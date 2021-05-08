Что быстрее: iOS сравнили с Harmony OS

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Иван Кузнецов 0

Что мы знаем о Harmony OS? Ну, на самом деле уже довольно много. Например, мы знаем, что новая операционка Huawei использует Android Open Source Platform, чтобы добиться совместимости с приложениями для Android. Именно благодаря этому, кстати, при желании на смартфон с Harmony OS можно установить сервисы Google, и они будут исправно работать, открывая доступ ко всем своим возможностям. Это безусловно очень круто. Но ещё круче, что Harmony OS обходит по скорости работы даже iOS, которая всегда считалась абсолютным лидером быстродействия.

Harmony OS

Harmony OS даже в состоянии беты быстрее iOS

Тестировщики из Китая, которые получили доступ к Harmony OS, решили сравнить смартфон на базе новой версии ОС (в роли испытуемого выступил Huawei Mate 40 Pro+) и iPhone 11 Pro на базе iOS 14. О том, что это не самый новый iPhone, свидетельствуют скруглённые, а не рубленные грани корпуса смартфона.

Хотите прикол? Harmony OS от Huawei поддерживает сервисы Google

Кому-то это покажется не совсем честным сравнением, учитывая, что Huawei в тесте используется самой актуальной модели. Но по большому счёту мы же сравниваем не смартфоны, а операционные системы, и у собственной платформы Huawei проблем явно нет.

Сравнение скорости iOS и Harmony OS


Прямо скажем, сравнение, которое нам предлагают оценить китайцы, нельзя назвать всесторонним. Всё, чем ограничились тестировщики, — это скоростью запуска приложений и открытия меню многозадачности. Однако и в том, и в другом случае Harmony OS показала себя просто прекрасно.

Harmony OS 2.0 оказалась быстрее и экономичнее, чем Android

Операционка Huawei, даже находясь в состоянии беты, демонстрирует очень высокий уровень быстродействия, обрабатывая приложения ощутимо быстрее, чем iOS. Видно невооружённым глазом, что в большинстве случаев разница в скорости достигает даже одной секунды, что является очень хорошим показателем.

Откуда берётся такая скорость, спросите? На самом деле ничего удивительного в этом нет. Просто Huawei изначально разрабатывала свою операционную систему с учётом особенностей своих собственных устройств. Она как никто другой знает сильные стороны фирменных аппаратов, которые к тому же используют фирменное железо, а значит, только ей под силу оптимизировать их друг под друга и добиться от них наилучшей работы.

Почему Harmony OS такая быстрая

Кстати говоря, не последнюю роль в скорости работы Harmony OS играет железо смартфона. Всегда было принято считать, что Android очень требовательна к ресурсам устройств, работу которых она обеспечивает. Поэтому 6-8 ГБ оперативной памяти и 8-ядерные процессоры были для неё скорее необходимостью. Но Harmony OS куда более эффективна. Поэтому собственная ОС Huawei благодаря железу Huawei Mate 40 Pro+ разгоняется намного быстрее.

iOS vs Harmony

iOS и Harmony OS слишком разные, но это только подчёркивает превосходство последней

Да, нам ещё предстоит многое узнать о Harmony OS, испытать её в реальных условиях эксплуатации и провести массу стресс-тестов на совместимость. Несмотря на то что новая операционка Huawei поддерживает Google Play и Android-приложения, логично, что Google будет против того, чтобы китайцы использовали их. Поэтому логично, что поисковый гигант может начать блокировать работу своих сервисов на аппаратах Huawei. А если так, то Huawei будет просто обязана как-то этому противостоять.

Honor не будет устанавливать Harmony OS на свои смартфоны

Известно, что уже эти летом Huawei планирует начать распространение Harmony OS среди фирменных смартфонов. Сначала новую операционку получат флагманы, а потом она постепенно доберётся и до остальных устройств. Ожидается, что новая ОС ждёт как те аппараты, которые вышли под санкциями США, так и те, которые вышли до их введения. А вот более новые устройства Honor, которые будут выходить с лета этого года, Harmony OS не получат – они будут работать на Android 11, а потом обновятся до Android 12.

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