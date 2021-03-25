Первый дроптест OnePlus 9 показал насколько он прочный

Когда покупаешь новый смартфон, меньше всего хочется, чтобы он поцарапался или разбился. Естественно, со сцены нас уверяют, что это самое прочное устройство, которое только было в истории, и повредить его просто невозможно. Остается только говорить ”в отличии от остальных смартфонов на рынке” — именно так это часто это и преподносится, хотя и не говорится прямым текстом. Мы знаем, что поцарапать можно все, что угодно. Например, я в первые полтора часа тестирования iPhone 12 Pro расцарапал его экран до жуткого состояния. Я просто сложил два таких телефона вместе, и крутой экран Ceramic Shield не выдержал контакта с хирургической сталью ободка камеры второго iPhone. Сейчас у нас есть тест прочности только вышедшего OnePlus 9 Pro. Давайте определим, при какой степени неаккуратности не стоит покупать этот аппарат.

Дроптест OnePlus 9

Если вы не в курсе, OnePlus на этой неделе выпустила свой новый флагман девятого поколения. Подробно о моделях OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro мы рассказывали в этой статье.

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Теперь пришло время поговорить о том, насколько сильно царапается этот смартфон. Как обычно, за таким тестированием стоит обратиться к известному каналу на YouTube под названием JerryRigEverything. Именно его автор лучше всех проводит дроп-тесты смартфонов (и не только), чтобы показать это нам. У него есть даже своя методика.

Полная версия видео:

Но, хватит слов! Если вы не в курсе его способа определения долговечности устройств, то все поймете по ходу дела.

Легко ли поцарапать OnePlus 9

Чтобы защитить смартфон от царапин, на нем с завода наклеена защитная пленка. Не многие их любят, но лично мне нравится, что производитель дает нам выбор — пользоваться ровно наклеенной защитой или сорвать ее.

Царапаться она, естественно, будет больше, чем сам экран. Но если удалить ее, то по шкале Мооса (минеральная шкала твердости) экран новинки набирает 6 баллов. Только на этой отметке он начинает царапаться, и только на 7-ом уровне бороздки становятся по-настоящему глубокими. Для сравнения эти значения соответствуют плотности таких минералов, как опал и гранит.

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Отдельно отмечается, что царапины на экране не помешают датчику отпечатков пальцев работать в штатном режиме. Даже когда в этой области экрана появляются глубокие царапины, он все равно продолжает справляться со своими задачами. Многих это удивит, но для флагманского устройства такое поведение нормально.

OnePlus 9 Pro имеет металлическую конструкцию. Кнопки на телефоне также сделаны из металла. Это делает устройство более прочным в сравнении с пластиковыми корпусами. Но это относится скорее к защите от разбивания, так как даже на металле при должном уровне стараний царапины все равно остаются.

Именно это и подтвердило проведенное испытание. Царапины остались, но защитить от них сможет только чехол. И то не любой. Некоторые модели сделают только хуже, если под них попадет пыль или частички песка, которые будут двигаться в процессе использования и ”вытачивать” довольно глубокие царапины.

Что будет, если поцарапать камеру

Изюминкой устройства является модуль камеры, над которым на этот раз компания сотрудничает с Hasselblad. На задней панели есть четыре датчика и светодиодная вспышка. Приятно видеть, что царапины на модуле камеры не влияют на работу устройства. Как я уже сказал, что поцарапать можно все, что угодно, но в случае с камерой даже математически это довольно трудная задача. А если все же небольшая царапина появится, то снимать камера не перестанет и на готовых снимках вы едва ли это заметите.

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Легко ли погнуть телефон

Последним испытанием, которому автор канала традиционно подвергает тестируемые устройства, является проверка на изгиб. Сейчас все смартфоны довольно уверенно сопротивляются этому. Они стали большими и механическая прочность вышла на первый план, чтобы гаджеты не принимали форму заднего кармана джинсов.

Если изо всех сил попробовать согнуть OnePlus 9 в обе стороны, то ничего не произойдет. Испытание проводилось в обе стороны. То есть автор сгибал устройство в сторону экрана и в сторону задней стенки, и оно выдержало. Корпус не погнулся и трещин не появилось.

Тестирование телефона на прочность

Правда, самому проводить подобные эксперименты не стоит. Даже если смартфон не сломается, может повредиться проклейка, которая защищает устройство от воды по стандарту IP68.

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Как видим, результат получился довольно предсказуемым для флагмана. Он хорошо противостоит механическим повреждениям, но более полную защиту сможет дать только хороший чехол. Можно купить оригинальную или просто брендовую модель, а можно выбрать что-то в нашем ”Сундуке Али-Бабы”. Главное — не экономить на этом, иначе может стать только хуже.