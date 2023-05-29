Измерение температуры в Google Pixel 8 Pro. Нужная или бесполезная функция

Измерение температуры тела раньше было какой-то забавной информацией. Многие понимали, что если они болеют, можно измерить ее домашним термометром и получить подтверждение или опровержение. Потом начали появляться умные часы и трекеры с подобной функцией. Но сейчас мы должны получить нечто большее — первый полноценный смартфон с функцией измерения температуры тела. Вы уже догадались, что речь идет о Google Pixel 8 Pro. Да, он еще не вышел, но на тему полезности данной идеи порассуждать точно стоит. Заодно более детально обсудить все то, как это работает.

Телефон с измерением температуры

Я думаю, все надеятся, что инфракрасный датчик Pixel 8 Pro измеряет больше, чем просто температуру. Было бы круто даже как-то увязать это с приложениями. Тогда мы могли бы получать двойную выгоду от этой технологии. Пока каких-то серьезных доказательств того или иного расширения нет, но сейчас для нас это и не так важно.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Тем не менее, давайте предположим, что новое необычное дополнение Pixel 8 Pro предназначено только для здоровья — что ж, это оставляет много вопросов без ответа. Для начала, какова ценность возможности измерять температуру тела на ходу? И даже не в фоновом режиме, как это делают некоторое часы, а просто по желанию пользователя.

Теперь вы знаете, как выглядит самый мерзкий смартфон . Pixel Fold еще хуже, чем кажется

О чем говорит высокая температура

Высокая температура является почти стопроцентным доказательством того, что вы больны. Конечно, если вы только что не бежали три километра до магазина в надежде успеть до закрытия. Измерив температуру, если почувствовали себя плохо, вы можете понять, что это — болезнь или вы просто устали. Если первое, то можно принять меры и изолироваться от окружающих. Или хотя бы надеть маску. Это особенно полезно в осенне-зимний период или в сезон гриппа, а также во время пандемий, которые, по слухам, теперь станут если не нормой, то просто частым явлением.

Некоторые эксперты считают, что вероятность пандемий будет только возрастать из-за вырубки лесов и вымирания животных, а также изменения климата. Это неудобная мысль, но весомый аргумент, который Google может привести для оправдания этой функции. Я уверен, что есть надежный способ ”продать” это под видом превентивных мер, но для компании, производящей носимую электронику, это будет очень странно. Интегрируй такие функции в Fitbit, и все встало бы на свои места. Да и прокачать продажи в этом направлении точно не помешало бы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Полезные функции часов FitBit

Впрочем, в FitBit уже есть подобные функции, но о них мало кто знает. На данный момент носимые устройства Fitbit фиксируют только изменение температуры кожи в течение ночи, что не обеспечивает точного измерения. В Fitbit Sense 2 действительно есть датчик температуры, но он не выдает точные показания — только колебания. Apple Watch Series 8 — лидер рынка умных часов не может сделать ничего такого в нормальном режиме. Да и работают часы только с iPhone, что ограничивает аудиторию. Даже несмотря на то, что они занимают больше половины своего рынка.

Измерение температуры и запись ее показаний полезна не только для сиюминутного измерения, но я для ретроспективного анализа, как менялась температура тела. Так даже можно предсказывать какие-то неприятные вещи, вроде приступов и тому подобного.

Когда функция будет реализована, она, скорее всего, будет с облачной системой хранения данных. Так вы и ваши доверенные люди смогут постоянно получать данные и предупреждения. С другой стороны, все это надо будет защищать, чтобы случайно не открыть доступ злоумышленникам.

Для чего нужно регулярно измерять температуру

Поместить термометр в устройство, которое всегда с вами, действительно интересно для постоянного контроля здоровья. Тот факт, что результат может быть автоматически нанесен на карту и никогда не потерян, также является новым способом контроля своего здоровья. Функция дополнит такие привычные нам, как количество шагов, расстояние, пульс и отслеживание сна.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Однако для того, чтобы были тенденции, показания, по-видимому, должны сниматься в одно и то же время и в постоянном состоянии тела. Навскидку, после пробуждения может быть лучший период, когда вы находитесь в том же состоянии, что и вчера в это время. Но будет ли достаточно одного считывания в день? А после скольких измерений это будет считаться паранойей?

Как измерить температуру смартфоном

Мы видели, что снятие показаний может занять всего пять секунд. Процесс простой и не самый странный, но делать это публично так себе идея. Напомню, надо поднести телефон ко лбу и не спеша провести до виска в течение 5 секунд

Еще одно соображение заключается в том, насколько последовательными будут люди в ежедневных записях, даже если их об этом попросят. Данные могут быть полезны задним числом, но если в краткосрочной перспективе они не принесут никакой пользы, привычка проводить измерения, скорее всего, не формируется, и вы потеряете интерес к этому.

В общем, функция получилась полезной, но пока по сумме факторов больше похоже на функцию ради функции.