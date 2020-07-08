Как истинные китайцы: Huawei запатентовал «Galaxy Z Flip»

Не прошло и дня с того момента, как мы писали о потенциально новой раскладушке от Huawei, которая должна получить название Huawei Mate V. С одной стороны, это логично и сейчас складные телефоны и правда имеют конструкцию, похожую на букву ”V”, вот только предыдущий смартфон назывался Huawei Mate X. В итоге, было X (цифра 10), а стало V (цифра 5). Выглядит это очень странно, и я предположил, что компания может создать новый тип телефона с таким названием. Не прошло и суток, как история получила продолжение, и появились интересные утечки, говорящие о том, что Huawei готовы скопировать решение от Samsung, которое очень неплохо продавалось в начале года.

Новый cкладной телефон Huawei

Сегодня был опубликован патент, который показывает, как может выглядеть новый складной смартфон от Huawei. Интересно, что по картинкам новое устройство имеет очень схожий дизайн с Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr 2019.

Скриншоты патента были предоставлены сайтом TigerMobiles. Они показывают смартфон, который складывается пополам, а в разложенном состоянии становится вытянутым и внешне напоминает обычный современный смартфон с привычным соотношением сторон.

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В отличии от Huawei Mate Xs, смартфон, судя по всему, складывается экраном внутрь, что более логично с точки зрения сохранения долговечности экрана — так он будет меньше царапаться. Да и просто такое расположения удобнее именно для такой конструкции, в отличии от большого смартфона, вроде Huawei Mate Xs, где экран наружу имеет смысл, ведь так можно пользоваться им как обычным устройством, а открывать только в случае необходимости.

СФотомодуль выглядит внушительно, и пусть он не напоминает то, что на днях было запатентовано компанией, но судя по такой конструкции, камера должна быть хорошей.

Сравнение Huawei и Samsung

Как видим, потенциальная новинка очень напоминает то, что показали в начале года Samsung и Motorola, выпустив соответственно Galaxy Z Flip и перевыпуск Razr. Вопрос в том, что это означает для компании и для чего она это делает. Учитывая, что Samsung Galaxy Z Flip стоит дешевле Samsung Galaxy Fold, новинка может получиться относительно недорогой. Особенно актуально это будет на фоне стоимости Huawei Mate Xs, который до сих пор стоит 200 000 рублей.

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Как я уже писал ранее, пару дней назад появилась информация, которая подтверждала планы Huawei выпустить новый складной телефон. Как будто в знак этого компания подала заявку на регистрацию нового бренда в Европе в Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) — Huawei Mate V.

Возможно, какой-то смысл в том, что было ”10”, а стало ”5” действительно есть и компания планирует выпуск более дешевого аппарата, но пока однозначно подтвердить это нельзя. Как нельзя это и опровергнуть.

Нужен ли еще один складной Huawei

Лично мне кажется, что если даже компания выкатит новый смартфон с новой конструкцией, который действительно будет дешевле прошлогоднего Huawei Mate X и обновленного Huawei Mate Xs, он не будет очень дешевым. Учитывая пропорциональную разницу в стоимости между Samsung Galaxy Fold и Samsung Galaxy Z Flip, можно предположить, что новый складной Huawei может стоить примерно 150 000 рублей. Много? Да!.

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Особенно внушительной эта стоимость выглядит на фоне того, что Samsung Galaxy Z Flip можно купить за 1 380 долларов, а в России его цена составляет 119 000 рублей. Впрочем, в некоторых магазинах его можно найти за 99 000 рублей. Motorola тоже предлагает очень хороший ценник. В США ее вообще иногда можно купить за 990 долларов (примерно 70 000 рублей) и оформить доставку, которая вряд ли будет стоить дороже 5 000 рублей.

А еще уже в августе Samsung может показать дешевый Galaxy Fold всего за 900 долларов (примерно 64 000 рублей). Я против такого аппарата, но для тех, кто хочет чего-то инновационного и готов пожертвовать характеристиками, вариант будет очень неплохим.

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Пока мы не можем точно утверждать, выйдет ли такой смартфон или нет, но если да, то у нас будет сразу три одинаковых смартфона. Это уже существенно и можно назвать полноценной конкуренцией. Я бы даже сказал, что вот так незаметно подошла пора (или эпоха) складных смартфонов.

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Осталось только понять, нужны ли они каждому конкретному пользователю. Лично я считаю, что это очень круто, но только когда речь идет о смартфонах, которые превращаются в планшет. Так и правда будет очень удобно. Если говорить о конструкциях вроде той, которую запатентовала Huawei, она мне кажется немного странной. Возможно, она и интересная, но она все равно не дает того эффекта, к которому привыкли те, кто пользовался ”раскладушкой” лет пятнадцать назад. Слишком уж по-другому она открывается. Если пользовались таким, расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.

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А еще такая конструкция не дает ничего, кроме возможности продемонстрировать технологии. Я имею в виду, что так не получится сэкономить место в кармане. Пусть телефон и будет чуть более компактным, но он будет толще. Да и стоит ли такая незначительная экономия места необходимости пользоваться складным смартфоном? Мне кажется, что нет.