Не спешите покупать телефон на Snapdragon 888 Plus. Вот почему

Обновление Qualcomm в середине цикла 2021 года представлено моделью Snapdragon 888 Plus. Но с учетом того, что телефоны появятся не раньше, чем через несколько месяцев, и будут иметь довольно скромные преимущества, возникает вопрос — а стоит ли вообще ждать новых смартфонов? Или, может быть, проще купить смартфон на обычном Snapdragon 888 уже сейчас? Однозначного ответа нет, но порассуждать на эту тему точно стоит. Тем более, вторая половина года обещает нам несколько интересных новинок, которые привлекают внимание сами по себе, вне зависимости от того, какой процессор в них установлен. Давайте разберемся в этом.

Что нового в Snapdragon 888 Plus

Если вы пропустили последние новости и не знаете, что нового в Snapdragon 888 Plus, то на бумаге отличий не так много. В первую очередь это увеличение тактовой частоты процессора Cortex-X1 с 2,84 ГГц до 2,995 ГГц и 20% увеличение возможностей процессора по обработке AI. С одной стороны, это интересно, но с другой, в прошлые годы мы получали нечто большее от такого промежуточного обновления.

Промежуточные обновления процессоров Qualcomm

Qualcomm не привыкать к обновлению процессоров в середине цикла. Snapdragon 888 Plus — это третье поколение подряд, получившее оценку ”Plus”. До этого было обновление Snapdragon 821 (продолжение 820-ой модели). При этом Snapdragon 870 можно считать продолжением Snapdragon 865 Plus, вышедшего в середине прошлого года, а не полноценной новой моделью.

Ясно то, что Snapdragon 888 Plus и Snapdragon 870 представляют собой гораздо меньший шаг вперед, чем промежуточные модели прошлых лет. По крайней мере, если смотреть на то, как быстро происходит прирост тактовой частоты.

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Сильно ли обновился Snapdragon 888 Plus

Хотя увеличение тактовой частоты процессора на 5% вполне неплохой показатель, но ощутимой выгоды существенно меньше, чем раньше. В прошлые годы мы получали 10% прирост. Хотя именно сейчас, учитывая рост возможностей игр и увеличение экранов, более существенная прибавка была бы более актуальной.

Не будем забывать и о том, что новый процессор получил улучшение возможностей машинного обучения на 20% — с 28 до 32 TOPS. Однако TOPS — это показатель, специфичный для одной операции, и он не дает нам понимание того, насколько хорош чип в реальных задачах. Вполне вероятно, что это повышение подходит для конкретных рабочих нагрузок, но не очень понятно, насколько они распространены. В любом случае большинство приложений не требуют больших возможностей машинного обучения, поэтому такое повышение производительности будет ощущаться только в нишевых сценариях использования.

Естественно, что потребители, скорее всего, будут изо всех сил пытаться заметить какие-либо очевидные преимущества перехода на Snapdragon 888 Plus. Тем более, что получение дополнительной производительности всегда приветствуется. Вот только ждать таких смартфонов придется еще минимум пару месяцев. А к моменту выхода смартфонов на ”плюсовой” версии мы уже во всю будем ждать полностью новое поколение процессора Qualcomm, которое традиционно выходит в конце года.

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Почему новые процессоры почти не отличаются от старых

Qualcomm явно хочет максимизировать производительность своих чипов, но сильно ограничена возможностями энергопотребления и охлаждения. В этом весь смысл итераций Plus, которые появляются после того, как Qualcomm и ее партнеры оптимизируют производственный процесс. Но почему же оказывается, что повышение производительности становится все более сложной задачей?

Возможно, Qualcomm и ее партнеры стали намного лучше работать над базовой версией процессора, сразу делая его очень мощным. Например, процессор Snapdragon 888 Cortex-X1 на частоте 2,84 ГГц уже был довольно близок к пиковой частоте ядра 3 ГГц. Это обычное явление по отрасли. Последние графические процессоры Nvidia серии RTX 30 предлагают ограниченный потенциал разгона. По крайней мере со штатным охлаждением. Это же относится к процессорам AMD Ryzen 5 серии и многим другим чипам.

Не забывайте, что ЦП и графический процессор — не единственные компоненты внутри современных смартфонов. А еще смартфоны стараются стать все более тонкими. В итоге все компоненты упаковываются в корпус максимально плотно и о нормальном рассеивании тепла речи просто не идет.

Возможно, именно это и является главной проблемой в деле разгона процессоров. Кроме того, существует глобальная нехватка микросхем, которая также может быть одним из факторов, тормозящих развитие отрасли. Учитывая текущую нехватку, компании могут довольствоваться микросхемами с более низкой производительностью, чтобы обеспечить нормальные поставки. Отсюда вывод — возможно, Qualcomm и могла бы сделать что-то более производительное, но у нее просто связаны руки.

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Стоит ли покупать телефон со Snapdragon 888 Plus

В итоге мы получили отличные, но не гениальные процессоры в этом году. Улучшенная версия была хороша, но не настолько, чтобы действительно выделиться на фоне базовой модели. Именно поэтому ее не стоит ждать с таким энтузиазмом. Учитывая, что новые смартфоны появятся только в третьем-четвертом квартале, ждать их именно в этом году я бы не стал.

Тем более, что за увеличение частоты на 5% придется заплатить существенно больше, так как новый процессор будет стоить дороже. На фоне этого куда более интересной кажется покупка смартфона на обычном Snapdragon 888, которые уже начали дешеветь. Например, Samsung Galaxy S21, вышедший в начале года, если постараться, можно купить примерно на 20 000 рублей дешевле, чем изначально. Это же относится и ко многим другим моделям.

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Если вы готовы ждать несколько месяцев и не против платить полный ценник за смартфон, лучше подождите появления смартфонов на новом поколении Snapdragon, которое представят в конце года. Там мы уже получим не просто небольшое увеличение частоты, а новую архитектуру Arm Cortex-X2 и новый графический процессор.

Непросто выбрать, что купить в середине цикла обновления, но выбор делать надо. Я лично я сделал бы его не в пользу Snapdragon 888 Plus. А вы?