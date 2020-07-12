Как смартфоны влияют на чувство одиночества и почему так происходит

А вы задумывались когда-нибудь, что современные технологии не только позволяют нам общаться все больше и больше, преодолевая границы и запреты режима самоизоляции во время пандемии коронавируса, но и наоборот, заставляют нас чувствовать себя все более и более одинокими? Я сейчас не говорю о том, что мы погружаемся в смартфон и экран монитора, забывая о том, что вокруг нас реальная жизнь. Я имею в виду, что даже экстраверты чувствуют себя все более одиноко. Этому есть логичное объяснение и ученые дали его. Давайте посмотрим, как это работает, и как технологии влияют на нас и нашу жизнь.

То, что вы прочитаете ниже, будет немного облегченной версией того, что я пытался написать. Дело в том, что изначально она получилась слишком сложной и развернутой. В итоге мне захотелось сделать ее более простой и покороче написать о том, что такое современные технологии с точки зрения нашей психологии, которая не успевает к ним адаптироваться.

Как смартфоны влияют на чувство одиночества

Мы говорим именно о смартфонах в первую очередь из-за того, что они сейчас олицетворяют все наше общение. Мы потребляем контент, общаемся и храним ”всю свою жизнь” внутри смартфона. Это даже доказало недавнее исследование, о котором мы писали пару дней назад.

Ученые со всего мира пытаются понять, как связано появление виртуальных средств общения и участившиеся случаи ощущения одиночества, которое часто даже приводит к психическим расстройствам. Пока не установлено, что стало причиной, а что следствием, но связь более чем прочная.

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Одиночество было во все времена. Более того, когда люди жили небольшими группами, оно могло ощущаться еще более остро, чем сейчас. По крайней мере, должно было так ощущаться, но даже поколение наших бабушек и дедушек не испытывало того, что испытывают современные жители Земли. Романист Томас Вульф писал по этому поводу: ”Одиночество является сейчас и всегда было центральным и неизбежным чувством каждого человека”.

То есть ощущение одиночества для психики человека абсолютно нормально. С этим разобрались. Но как же на него влияет то, что вокруг стало так много средств общения, и ”доступ у друзьям” мы получаем буквально за пару секунд, где бы они не находились.

Что влияет на чувство одиночества

На самом деле на чувство одиночества, которое порой даже сложно сформулировать и назвать этим словом, влияет много факторов: переезд, новая работа, новая школа и даже просто излишняя самокритика, которая сначала мешает начать общаться с людьми, а когда уже начали, заставляет чувствовать себя ненужным в этой компании. Тут принцип простой — ”я не такой, как они, и им со мной не интересно”. Хотя на деле эти люди могут нуждаться в человеке больше, чем он в них.

Технологии только усиливают этот эффект из-за того, что создают иллюзию связи. Кажущиеся бесконечными возможности общения, наоборот, отбирают его и снижают терпимость и принятие человеком одиночества, в котором нет ничего страшного, если оно временное.

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”Наша культура возлагает на нас такие ожидания, что для достижения успеха нам необходимо огромное количество контактов”, — говорит Сьюзен Мэтт, профессор истории в Государственном университете им. Вебера в Огдене, штат Юта. У среднего пользователя Facebook 338 друзей и, конечно, нам надо понимать, что у нас их все больше и больше. Вот только скольким из этих друзей мы позвоним ночью со словами ”некогда объяснять, выкидывай все их багажника, бери лопату и приезжай ко мне”? У каждого человека наберется максимум десяток близких друзей, но наши ожидания очень сильно раздуты.

Вспомните, что происходило лет 15 назад, когда у нас не было такого большого количества коммуникаций. Допустим, у вас день рождения и вам позвонили 5-10 человек (кроме дежурных поздравлений на работе, в школе и так далее). Вы были счастливы? Думаю, да. Это было ценно. Сейчас все иначе. Если вас из 500 друзей в Сети поздравит меньше 30 человек, это будет чуть ли не оскорблением, хотя и они вспомнили о вас только из-за уведомления в социальной сети. Самые близкие добавили дату в календарь смартфона. Но ждем-то мы большего, вот только не получаем.

Как социальные сети влияют на человека

Это и есть просто пример того, как социальные сети и широкие возможности общения завышают наши ожидания от нашей важности для кого-то. 50 лет назад у людей не было Facebook и VK, а общались они с несколькими друзьями, но в то время проблема чувства одиночества не стояла так остро. Сейчас это даже предлагают признать серьезным психическим заболеванием.

Дополняют картину вылизанные фотографии других в социальных сетях. ”Я на отдыхе”, ” у меня новая машина”, ”ох, как я устал менять iPhone каждый год” и так далее. Вот только на этой ярмарке тщеславия все просто пускают пыль в глаза, еще больше на фоне своих фотографий понимая, что они не такие. А в резонанс с этим вступает просмотр чужих фотографий, в которые люди верят, хотя за ними стоит примерно такая же история. Поэтому многие и любят людей попроще, которые постят настоящую жизнь. Дети, животные, несколько раз в год отдых, ”как я готовлю ужин” и тому подобное, а не фотографии ради того, чтобы покрасоваться перед кем-то.

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Конечно, я двумя руками за мессенджеры, видеосвязь и социальные сети, но как феномен, они действительно влияют на нашу жизнь. Особенно, когда человек очень глубоко уходит в них. Многие постоянно проверяют все ленты, сидят в группах с друзьями, листают ленту Instagram, но не замечают, что день так и проходит. Тем более вот они, всегда под рукой и в смартфоне. Потом они всем рассказывают, что у них все хорошо и полно друзей, но от этого чувствуют себя еще хуже.

Это все на фоне того, что на самом деле одиночество прекрасно само по себе, когда оно разбавляет хорошее общение. Просто посидеть одному и покопаться от скуки внутри себя — это очень круто и полезно, но жить так крайне вредно, и психологи с этим согласны.

К чему приводит одиночество

Исследования уже неоднократно доказывали, что хроническое чувство одиночества приводит к болезням сердца, диабету, деменции и ослабленной иммунной системой. То есть ко всему, что способствует ранней смерти.

”Вечное стремление отдельного человека состоит в том, чтобы разрушить собственное одиночество”, — писал журналист и писатель Норман Казинс. Мы по своей природе социальные существа, и антропологи говорят, что наше социальное взаимодействие сыграло важную роль в нашей эволюции как вида.

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Дэн Шавбел, директор по исследования компании Future Workplace и автор книги ”Назад к человеку” (Back to Human), считает, что корпорации пичкают нас социальными сетями, как наркотиком, который заставляет нас пользоваться им все больше и больше. С этим можно соглашаться или нет, но в одном он прав — это наш выбор и мы решаем, пользоваться ими или нет. А самое главное, мы решаем, как часто пользоваться такими благами.

Не стоит думать, что только сейчас мы начали менять свое мировозрение. На самом деле все началось еще в 19 веке, когда люди смогли массово позволить себе покупать зеркала и понимать, как они выглядят в глазах окружающих. Потом были фотографии. Теперь социальные сети. Таким образом, технологии формировали эмоции и привычки задолго до того, как появились лайки в Facebook и ретвиты в Twitter.

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На протяжении многих лет люди жили вместе, общались и в условиях такого плотного, пусть и не очень многочисленного социума, сложно было чувствовать себя одиноким. Так и появилась непереносимость этого явления. Кстати, во многом поэтому сейчас так популярны блогеры и просто YouTube. Люди как бы ”приглашают” к себе домой простого парня, такого же, как они сами, просто поболтать дома. Ему можно написать комментарий в отличии от диктора новостей или актера, и он с большой долей вероятности даже ответит.

Как писал поэт Калла Куинн: ”Ничто не заставит комнату чувствовать себя более пустой, чем желание кого-то, находящегося в ней”. Это чистая правда и технологии только способствуют этому. Особенно смартфон, который всегда под рукой.

Если все проводимые исследования помогут понять, что счастье кроется в отношениях, то, возможно, мы поймем, что технологии нас обманывают. Они нужны нам, но не стоит преувеличивать их значимость и полностью уходить в них.

А еще не знаю, как вы, а лично я за время пандемии понял одно. Несмотря на возможности постоянного нахождения с кем-то на связи, я еще больше захотел общаться с людьми лично. Больше всего я потерял интерес к чатам с друзьями. Всегда на связи и все обсуждается в формате ”-Как тебе? -Норм!”. В итоге живое общение уходит на второй план, а без него скучно. Особенно это понимаешь не тогда, когда живого общения нет, а тогда, когда оно, наоборот, есть.