Первый смартфон с камерой под экраном вышел. Где можно купить и когда

Несколько месяцев назад был представлен первый смартфон с камерой под экраном. Несмотря на всю революционность гаджета, событие прошло как-то незамеченно. Было даже немного обидно за ZTE, которая первой сделала большое дело. Теперь воз сдвинулся с мертвой точки и смартфон поступил в продажу. Вот сейчас уже можно говорить о том, что мы получили технологический прорыв. Но только купить смартфон смогут не все и не везде. Например, в России он не будет продаваться официально, но кого это останавливало, когда речь заходила о чем-то революционном? Сейчас как раз тот случай и многие не отказались бы познакомиться с устройством поближе.

Где купить смартфон с камерой под экраном

Вчера вечером ZTE сообщила, когда и где вы сможете купить ZTE Axon 20 5G. Это будет первый коммерчески доступный смартфон с встроенной камерой для селфи. В первое время новинка будет доступна только в нескольких странах мира, среди которых:

Европейские страны

Япония

Малайзия

Филиппины

Саудовская Аравия

Южная Африка

Южная Корея

Таиланд

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Великобритания

К сожалению, России нет в списке, но что еще более странно, нет там и США. Возможно, дело в продолжающейся торговой войне между Америкой и Китаем. Что касается России, то пока рано говорить от этом, но вероятность того, что со временем новинка придет к нам, есть.

Если вы живете в одной из приведенных стран, вы можете купить телефон, начиная с 21 декабря 2020 года. Сначала вам надо будет зарегистрироваться, потом получить уведомление, когда вы сможете забрать свой смартфон, и получить его. Интересно, что цены на момент подготовки этой статьи еще не были озвучены. Впрочем по некоторым данным устройство будет недорогим и стартует примерно от 350 долларов. Но не спешите радоваться — дочитайте до характеристик.

Первый смартфон с камерой в экране

Примерно три месяца назад ZTE анонсировала Axon 20 5G, свой флагманский смартфон года. Устройство привлекает внимание своей селфи-камерой, которая находится под дисплеем и позволяет обойтись без вырезов, отверстий и выезжающих модулей. ZTE называет это первым «настоящим полноразмерным дисплеем» среди всех смартфонов. Хотя, она немного преувеличивает, ведь модели с экраном от края до края были. Помните те редкие устройства с моторизованной камерой?

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Как делают смартфоны с камерой под экраном

ZTE заявляет, что разработала пять основных технологий, чтобы сделать камеру под экраном Axon 20 5G реальностью. Они должны работать совместно и только так они позволят добиться результата.

Во-первых, это специальный материал, который на основе органических и неорганических веществ создает пленку, пропускающую больше света в камеру. Это работает вместе с микросхемой с двойным управлением и специальной схемой расположения элементов, второй и третьей базовыми технологиями. Они помогают с синхронизацией цвета при прохождении света через дисплей. Цель здесь — избежать помех, которые сам дисплей может создавать для камеры.

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В-четвертых, ZTE оптимизировала согласованность пикселей дисплея с помощью специальной матрицы. В-пятых, у самой камеры есть специальный алгоритм съемки, который работает совместно с дисплеем, чтобы улучшить четкость фотографий. Он делает это путем оценки текущих условий освещения и оптимизации контрастности.

Характеристики ZTE Axon 20 5G

Эти пять технологий интегрированы в 6,92-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ с соотношением сторон 20,5: 9. Он поддерживает 10-битную картинку и 100% охвата цветового диапазона DCI-P3, что должно сделать его идеальным для просмотра видео высокого качества.

Насколько хорошо все это работает, пока сказать сложно, но компания на фото показывает, что камеру совсем не видно, пока ее не запустишь. С другой стороны, Xiaomi показывала фотографии, где она все равно немного видна, так как в этом месте иное расположение пикселей матрицы экрана.

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В телефоне используется процессор Qualcomm Snapdragon 765G с технологией ZTE Z-Booster 2.0. Компания утверждает, что это помогает сократить время запуска приложений на целых 40%. Девять различных датчиков температуры вместе с трехуровневой системой отвода тепла, включающей жидкостное охлаждение, наноуглеродное волокно и многослойный графит помогают обеспечивать охлаждение телефона даже во время игр и съемки видео в высоком разрешении.

Аккумулятор емкостью 4 220 мАч поддерживает быструю зарядку 30 Вт и режим энергосбережения во время работы 5G, который, по словам ZTE, помогает увеличить время автономной работы на 35%. ZTE не уточнила, поддерживает ли телефон беспроводную зарядку, а значит, это маловероятно.

ZTE, возможно, вложила много ресурсов в разработку камеры под дисплеем, но не обошла вниманием и задние камеры телефона. Среди них 64 Мп основная камера с возможностью съемки видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду, 8 Мп сверхширик и два сенсора по 2 Мп для определения глубины сцены и макросъемки.

ZTE уделила особое внимание возможности видео в телефоне. Хотя он не записывает видео 8K, как некоторые конкуренты, но позволяет в режиме реального времени делать видео с боке и украшалками.

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Первоначально ZTE позиционировала Axon 20 5G как флагман, но в телефонах таких компаний, как Samsung, Xiaomi и других используется процессор Snapdragon 865, который превосходит версию 765G.

Пока неизвестно, как долго телефон будет поддерживаться обновлениями программного обеспечения, но, скорее всего, это просто ”проба пера” и проверка технологий в деле. Возможно, вдогонку выйдет еще несколько смартфонов с более топовыми характеристиками, но ZTE уже первая, а это чего-то, да стоит. С другой стороны, готовы ли вы купить этот смартфон на старте продаж?