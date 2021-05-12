Больше памяти и оперативки: почему стоит выбрать Harmony OS, а не Android

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Harmony OS – это наполовину Android, поскольку она использует Android Open Source Platform, Huawei обещает, что её операционка будет не только более универсальной, но и более легковесной. Мало того, что она позволит обеспечивать работу смартфонов, планшетов и компьютеров, так ещё и сможет лечь в основу устройств умного дома – от лампочки и выключателя до умной колонки и телевизора. Логично, что для этого было необходимо серьёзно облегчить ОС, сделав её менее требовательной к ресурсам, чем Android. К счастью, у Huawei получилось.

Harmony OS

Harmony OS оказалась более экономичной, чем Android

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Harmony OS будет расходовать меньше оперативной и встроенной памяти, чем EMUI 11 на базе Android. Это показало прямое сравнение обоих операционных систем на одинаковых смартфонах. Причём речь идёт не о каких-то десятках или даже сотнях мегабайт, что было бы вполне оправдано, а о целых гигабайтных свободного пространства, которое получат пользователи Harmony OS.

Расход оперативки Harmony OS

Поскольку оперативка – это самая малочисленная память в смартфоне, её, что логично, Harmony OS высвобождает в наименьших объёмах. Установка собственной операционной системы Huawei сохраняет за пользователем в среднем полгигабайта ОЗУ в зависимости от смартфона. Логично, что чем меньше оперативки установлено изначально, тем меньше её будет освобождено, и наоборот.

Расход памяти

Harmony OS расходует меньше оперативки и встроенной памяти

Однако это вполне себе хороший показатель, учитывая, что среднестатистическое приложение расходует от 50 до 200 мегабайт данных. То есть высвобождение половины гигабайта позволит удерживать в памяти дополнительно от 4 до 10 приложений. Так что это хороший апгрейд и, что самое главное, применимый на практике.

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Постоянной памяти, что логично, высвобождается намного больше. Например, Harmony OS удалось освободить у Huawei P40 Pro+ целых 6 ГБ. Да, для флагмана со 128 ГБ накопителя это совершенно некритичный объём. Но, во-первых, получить лишние 6 ГБ всё равно приятно, а, во-вторых, для устройств начального ценового сегмента это отличный показатель.

Чем Harmony OS лучше Android

Представьте себе какой-нибудь базовый Huawei или Honor в сегменте до 20 тысяч рублей. В большинстве своём объём их встроенной памяти ограничен 32 или в лучшем случае 64 ГБ. Для них дополнительные 6 ГБ точно не будут лишними, позволив заполнить их несколькими десятками приложений или игр, тысячей-другой фотографий или несколькими сотнями видео.

Harmony

Harmony OS — это что-то среднее между iOS и Android

Но важно здесь даже не это, а то, за счёт чего Harmony OS оказывается такой экономной платформой. Просто Huawei удалось сделать её максимально легковесной, чтобы операционка могла исправно работать на устройствах разных типов. В результате это практически гарантированно обеспечит и тем, и другим высокий уровень быстродействия при пониженном ресурсопотреблении.

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То есть на выходе мы получим примерно такой же эффект, как и на устройствах Apple: высокая производительность вкупе с низким энерго- и ресурсопотреблением. Ведь у Huawei появилась уникальная возможность разработать не только аппаратное обеспечение, но и программное, которое теперь представляет собой собственную платформу, а не оболочку, как это было раньше. Результат – даже в состоянии беты – мы уже видим.

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