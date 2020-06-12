Я не дождался Google Pixel 4 и пошел выбирать другой телефон

После первых фотографий в коробках его ждали в апреле, потом утечки подтвердили, что раньше мая его ждать не стоит. Чуть позже появилась информация, что он точно появится в начале июня, а я говорил, что дата выхода выбрана очень правильно. В начале июня заговорили о том, что надо ждать до третьего июля, но это тоже не факт. В итоге все как-то очень затягивается и ждать надоело. Я хотел купить этот телефон, но теперь понял, что лучше обойдусь без него и выберу что-то из того, чем можно пользоваться уже сейчас. Мне нужен телефон ”сегодня”, а не тогда, когда Google, которая сама подогревает рынок слухами, соизволит его выпустить. Тем более, что он тоже может быть провалом. В итоге, что выбрать человеку, который так и не дождался Google Pixel 4a?

Почему Google Pixel 4a до сих пор не вышел

Пару месяцев назад появилась информация о том, что команду создателей Google покинули два ее ключевых члена. Один из них отвечал за создание знаменитых камер. Официальная причина не называется, но, скорее всего, это произошло из-за провала Google Pixel 4.

В итоге, это могло привести к тому, что Google Pixel 4a так сильно задерживается. Изначально его должны были представить на конференции Google I/O в мае этого года. Когда конференция перешла в онлайн-формат, многие подумали, что компания не будет тянуть и выпустит новинку на контрасте в одно время с OnePlus 8. Но этого не произошло и мы до сих пор ждем.

Что случилось с Google? Запуск Google Pixel 4a опять откладывается

Учитывая, что время выхода Google Pixel 5 все ближе, мы находимся в том положении, когда еще пара недель и выпускать 4a вообще не будет смысла. Он может просто отбить продажи у ”пятерки”.

Есть еще вариант, при котором компания не будет выпускать его сейчас и выпустит уже как версию Google Pixel 5 осенью этого года. Посмотрим, что из этого выйдет, но тем, кто ждал и больше не может, так как телефон нужен срочно, я могу высказать свое мнение. Мнение, которое касается выбора нового телефона взамен Google Pixel 4a.

Какой телефон купить вместо Google Pixel 4a

Конечно, хороших смартфонов много, но отталкиваться в первую очередь мы будем от схожести, которая для каждого субъективна, и от цены. Тем более, что некоторые из приведенных аппаратов очень любят у нас в редакции. Впрочем, обо всем по порядку.

Samsung Galaxy A51 — хорош не по цене

Наш Иван Кузнецов очень хорошо отзывается именно об этом телефоне. Мне аппарат тоже нравится, поэтому начнем с него. Привет Ивану!

Galaxy A51 против iPhone SE 2020: чья камера лучше?

Samsung Galaxy A51 — один из самых популярных телефонов стоимостью примерно 17-20 тысяч рублей. Это даже меньше, чем будет стоить Google Pixel, когда (если) он выйдет.

У A51 большая батарея, тройная камера и качественный OLED дисплей. Пожалуй, лучший доступный телефон Samsung на сегодняшний день. Процессор немного устарел, но в остальном этот аппарат выходит за рамки понимания недорогого смартфона. Цвет Prism Black Crush и светоотражающий дизайн тоже привлекают внимание, что нельзя не считать плюсом.

Samsung определенно выпустил удачную модель и занял хорошие позиции в нише недорогих смартфонов в то время, когда из нее стараются вытолкать Huawei и Honor. Единственной серьезной претензией к этому телефону является то, что Samsung иногда забывает выпускать обновления для этой категории, да и просто не очень долго их поддерживает на фоне конкурентов.

Nokia 7.2 — не ждали?

Честно, сам в шоке, что включил этот аппарат в наш список, но в последний момент решил, что он должен тут быть.

В этом году Nokia покажет свой складной смартфон.

Nokia — это такой бренд, который в свое время гремел своими топовыми телефонами, но потом покатился по наклонной и был остановлен китайскими инвесторами, которые выкупили бренд. Теперь он продолжает выпускать смартфоны, многие из которых мне не нравятся, но есть редкие модели, которые заслуживают внимания. Особенно, на фоне своей цены.

Nokia 7.2, выпущенная в 2019 году, поставляется с двумя годами обновлений Android и тремя годами обновлений безопасности. Это очень хорошо! Да и вообще, согласно одному из недавних исследований, Nokia обновляется лучше остальных. Процент ее смартфонов с актуальной ОС куда выше, чем у остальных.

Сам телефон предлагает солидный пакет камер, отличное программное обеспечение и действительно хорошее качество сборки. Еще к плюсам можно отнести цену до 20 000 рублей, а к минусам — устаревший Snapdragon 660 и низкую скорость зарядки. В целом этот смартфон сделан из пачки компромиссов, но он не так плох, как может показаться на первый взгляд. На него стоит обратить внимание.

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iPhone SE 2 — куда же без него

Без этого устройства действительно никуда. Все из-за того, что именнo iPhone SE и Google Pixel серии ”а” являются максимальными точками сближения между iOS и Android. Трудно представить себе более серьезного конкурента для Pixel 4a, чем iPhone SE второго поколение. Это же замечание справедливо и в обратную сторону.

Пусть iPhone SE второго поколения не имеет современного дизайна, но он предлагает хорошую камеру, высочайшую производительность, IP67-защиту от воды и пыли и даже беспроводную зарядку. Технически он очень крут и пользователям приходится выбирать между дизайном и начинкой. А еще между iPhone SE (2020) и пока Google Pixel 3a, но позже и 4a (я надеюсь).

А еще обе компании предлагают очень долгий период обновлений, который важен для каждого пользователя. Поэтому эти две модели куда ближе друг к другу, чем может показаться на первый взгляд.

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Почему не надо ждать выход Google Pixel 4a

Ждать можно автобус, электричку, в конце концов, у моря погоды — все это когда-нибудь случится. В ситуации с Google Pixel нельзя говорить о том, что он точно будет. Чем больше мы ждем, тем больше мне кажется, что серия ”а” превратится в то, что будет обновляться, например, раз в два года. Именно поэтому ждать не стоит. Тем более, если вам нужен смартфон уже сейчас. Впрочем, поспорить со мной вы можете в нашем Telegram-чате.