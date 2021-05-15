Huawei ожидает, что HarmonyOS займет 16% рынка. За счет чего?

18 мая Huawei проведет партнерский саммит HarmonyOS Connect в Шанхае. По имеющимся данным китайский производитель официально объявит о торговой марке Harmony OS Connect и некоторых других своих инициативах. Кроме того, Huawei пригласит на мероприятие множество партнеров, чтобы поделиться своими идеями относительно новой операционной системы. В Шанхае соберутся несколько поставщиков оборудования, связанного с отраслевыми цепочками HarmonyOS Connect, поставщиков микросхем, поставщиков решений и других действующих и потенциальных партнеров. Это первое появление HarmonyOS Connect на большом мероприятии с партнерами. Во многом именно поэтому его стоит ждать с настоящим нетерпением.

Станет ли HarmonyOS популярной

Как сообщают наши коллеги из издания Gizchina, согласно отчетам руководителей Huawei, ее внутренняя система должна как можно скорее перевалить за ”16% рынка”. В частности, цель компании состоит в том, чтобы достичь этого показателя к концу 2021 года. Думаю, вы догадываетесь, что такая цель выглядит очень оптимистичной. Тем не менее для любой экосистемы, особенно такой сложной, как операционная система, использование программного обеспечения и доля рынка являются ключевыми факторами, определяющими, сможет ли она выжить и добиться успеха. Если ей будет пользоваться несколько десятков тысяч человек, то годы трудов будут потрачены впустую.

Напомню, HarmonyOS находится в разработке около 5-7 лет. По мере развития этой операционной системы достижение поставленных целей становится все более сложной задачей. Ян Хайсон, вице-президент подразделения Huawei по работе с потребителями и искусственному интеллекту, сказал в интервью: ”Завершить путь, который другие прошли за пять лет, мы должны за один год”.

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Как быстро будет распространяться HarmonyOS

Можно предположить, что он говорит именно о запуске новой операционной системы. Судя по его заявлению, Huawei не потребуется много времени для достижения своих целей. На данный момент мы не знаем, есть ли у компании необходимая инфраструктура для выполнения этой задачи. Huawei делает акцент на ”сотрудничестве” в других сферах при создании операционной системы. Залог успеха HarmonyOS — в большом охвате аудитории, широкой поддержке в Китае и хороших связях с партнерами и разработчиками, которые не смогли разорвать даже введенные санкции.

Huawei нуждается в хороших партнерах для запуска продуктов в своей экосистеме, если она хочет достичь каких-то более-менее серьезных высот. И такие партнеры у нее уже есть. В прошлом году компания Midea представила не менее 10 продуктов с HarmonyOS. В этом году варочная плита Midea стала первым экосистемным устройством HarmonyOS. Такими темпами новая операционная система действительно может стать не просто массовой, но чуть ли не ”новым Android”, если ее так и будут продолжать устанавливать на самые разные устройства.

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На какие устройства будет устанавливаться HarmonyOS

На выставке China Home Appliances and Consumer Electronics Expo в марте этого года такие бренды, как Haier, Shuaikang, Supor, Fangtai, Joyoung и другие также представили несколько продуктов с HarmonyOS. По словам официальных лиц, эти продукты появятся на рынке в конце этого года.

Согласно сообщениям представителей Huawei, HarmonyOS является очень легкой системой с точки зрения оптимизации и установки на самые разные устройства. В итоге, все устройства могут работать как самостоятельно, так и в составе инфраструктуры. Например, умного дома или просто подборки аксессуаров, которые пользователи объединят в группы внутри своего телефона. Ими можно будет управлять из одного места и получать данные, которые они предоставляют. Венцом такого взаимодействия станет установка HarmonyOS в бортовые системы автомобилей ближайшего будущего.

Что будет с Huawei

Если система станет хоть сколько-то массовой, то Huawei сможет развиваться независимо от оборудования и санкций США или других стран. Все будет внутри Китая, а установку софта запретить будет проблематично. Даже если это сделают, то внутри домашнего региона компании хватит пользователей, чтобы прекрасно себя чувствовать.

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Huawei считает, что HarmonyOS поможет производителям оборудования улучшить взаимодействие с пользователем и повысить эффективность доступа к услугам, а это именно то, что требуется в современном мире. Все должно просто хорошо работать и не заставлять пользователя задумываться, как это сделано. Если Huawei сможет справиться с этим — это будет победа.