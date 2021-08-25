Продажи складных смартфонов Samsung бьют все рекорды. Кому они вообще нужны?

После того, как компания Samsung удалила из новой линейки модель Galaxy Note, многие пользователи перешли на решения сторонних производителей. Note был действительно культовым устройством. С него корейская компания начала активное продвижение технологии умного пера, которое пришлось по душе многим профессионалам творческого дела. Но когда взамен этой модели Samsung выпустили складные смартфоны Galaxy Z Flip и Galaxy Fold, большинство фанатов корейской марки оказались просто в недоумении. Да, многие их хотят и считают неплохой покупкой, но цена, которую Samsung предлагает за необкатанную технологию раскладушки, не оставляет вариантов для размышлений. Как бы не так! В недавнем отчете компания Samsung рассказала о продаже новинок, и здесь есть чему удивляться.

Совсем недавно компания Samsung отчиталась о продажах своих новых устройств. Смартфоны продаются значительно лучше своих предшественников, и многих совсем не пугает высокая цена и новый форм фактор, не успевший прижиться на рынке.

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По данным корейской компании, уже за неделю с момента начала предзаказов на новые Samsung, Galaxy Flip и Galaxy Z Fold превзошли продажи всех складных устройств компании за весь 2021 год. Совсем недавно я думал на тему смартфонов-раскладушек и недоумевал, какие же пользователи готовы отдать такую сумму денег. Если вы не в курсе новинок Samsung, представленных на недавней презентации, рекомендую ознакомиться с нашей статьей.

Кому стоит купить новые смартфоны Samsung

Говоря о Z Flip, на ум сразу же приходит прекрасная половина человечества, которая ценит в устройствах компактность и эргономику. В складном состоянии этот смартфон действительно не занимает много места в сумке, а с учетом отличного дизайна хорошо вписывается в любой гардероб. Мы уже проходили этот опыт несколько лет назад, когда каждая вторая девушка предпочитала раскладушку другим телефонам. Портрет других пользователей, которые приобрели себе эту модель, мне сложно представить.

Что касается Z Fold, то здесь область применения значительно шире. Этот смартфон имеет компактный корпус и без проблем помещается в любой карман джинс. Теперь, когда вы садитесь в такси, (владельцы Z Fold не ездят на общественном транспорте) можно развернуть устройство и наслаждаться контентом на большом экране. Это и правда, удобно.

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Оптимизация приложений на Samsung

С другой стороны, компании, производящие устройства с таким форм-фактором, должны четко понимать, что вряд ли сторонние разработчики полностью адаптируют софт под эти задачи за столь короткое время. Да, крупные компании вроде Google или Microsoft сделают это как можно быстрее, но у каждого пользователя переодически возникает необходимость в тех программах, разработчики которых не стремятся к оптимизации или не имеют для этого средств. Для меня возникает вопрос в первую очередь касательно профессионального софта. Далеко не все медицинские калькуляторы хорошо работают даже на привычном смартфоне, что уж говорить о Z Fold.

Мы благодарны покупателям за отличный приём наших новых Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Интерес к складным смартфонам находится на рекордно высоком уровне. Мы стремимся предоставить нашим потребителям самые инновационные возможности — говорится в заявлении Samsung.

По оценкам аналитиков, общее количество предзаказов новых моделей достигло 800 000 единиц. Для сравнения, Galaxy Z Fold2 в своё время предзаказали только 80 000 раз. Но не стоит забывать о том, что предзаказы не могут отражать действительную картину продаж компании в полной мере. Многие могут совершить заказ устройства и позже отказаться от него.

Для чего покупают раскладушки Samsung

Компания Samsung надеется на уникальность своих устройств и активно продвигает свою линейку, но найдет ли она отражение в реальном мире пока остается загадкой. Я несколько раз заглядывал в магазины Samsung, где спрашивал у консультантов в чем они лично видят преимущество этих смартфонов, где каждый раз мне отвечали, что за технологиями складных смартфонов стоит будущее, и дальше все компании будут следовать этой идее.

С одной стороны это звучит, как маркетинговый ход и привлечение внимания, а с другой, даже компания Apple задумывается о том, чтобы производить гаджеты похожего формата. Некоторые авторы нашей редакции также высказались на эту тему и сказали, что нашли бы им место в своей коллекции, но не за те суммы, что предлагает корейская компания.

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Большим вопросом для меня стоит также полоса на месте сгиба смартфона. В 2021 году мы стараемся не идти на компромиссы и покупаем исключительно ту технику, которая будет радовать нас 24/7. В первую очередь этому способствовал огромный рынок смартфонов. Среди сотен различных моделей, каждый может подобрать себе форм-фактор, который его бы устроил. Лично я с полосой на экране мириться не готов. Кстати, недавно мой коллега Артем Сутягин провел анализ смартфонов Samsung и сравнил лучшие модели на любой вкус и кошелек в своей статье.

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