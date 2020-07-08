Люди знают, что Huawei под санкциями? Почему продолжают покупать ее телефоны?

Многие думают, что Huawei скоро перестанет существовать из-за санкций, которые против нее ввело правительство США. Только вот на деле все оказывается не совсем так и дела у компании идут очень даже неплохо. В чем-то ей даже помог мировой кризис и пандемия, но факт остается фактом — Huawei уверенно сидит на верхушке пирамиды торговли смартфонами, злобно перекидываясь взглядами с Samsung, которая совсем рядом и не готова мириться с таким положением дел. Нормально ли это вообще, что производитель, который вот-вот останется без процессоров, продолжает опережать куда более устойчивую компанию? Да, это нормально, пока у Huawei есть один козырь.

Почему Huawei продает много смартфонов

Как у блогера активом являются его подписчики, а у спортсмена — болельщики, так у производителя смартфонов им являются фанаты марки. А еще те, кому просто нравится продукт, и кто готов его покупать. Так получилось, что с этим у Huawei в последнее время все нормально и уже долгое время она может похвастаться тем, что у нее есть те, кто готов нести ей рубли, доллары, евро и особенно юани.

Именно китайский рынок — этот небольшой замкнутый мирок — остается главным активом компании. Ее там, как в родном доме, всегда поддержат, приютят и обеспечат высокий уровень продаж. После введения санкций уровень поддержки стал еще выше. Какое-то время китайцы даже демонстрационно отказывались от iPhone (который они, кстати, очень любят) и переходили на Huawei. Позже эмоции немного утихли и такие акции прекратились.

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На самом деле компании надо отдать должное. На фоне остальных китайцев Huawei и Honor действительно крутые. Например, мне очень понравился новый Honor 30 Pro+. Да, в нем нет сервисов Google, но в целом он куда лучше, чем другие смартфоны из Поднебесной. Да простят меня фанаты Xiaomi и Oppo.

Если верить статистике, то мое мнение разделяют многие пользователи смартфонов из России. По статистике, подготовленной разными компаниями и агентствами, именно Huawei и Honor находятся на вершине потребительских симпатий в нашей стране, а если взять их вместе, но то у конкурентов и вовсе не будет шансов. Кроме этого, высоки продажи и в мире.

Не так давно я рассказывал о том, что компания по итогам апреля опередила по продажам даже Samsung. Оказалось, что достижение было не таким уж и временным и снова повторилось. Только теперь уже по итогам квартала. Что происходит? Компания вообще знает, что она под санкциями?

Сколько смартфонов продает Huawei

На самом деле продажи Huawei действительно упали, при этом сильно. Правда, падение произошло в мире, а не в Китае, где и так никогда не работали сервисы Google. На этом рынке продажи, наоборот, немного выросли. Сам Android нельзя запретить использовать из-за открытого исходного кода, а сервисы Google мешают только продажам за территорией Поднебесной.

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Несмотря на действие санкций в течение половины прошлого года, компания все равно смогла продать 240 миллионов своих смартфонов. Для сравнения, всех моделей Google Pixel было продано меньше 10 миллионов, а Oppo (пятое место в рейтинге продаж) чуть больше 100 миллионов. В апреле 2020 года Huawei и вовсе свергла Samsung, чтобы стать ведущим брендом смартфонов в мире.

В мае Huawei сохранила свои позиции. Тем не менее, процентная разница между первым местом Huawei и вторым местом Samsung составляет всего 0,1%. То есть, согласно данным, за месяцы, которые уже ”подбиты”, Huawei впереди, но согласно недавнему отчету Nikkei Asia, Huawei, скорее всего, сохранит свое лидерство и в июне.

Из-за более длительного периода блокировки в результате пандемии коронавируса поставки Samsung, вероятно, сократятся примерно на 30% в годовом исчислении с апреля по июнь. Поскольку основным рынком Huawei является Китай, продажи компании снизятся лишь незначительно. Именно китайский рынок уже почти проснулся после пандемии в отличии от остального мира, где все еще не очень хорошая ситуация.

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Консолидированный финансовый отчет Samsung за апрель-июнь, опубликованный 7 июля, показал, что прибыль компании составила 8,1 трлн вон, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка наоборот снизилась на 7% до 52 трлн вон. С одной стороны, эти цифры говорят о том, что компания стала работать намного эффективнее, ведь доля прибыли в выручке стала существенно выше, вот только на продажи смартфонов это не влияет.

По оценкам SK Securities, поставки мобильных телефонов Samsung апреле-июне составили 51 миллион единиц, а Huawei аж на 4 миллиона больше (55 миллионов штук). Вот такая математика.

Как идут дела у Huawei

В то время, как бизнес смартфонов Huawei, похоже, идет хорошо, американское правительство продлевает действие санкций и даже вводит новые. Примером новых санкций стал недавний запрет на покупку процессоров у компаний, использующих американские технологии. В первую очередь, такой запрет нацелен на TSMC — компанию, которая делает чипы чуть ли не для всех производителей смартфонов. В том числе этот гигант делает чипы и для HiSilicon, являющейся дочерней компанией Huawei и отвечающей за процессоры Kirin.

В итоге Huawei придется выкручиваться и искать, у кого закупать процессоры после того, как будут выполнены все размещенные ранее заказы. Пока вариантов не так много, но учитывая продажи техники Huawei, желающих продать ей чипы будет много. Среди них даже есть ZTE и Samsung, но обеим надо решить ряд вопросов, связанных с обходом запрета.

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Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но пока Huawei на коне, в том числе из-за неудовлетворительного спроса на Samsung серии Galaxy S20. Запас прочности пока есть и Китай поможет, но выход из положения все равно обойдется Huawei очень дорого.