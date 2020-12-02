Почему я никогда не пользуюсь режимом экономии энергии в телефоне

Задумался я тут на днях, когда же в прошлый раз включал режим экономии энергии на своем смартфоне. В итоге так и не вспомнил ни одного конкретного случая, но помню, что было это буквально пару раз за последние несколько лет. Мне этот режим вообще не нужен, и я объясню почему, но больше хотелось бы обсудить, для чего он вообще нужен, стоит ли им пользоваться и как вообще правильно это делать, если все же включать его. Тема не такая однозначная и нельзя просто сказать ”надо” или ”не надо” пользоваться экономией энергии, но даже по своему окружению я вижу, что оно расколото этим выбором на две группы. Давайте разбираться что к чему.

Как продлить время работы телефона

Режим увеличения времени работы батареи есть почти у каждого смартфона на уровне операционной системы. Он позволяет продлить время использования устройства на несколько часов. Для этого часто приходится отказываться от некоторых удобств в работе, но такая функция может иметь решающее значение в долгие дни, когда подключение к сети невозможно. Например, такой режим может быть актуальным в дороге, в походе или просто, когда вы где-то задержались и просто не знаете, когда окажетесь дома или в офисе.

Но то, как часто мы используемся этим режимом, может сильно отличаться от пользователя к пользователю. Вы можете использовать его постоянно, если хотите сберечь энергию или не использовать его, чтобы выжать из своего устройства все до последней капли.

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Интересно, что редко кто-то находится посередине и пользуется этим режимом, скажем, раз в неделю. Обычно люди идут именно на крайности. Можете рассказать в нашем Telegram-чате, как вы это делаете, но лично я почти принципиально не пользуюсь такой функцией по целому ряду причин.

Стоит ли пользоваться режимом экономии энергии

Сначала разберемся, зачем вообще держать смартфон включенным, и почему пользователи предпочитают экономить энергию. Если вы не выполняете несколько задач одновременно и не нуждаетесь в постоянном потоке уведомлений, зачем держать телефон работающим на полную мощность? Зачем ему поддерживать все фоновые синхронизации и тому подобное? Вопрос звучит логично, но встречным вопросом будет:”А зачем нам вообще современный смартфон?”

Почти все мы редко находимся в дали от зарядного устройства и возможность подключения у нас есть почти всегда. Кроме этого, не лишним будет иметь внешний аккумулятор. Увеличение автономности за счет экономичного режима не сотворит чудес и лишние час-два могут просто не спасти. Куда надежнее держать в сумке или рюкзаке небольшой Power Bank (да хотя бы даже такой) и вообще не переживать за автономность смартфона.

Собственно, этот сценарий я и предпочитаю. Тем более, что функция увеличения автономности сработает только тогда, когда смартфон находится в режиме ожидания. Если вы фотографируете, снимаете видео, разговариваете по телефону, играете или смотрите что-то с экрана, то вас это не спасет, и батарея все равно будет садиться быстро. Не проще ли вы этом случае просто подключиться к Power Bank и минут за 20 зарядить гаджет на несколько десятков процентов и полдня работы?

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Я знаю людей, которые постоянно пользуются режимом экономии энергии. Они его просто не выключают, а если он выключается сам при достижении максимального уровня заряда, то они включают его снова. Только один вопрос возникает у меня в данной ситуации… Зачем тогда было покупать дорогой мощный смартфон, чтобы ”придушивать” его, снижая производительность? Они не могут дать ответа.

Увеличение срока службы аккумулятора

Соглашусь, что уменьшение расхода энергии позволит реже заряжать смартфон и увеличить срок службы аккумулятора за счет уменьшения циклов заряда, но та ли это экономия, ради которой стоит лишать себя удовольствия использования современного смартфона, заплатив за него немалые деньги? Даже если у вас недорогое устройство, все равно вы что-то потеряете относительно его базовых возможностей.

Может быть просто мне так не везло, но всегда, когда я пользовался режимом сбережения энергии, я замечал, что прибавка времени автономности не становится очень существенной. Тем более, что часто мы задумываемся о том, что надо экономить, когда замечаем, что осталось 20% заряда, а до дома еще далеко. Сами понимаете, что если включить этот режим на 100%, мы выиграем в пять раз больше дополнительного времени в абсолютных числах.

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Может быть есть смысл включать режим экономии на ночь, но зачем, если ночью часто идут самые важные процессы обновления и создания резервных копий? Да и ночью всегда есть возможность подключения к розетке. Конечно, если вы не в дороге, но в этом случае с собой точно надо брать Power Bank.

Нужен ли современному смартфону режим экономии энергии

А еще давайте не будем забывать, что режим экономии заряда батареи действительно становится все более ненужным. Особенно, когда даже телефон среднего размера, такой, как Google Pixel 5, Samsung Galaxy S20 и даже недорогие Xiaomi, может работать два дня без подзарядки, вы можете не беспокоиться о долговечности. Если вы не используете функции экономии заряда аккумулятора телефона, это может быть триумфом современных технологий.

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Подводя итог, хочу поинтересоваться у вас, что вы думаете об экономии энергии смартфона и готовы ли вы мириться с потерями в этом случае, приобретая не так уж и много взамен. Я — нет, поэтому пользовался этим режимом буквально считанное количество раз. Но интересно то, что и бесполезной эту функцию я назвать не могу. Вот такая дилемма. Но торжество технологий и увеличение автономности телефонов в целом — это факт, с которым сложно спорить. Конечно, если не сравнивать их с Nokia 3310 и другими подобными аппаратами.