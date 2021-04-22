Будет ли Xiaomi Mi Mix Fold продаваться в России

В конце прошлого месяца Xiaomi анонсировала Mi MIX Fold как свой первый складной смартфон. Презентация состоялась в Китае, а информация о поступлении новинки на разные рынки была очень скомканной. Сейчас смартфон уже в продаже, вот только купить его можно пока только в Китае. Точной информации о том, когда новинка появится во всем мире, включая Россию, пока нет. Тем не менее, многие надеются, что ждать запуска остается недолго, ведь при такой цене и характеристиках устройство выглядит очень привлекательным. Но сейчас у нас появилась надежда, что ждать осталось совсем недолго и устройство скоро можно будет очень просто купить.

Складной Сяоми

Свежая информация поступила от известного в определенных кругах консультанта Мукуло Шармы. Он привел свои доказательства того, что новый Xioami Mi Mix Fold уже скоро пройдет через процедуру глобального запуска.

Складной Xiaomi Mi Mix Fold продается намного лучше, чем мы думали.

Китайский вариант Mi MIX Fold имеет номер модели M2011J18C. На вид ничего необычного, но буква ”С” означает, что смартфон сделан для того, чтобы реализовать его в Китае. Другое дело, когда это место занимает буква ”G” — тут речь идет уже о глобальной версии смартфона.

Именно такая глобальная версия Mi MIX Fold с номером модели M2011J18G была обнаружена в базе данных IMEI. Кроме того, модель была зарегистрирована в индийской базе данных IMEI.

Когда выйдет глобальная версия Mi Mix Fold

Пока это не говорит о том, когда модель появится во всем мире и в России в частности, но уже явно намекает на то, что случится это совсем скоро. Да и тянуть с выпуском такой модели большого смысла нет, так как именно сейчас она может составить большую конкуренцию Samsung Galaxy Z Fold 2.

Обзор самого полезного прибора Xiaomi в доме

С ценой тоже пока не все ясно, но как обычно она будет дороже версии, продаваемой в Китае. Сейчас в Поднебесной купить Xiaomi Mi Mix Fold можно в трех версиях по следующим ценам:

Цена Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mi Mx Fold с памятью 12/256 ГБ — 9 999 юаней ( примерно 118 000 рублей )

) Xiaomi Mi Mx Fold с памятью 12/512 ГБ — 10 999 юаней ( примерно 130 000 рублей )

) Xiaomi Mi Mx Fold с памятью 16/512 ГБ — 12 999 юаней (примерно 154 000 рублей)

Цена Xiaomi Mi Mix в долларах

Цена базовой версии, если переводить ее в доллары, составит чуть больше 1500 долларов. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold стоит около 2000 долларов, а Huawei Mate X2 (без сервисов Google) оценили и вовсе в 3000 долларов. С такой ценой конкурентам сложно рассчитывать на массовый сегмент, но учитывая, что 1500 долларов, которые просят за Xiaomi — это цена хорошего классического флагмана, то многое может поменяться.

С такой ценой покорение рынка кажется куда более реальным, и массовый приход на него складных устройств тоже уже не кажется фантастикой. Правда, что-то там говорили про Huawei и ее попытки сделать сразу три недорогих ”раскладушки”, но это пока в лучшем случае планы, а Mi Mix Fold уже начал поступать первым владельцам.

Даже если цена в США, Европе и России будет выше китайской, в чем почти не приходится сомневаться, она все равно будет очень привлекательной. Поэтому лично я с нетерпением жду выхода глобальной версии Xiaomi Mi Mix Fold.

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Характеристики Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mi MIX Fold имеет внутренний 8,01-дюймовый AMOLED-экран с разрешением QHD+, частотой обновления 60 Гц и соотношением сторон 4:3. Пожалуй, именно невысокая по современным меркам частота обновления немного портит картину. В остальном к экрану претензий нет.

На передней панели находится 6,52-дюймовый AMOLED-экран с отверстием для камеры. Он обеспечивает разрешение QHD+ и частоту обновления 90 Гц (уже лучше, но все равно пока не 120).

Внутри новинки спрятан процессор Snapdragon 888, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 512 ГБ встроенного хранилища (UFS 3.1). Из коробки смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 на базе MIUI 12.

Xiaomi скоро выпустит электромобиль за 1 или 3 миллиона рублей.

Емкость встроенного аккумулятора Mi MIX Fold составляет 5020 мАч с возможностью быстрой зарядки на 67 Вт.

Камера способна делать снимки с максимальным разрешением 108 Мп и оснащена сенсором Samsung ISOCELL HM2. Вместе с основным модулем работает 13 Мп сверхширокоугольный сенсор и телеобъектив на 8 Мп с жидкой линзой и 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера получила разрешение 20 Мп.