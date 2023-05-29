Измерение температуры в Google Pixel 8 Pro. Нужная или бесполезная функция

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Артем Сутягин

Измерение температуры тела раньше было какой-то забавной информацией. Многие понимали, что если они болеют, можно измерить ее домашним термометром и получить подтверждение или опровержение. Потом начали появляться умные часы и трекеры с подобной функцией. Но сейчас мы должны получить нечто большее — первый полноценный смартфон с функцией измерения температуры тела. Вы уже догадались, что речь идет о Google Pixel 8 Pro. Да, он еще не вышел, но на тему полезности данной идеи порассуждать точно стоит. Заодно более детально обсудить все то, как это работает.

Измерение температуры в Google Pixel 8 Pro. Нужная или бесполезная функция. Выглядит процесс измерения температуры довольно странно. Как будто человек разучился разговаривать по телефону и вспоминает, как его надо приложить к голове. Фото.

Выглядит процесс измерения температуры довольно странно. Как будто человек разучился разговаривать по телефону и вспоминает, как его надо приложить к голове.

Телефон с измерением температуры

Я думаю, все надеятся, что инфракрасный датчик Pixel 8 Pro измеряет больше, чем просто температуру. Было бы круто даже как-то увязать это с приложениями. Тогда мы могли бы получать двойную выгоду от этой технологии. Пока каких-то серьезных доказательств того или иного расширения нет, но сейчас для нас это и не так важно.

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Тем не менее, давайте предположим, что новое необычное дополнение Pixel 8 Pro предназначено только для здоровья — что ж, это оставляет много вопросов без ответа. Для начала, какова ценность возможности измерять температуру тела на ходу? И даже не в фоновом режиме, как это делают некоторое часы, а просто по желанию пользователя.

Телефон с измерением температуры. Pixel 8 Pro должен уметь измерять температуру. Фото.

Pixel 8 Pro должен уметь измерять температуру.

Теперь вы знаете, как выглядит самый мерзкий смартфон . Pixel Fold еще хуже, чем кажется

О чем говорит высокая температура

Высокая температура является почти стопроцентным доказательством того, что вы больны. Конечно, если вы только что не бежали три километра до магазина в надежде успеть до закрытия. Измерив температуру, если почувствовали себя плохо, вы можете понять, что это — болезнь или вы просто устали. Если первое, то можно принять меры и изолироваться от окружающих. Или хотя бы надеть маску. Это особенно полезно в осенне-зимний период или в сезон гриппа, а также во время пандемий, которые, по слухам, теперь станут если не нормой, то просто частым явлением.

Некоторые эксперты считают, что вероятность пандемий будет только возрастать из-за вырубки лесов и вымирания животных, а также изменения климата. Это неудобная мысль, но весомый аргумент, который Google может привести для оправдания этой функции. Я уверен, что есть надежный способ ”продать” это под видом превентивных мер, но для компании, производящей носимую электронику, это будет очень странно. Интегрируй такие функции в Fitbit, и все встало бы на свои места. Да и прокачать продажи в этом направлении точно не помешало бы.

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Полезные функции часов FitBit

Впрочем, в FitBit уже есть подобные функции, но о них мало кто знает. На данный момент носимые устройства Fitbit фиксируют только изменение температуры кожи в течение ночи, что не обеспечивает точного измерения. В Fitbit Sense 2 действительно есть датчик температуры, но он не выдает точные показания — только колебания. Apple Watch Series 8 — лидер рынка умных часов не может сделать ничего такого в нормальном режиме. Да и работают часы только с iPhone, что ограничивает аудиторию. Даже несмотря на то, что они занимают больше половины своего рынка.

Измерение температуры и запись ее показаний полезна не только для сиюминутного измерения, но я для ретроспективного анализа, как менялась температура тела. Так даже можно предсказывать какие-то неприятные вещи, вроде приступов и тому подобного.

Когда функция будет реализована, она, скорее всего, будет с облачной системой хранения данных. Так вы и ваши доверенные люди смогут постоянно получать данные и предупреждения. С другой стороны, все это надо будет защищать, чтобы случайно не открыть доступ злоумышленникам.

Полезные функции часов FitBit. Если наклонить эту картинку, выглдит так, будто человек лежал на спине, держал телефон над лицом и уронил его, но в последний момент поймал. Фото.

Если наклонить эту картинку, выглдит так, будто человек лежал на спине, держал телефон над лицом и уронил его, но в последний момент поймал.

Для чего нужно регулярно измерять температуру

Поместить термометр в устройство, которое всегда с вами, действительно интересно для постоянного контроля здоровья. Тот факт, что результат может быть автоматически нанесен на карту и никогда не потерян, также является новым способом контроля своего здоровья. Функция дополнит такие привычные нам, как количество шагов, расстояние, пульс и отслеживание сна.

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Однако для того, чтобы были тенденции, показания, по-видимому, должны сниматься в одно и то же время и в постоянном состоянии тела. Навскидку, после пробуждения может быть лучший период, когда вы находитесь в том же состоянии, что и вчера в это время. Но будет ли достаточно одного считывания в день? А после скольких измерений это будет считаться паранойей?

Как измерить температуру смартфоном

Как измерить температуру смартфоном. Измерение температуры будет быстрым, но странным для окружающих. Фото.

Измерение температуры будет быстрым, но странным для окружающих

Мы видели, что снятие показаний может занять всего пять секунд. Процесс простой и не самый странный, но делать это публично так себе идея. Напомню, надо поднести телефон ко лбу и не спеша провести до виска в течение 5 секунд

Еще одно соображение заключается в том, насколько последовательными будут люди в ежедневных записях, даже если их об этом попросят. Данные могут быть полезны задним числом, но если в краткосрочной перспективе они не принесут никакой пользы, привычка проводить измерения, скорее всего, не формируется, и вы потеряете интерес к этому.

В общем, функция получилась полезной, но пока по сумме факторов больше похоже на функцию ради функции.

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