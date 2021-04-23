Мы начали забывать о камере под экраном. Но скоро она станет массовой

Камеры смартфонов прошли большой пусть от какого-то непонятного глазка на корпусе, предлагавшего совершенно невзрачные фото, до очень крутого инструмента. Если раньше мобильное фото было мутировавшим потом смайлика, то теперь они не просто способны заменить компактные камеры, но иногда даже спорят с полноценными зеркалками. Я сам время от времени снимаю фотографии для обзоров на смартфон, и при этом после должной обработки разницу найти просто нельзя. Особняком стоят фронтальные камеры, которые сильно портят внешний облик устройства, заставляя идти на компромиссы и ухищрения. Похоже, мы стали еще на шаг ближе к тому, чтобы отказаться от отверстий, вырезов и тому подобного, не пожертвовав возможностями селфи. Но хорошо ли это?

Xiaomi с камерой под экраном

Прежде, чем рассказать о том, чего мы ждем и на что надеемся, надо обсудить свежую новость. На днях от одного из консультантов поступила информация о том, что Xiaomi уже в следующем поколении выпустит свой флагманский смартфон с камерой под экраном. С одной стороны, о таком говорят часто, но с другой, ZTE Axon 20 уже вышел и у него уже есть такая камера, хоть и не без огрехов. При этом сама Xiaomi тоже уже не раз успела похвалиться тем, что она готовит что-то подобное.

Будет ли Xiaomi Mi Mix Fold продаваться в России.

Дорого ли сделать камеру под экраном

В прошлом году китайский технологический гигант объявил, что он достиг уровня массового производства своих камер, встроенных под экран. В связи с этим можно ожидать, что новинка появится на массовом рынке примерно в конце этого года.

Сложность помещения камеры под экран заключается в необходимости сделать такую область экрана, которая сможет отображать картинку, но при этом будет пропускать свет. Если пропускание света будет недостаточным, то фотографии будут получаться смазанными, засвеченными или иметь другие подобные дефекты.

Зато применение подобной камеры позволит лишить смартфон таких раздражающих многих пользователей компонентов, как отверстие и вырез или выезжающий механизм.

Подэкранная камера Xiaomi третьего поколения

Официальные лица Xiaomi также заявляли в прошлом, что ее третье поколение подэкранных камер будет одной из лучших реализаций технологии, согласно отчету MyDrivers. К сожалению, еще слишком рано говорить, какие модели смартфонов будут оснащены этой технологией. Информатор (@ 数码 闲聊 站) также воздержался от предоставления какой-либо конкретной информации. Поэтому нам остается только ждать.

Опыт использования Samsung Galaxy A52 — крутой, но с минусами.

При этом понятно, что модели с камерой под экраном, скорее всего, будут относиться к более дорогим моделям. Возможно, даже Xiaomi Mi 12 Ultra или Mi 12 Pro. Это тоже не так плохо, ведь потом технология подешевеет и придет в более дешевые смартфоны. Вот только нужно ли это кому-то?

С одной стороны, камера в экране решает не просто многие проблемы, но и выводит смартфоны на совершенно новый уровень дизайна. С другой стороны, это похоже на единорога, которого все пытаются догнать, но у них не получается. При этом гонка за таким мифическим существом нужна только ради самого процесса. Даже если его получится поймать, совершенно непонятно, что с ним делать.

Как снимает подэкранная камера ZTE Axon 20

Камера ZTE Axon 20 показала, как ужасно смотрятся фотографии, сделанные на такую камеру. Это можно сравнить со съемкой через объектив, который щедро покрыт отпечатками пальцев и при этом свет падает на него спереди.

Рабочий стол защищен от изменений — Xiaomi. Как отключить?

Это неудивительно, ведь перед камерой находится слой стекла и компонентов экрана, которые неминуемо вносят свои искажения. Производители в этом случае стоят перед дилеммой. Им надо или отказываться от большой плотности пикселей в области камеры, или мириться с искажениями. В первом случае область будет сильно выделяться на фоне остального экрана, а во втором — будет ужасный результат.

Куда лучше встраивать фронтальную камеру

Если инженеры Xiaomi смогли найти компромисс, то честь им и хвала, но результат работы такой камеры все равно будет хуже, чем при использовании обычного прозрачного стекла. В результате у меня есть сомнения в том, что такая технология нам вообще нужна. Фронталка — не тот компонент, который используется очень часто. Именно поэтому ее размещение в выдвижном модуле может оказаться куда более перспективным. Хотя лично я не против вырезов в экране. Это не то, с чем надо бороться. У современных смартфонов и так хватает проблем.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Зато, если появится смартфон, который хотя бы близко по качеству картинки будет соответствовать обычной фронталке, явление станет массовым. Если не придется жертвовать качеством, то решение приживется, но нужно ли нам это? Как вы думаете?