условиях санкций и пандемии показывать рост — это дорогого стоит. Конечно, если бы всего этого не было, показатели были бы еще более впечатляющими, особенно на фоне того, что Huawei не так давно показала две очень хорошие модели смартфонов — Huawei P40 и Honor 30.

Если бы они были полноценными устройствами с сервисами Google, то могли бы стать настоящим бестселлерами, но без них эти устройства нужны куда меньшему количеству людей. Хотя, даже у нас в комментариях и в Telegram-чате многие наши читатели соглашаются с тем, что даже тех возможностей, которые дает AppGallery и установка приложений через APK, достаточно для большинства пользователей.

Остается только добавить, что рост на 13,1 процента — это очень хорошо, но не так хорошо, как было годом ранее. Тогда выручка компании увеличилась сразу на 39 процентов. Сейчас без доступа на крупные рынки, вроде США и ряда стран Европы, у компании может не быть такого большого потенциала для роста. Хотя, частично ее спасает Китай с его кажущимися бесконечными ресурсами для роста. А пока можно говорить о том, что такой рост, который для многих является пределом мечтаний, удовлетворит руководство компании. Ведь и этого могло не быть.