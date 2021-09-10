Какими будут камеры телефонов в ближайшем будущем

Именно фотографические возможности для многих пользователей выходят на первый план при выборе телефона. Неудивительно, ведь мы проводим с телефоном в руках по несколько часов в день, а если человек не истинный фанат фотографии с серьезной камерой, он вообще все снимает на телефон. Отпуск, дети, друзья, домашние животные, еда отправляются на просторы все растущего хранилища, а нам хочется все лучшего и лучшего качества фотографий. Это понимают производители, и поэтому часто отводят до половины времени презентации для того, чтобы рассказать как можно больше о камере. До этого момента основным трендом было увеличение разрешения — понятное пользователям, но не всегда правильное — теперь же времена изменились, и мы на пороге нового типа борьбы на этом поле. Ждать осталось совсем недолго.

Что самое важное в телефоне

Фактически, камера — это то, что больше всего отличает один смартфон от другого. В остальном они стали слишком одинаковыми и типовыми, а в вопросе камеры еще есть место для какого-то креатива. Именно этот креатив и помогает продавать смартфоны. Но пока он имеет больше программный уклон.

Почему вам не нужен смартфон с новой камерой от Samsung.

Китайские бренды Vivo и Xiaomi продвигаются на рынок с собственной технологией обработки сигналов изображения (ISP). То, что за него отвечает, находится внутри самого смартфона. Это отдельный физический чип, отвечающий за обработку изображений. Ходят слухи, что у Oppo тоже есть такой отдельный чип собственной конструкции. Google в этом году тоже уделила много внимания этому вопросу при создании своего нового процессора для Pixel 6. Раньше обработка полученного изображения производилась исключительно программно при помощи искусственного интеллекта. Теперь за это отвечает отдельный элемент в составе чипсета Tensor.

Почему производители телефонов делают свои процессоры

Очевидная причина вложения средств в специализированные технологии процессоров отработки изображений — улучшение качества фотографий или новые функции, которых нет на конкурирующих устройствах. Например, Surge C1 от Xiaomi обещает улучшенное качество изображения при слабом освещении, лучшую фокусировку, улучшенную автоматическую экспозицию и автоматический баланс белого. Все это должно делать снимки лучше, ведь миниатюрная матрица и микроскопический объектив не способны сами по себе обеспечить высокое качество изображения и надо «подкрутить» некоторые настройки.

Чтобы победить физику, смартфоны все чаще обращаются к технологиям и методам обработки, таким, как мульти-ISO, мультиэкспозиция, покадровый прогрессивный HDR и другие для улучшения качества изображения. По сути, мы идем к тому, что камера будет просто смотреть на мир через объектив, а дальше сама рисовать то, как она его видит. В некотором роде это происходит уже сейчас. Увеличение вычислительной мощности только способствует этому.

Одной из первых компаний, которая пошла по этому пути, была Google. Pixel Visual Core, а затем Pixel Neural Core использовали передовые технологии обработки изображений, благодаря этому первые пиксели и поражали всех качеством фотографий (особенно с боке). Теперь компания приступила к более амбициозному проекту, настроив внутреннюю работу Tensor в Pixel 6.

Трудно не проводить сравнение между историей Pixel и другими брендами, которые начинают свой собственный путь к оборудованию для обработки изображений. Аналогичным образом Qualcomm уже несколько поколений заявляет о такой возможности в своих процессорах Snapdragon.

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Чем будут отличаться друг от друга телефоны в следующем году

Именно наличие чипов станет настоящим полем битвы между производителями камер в ближайшем будущем. Основная разница между смартфонами будет заключаться в них, на презентации нам будут рассказывать, что тот или иной чип на столько-то процентов производительнее другого.

В деле создания новых типов чипов активно пытаются проявить себя китайские компании, которые или уже отрезаны санкциями от западного оборудования, или в любой момент окажутся в числе таковых. Тем более, интеграция в основной чипсет именно этого компонента является наиболее простой задачей, если сравнивать с другими. Вопрос только в том, чтобы поток тех самых «других» компонентов не останавливался. Я говорю в первую очередь о центральном и графическом процессоре. Даже Huawei со всеми ее наработками сильно страдает от этого.

Важным моментом в создании отдельного модуля обработки изображения будет то, что более мелкие производители смогут создавать его сами таким, каким он должен быть. Раньше это могли позволить себе только такие крупные игроки рынка, как Apple, Huawei, Qualcomm и Samsung. И пусть это будет связано с дополнительными расходами, но и результат может оказаться очень хорошим. Проще говоря, игра будет стоить свеч.

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Какие технологии развивают смартфоны

В дальнейшем, когда технологии будут «обкатаны», они смогут найти себе применение в таких системах, как цифровые камеры, устройства безопасности и распознавания лиц, автомобили и многое другое.

Отдельные процессоры обработки изображения в ближайшее время станут главной силой в борьбе за привлечение клиентов. В конце концов, производительности телефонов уже более чем достаточно, да и нарастить ее проблематично. Новые типы экранов не тянут на киллерфичу смартфонов будущего. А существенное улучшение качества фотографий — именно то, чего многие ждут от производителей. Ждать осталось недолго. Уже в 2022 году мы увидим это захватывающее сражение, от которого, как обычно, выиграем мы с вами.