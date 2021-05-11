Чем Harmony OS отличается от EMUI 11

Huawei уже давно продвигает идею создания собственной операционной системы, которая сможет заменить Android и стать даже более универсальной. Если все будет хорошо, то собственная разработка должна устанавливаться на смартфоны, часы, телевизоры, автомобильные системы и тому подобное. Вот только на пути становления нового продукта компания не раз сталкивалась с проблемами, которые было не так просто преодолеть. А еще хватало скандалов, вроде того, что в основе Harmony OS лежит Android. Сейчас этап ее массового распространения как никогда близок и многих интересует вопрос, чем же она отличается от стандартной EMUI, которую компания выпускала в течение многих лет. Этот вопрос задают все чаще, и вот ответ на него.

Новая операционная системы Huawei

Harmony OS 2.0 — новая версия операционной системы Huawei — была официально представлена в сентябре прошлого года. Сейчас она почти готова к массовому запуску и мы смогли увидеть первое видео, в котором нам четко и доходчиво показали, чем она отличатся (или не отличаться) от того, что было у нас раньше. Нам показали интерфейс новой операционной системы в сравнении с текущим пользовательским интерфейсом Huawei EMUI 11.

Несколько месяцев назад уже упоминалось, что именно в 2021 году первые телефоны Huawei будут использовать Harmony OS в качестве своей операционной системы. Теперь известно, когда можно ожидать ее появления в телефонах бренда.

Когда выйдет Harmony OS

Ван Чэнлу, президент отдела программного обеспечения и директор подразделения Huawei по искусственному интеллекту, подтвердил срок запуска новинки. Точной даты нет, но было сказано, что произойдет это в начале июня этого года.

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Несмотря на то, что у нас уже есть даты, сказать, на какие смартфоны можно будет установить Harmony OS, пока нельзя. Хотя, ее даже смогли запустить на телефоне Xiaomi. Но можно не сомневаться в том, что последние новинки, вроде Huawei Mate X2, будут в числе первых устройств, готовых для установки Harmony OS. Также с большой долей вероятности обновление должны получить и те смартфоны, которые работают под управлением EMUI 11.

На какие телефоны можно будет установить Harmony OS

Huawei планирует перевести все свои телефоны на новую операционную систему до конца года. Конечно, речь идет об актуальных смартфонах, которые до сих пор получают обновления. Интересно, что в этот список должны войти и смартфоны Honor, которые были выпущены до того, как Huawei продала этот бренд и он стал самостоятельной компанией. Такой объем работы нельзя сделать сразу, поэтому компания будет выпускать обновления поэтапно. Заодно так будет намного проще оперативно исправлять ошибки, которые просто неизбежны после окончания этапа закрытого тестирования.

Если говорить именно об отличиях, то из опубликованного видео можно заметить, что новая операционная система стала более плавной в сравнении с EMUI 11, на которой работают все новые смартфоны Huawei. Но пока она не такая шустрая, как хотелось бы. Наверное, это главное отличие, которые есть между ними. Проблема в том, что когда ОС выйдет в массы, она может столкнутся со многими сложностями, и ее работа станет не такой, какой мы видим ее сейчас. Но именно поэтому операционка и будет распространяться поэтапно.

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Стоит ли устанавливать Harmony OS

Впрочем, публичное бета-тестирование новой версии Harmony OS 2.0 уже ведется, а значит, часть ”детских болячек” можно вылечить на этом этапе. Об этом сообщает портал Sparrow News, который ссылается на сообщения некоторых популярных китайских блоггеров на платформе Weibo. Последние указывают на то, что различные устройства производителя уже начали получать новую версию прошивки.

Размер обновлений операционной системы HarmonyOS 2.0 варьируется от 2,87 ГБ до 6,20 ГБ и зависит от модели. Сообщается, что летом масштабы бета-тестирования увеличатся, и компания планирует расширить выборку пользователей, которые смогут скачать обновление.

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Несмотря на то, что это очень интересно и привлекательно, быть одним из первых, кто попробует систему, обещающую стать ”третьей силой” в мире, поделенном Android и iOS, я бы не рекомендовал. Если перед вами встанет выбор, попробовать новинку или подождать, пока ее протестируют более опытные пользователи, несколько раз подумайте. Ошибок будет много, а каких-то преимуществ вы вряд ли получите. Вряд ли вы окирпичите телефон, но и работать он лучше тоже не станет. А пока можете рассказать о своем отношении к новой операционной системе в нашем Telegram-чате.