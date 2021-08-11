Samsung показала новые телефоны, часы и наушники. Есть на что засмотреться

Вот мы и дождались презентацию Samsung, на которой нам показали новые устройства и рассказали, чего ждать от компании в будущем. Положа руку на сердце, можно сказать, что среди новинок было много того, что встречалось у других производителей. Но от этого рассказ о новых смартфонах, наушниках, часах и других вещах не стал менее интересным. Мы собрали все в один материал и хотим рассказать вам о новинках. Приятнее всего то, что среди представленных продуктов были представители разных ценовых сегментов и почти каждый сможет выбрать что-то из новинок.

Презентация Samsung Galaxy Z Fold 3

Естественно, главной новинкой презентации, которую все ждали больше остальных, является складной смартфон Galaxy Z Fold3 5G. Назвать его доступным будет сложно, так как в России устройство будет продаваться по цене от 159 990 рублей за версию 256 ГБ и до 169 990 рублей за версию с памятью 512 ГБ.

Что касается характеристик новинки, то она действительно отличается от прошлогодней модели в лучшую сторону. Она получила усовершенствованный экран, новый процессор, скрытую камеру и даже защиту от воды. Естественно, не забыли и о стилусе S Pen, слухи о котором появились уже довольно давно.

Основной экран новинки получил диагональ 7,5 дюймов. И матрицу Dynamic AMOLED 2X. Частота обновления, как и следовало ожидать, составляет 120 Гц, а разрешение — 2208 на 1768 пикселей. Внешний экран имеет такую же матрицу, но его диагональ составляет 6,5 дюйма, а разрешение — 2268 на 832 пикселей

Разрешение фронтальной камеры составляет 10 Мп, а под основным экраном можно найти еще одну камеру. Ее разрешение всего 4 Мп, но она скрытая и становится видна только тогда, когда это действительно нужно.

Остальные характеристики выглядят так:

Процессор — Qualcomm Snapdragon 888

— Qualcomm Snapdragon 888 Оперативная память — 12 ГБ

— 12 ГБ Постоянная память — 256 ГБ или 512 ГБ

— 256 ГБ или 512 ГБ Аккумулятор — 4 400 мАч

— 4 400 мАч Мощность зарядки — 25 Вт по проводу и 10 без проводов

— 25 Вт по проводу и 10 без проводов Защита корпуса — IPX8

— IPX8 Защиты экрана — Gorilla Glass Victus

— Gorilla Glass Victus Связь — 4G LTE и 5G

— 4G LTE и 5G Операционная система — Android 11

— Android 11 Габариты — в раскрытом виде 158,2×128,1×6,4мм, в закрытом виде 158,2×67,1×16

— в раскрытом виде 158,2×128,1×6,4мм, в закрытом виде 158,2×67,1×16 Вес — 271 грамм

Если вас смущает цена смартфона, можно немного сэкономить при покупке, если оставить предзаказ уже сейчас. Скидку вам не дадут, но в подарок вы получите чехол с S Pen и сертификат на расширенную гарантию Samsung Care+ сроком на 1 год. Всего выпущено три варианта цвета смартфона — черный, зеленый и серебристый. В России будут представлены только два первых варианта. В продажу смартфон поступит 27 августа.

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Презентация Samsung Galaxy Z Flip 3

Новый Galaxy Z Flip 3 предлагает многое из тех же усовершенствований дизайна, что и Z Fold 3, и дополнительную прочность, включая защиту Gorilla Glass и водонепроницаемость IP68. Внутренний AMOLED-дисплей в основном такой же, как у его предшественника, с диагональю 6,7 дюйма, но на этот раз Samsung удваивает частоту обновления до 120 Гц. В сочетании с новыми стереодинамиками Dolby Atmos Galaxy Z Flip 3 превращается в настоящий центр развлечений.

Внешний дисплей также претерпел кардинальные изменения, так как теперь он стал больше — 1,9 дюйма. Samsung утверждает, что это делает его идеальным для проверки сообщений или уведомлений, управления музыкой, синхронизации обоев с новыми Galaxy Watch 4 и многого другого благодаря новым виджетам. Его также можно использовать для съемки селфи с помощью расширенной функции Quick Shot.

Galaxy Z Flip 3 в России получил официальную цену 89 990 рублей за версию с памятью 128 ГБ и 94 990 рублей 256 ГБ. Если оставить предзаказ уже сейчас, то можно получить сертификат Samsung Care+ на 1 год в подарок.

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Новый стилус S Pen

Одним из преимуществ более прочного дисплея новых смартфонов является возможность пользоваться стилусом S Pen. Компания представила S Pen Pro — это более универсальный стилус, который также совместим с любым смартфоном Galaxy, поддерживающим S Pen. То есть вам не нужно покупать Galaxy Z Fold 3, чтобы пользоваться новым стилусом.

Так же нам показали S Pen Foldable Edition, который больше похож на версию, выпущенную вместе с Galaxy S21 Ultra, поскольку работает только с одним устройством и не поддерживает функции Bluetooth.

Оба пера имеют выдвижные наконечники, которые помогают защитить дисплей и должны обеспечивать уменьшенную задержку для реалистичности использования. Можно сказать, что Galaxy Z Fold создан для пера, а не наоборот, поэтому приятно видеть, что Samsung наконец-то включила поддержку S Pen.

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Новые часы Samsung Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic

Кроме телефонов и стилуса для них, Samsung представила новые часы — Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic. Это первые устройства, которые работают на новой программной платформе Google Wear OS. Поверх нее ”нанесена” фирменная оболочка One UI Watch со всеми ее плюсами.

Часы работают под управлением 5 нм процессора Exynos W920 с частотой 1,18 ГГц. Отдельное энергоэффективное ядро Cortex-M55 отвечает за работу функции Always on Display. Объем встроенной памяти устройств составил 16 ГБ, чего более чем достаточно для хранения музыки. Объем оперативной памяти стал в два раза больше, чем раньше — 1,5 ГБ.

В Galaxy Watch4 появился датчик BioActive для измерения пульса, определения ЭКГ и анализа биометрических данных (артериальное давление, насыщенность крови кислородом, выявления аритмии и даже определение состава тела).

Масса скелетных мышц, скорость метаболизма, содержание воды и процентное содержание жира в организме — все это определяется часами, как уверяет Samsung, довольно точно. Примерно за 15 секунд сенсор снимет показания и зафиксирует 2 400 единиц данных.

Создателям не пришлось жертвовать остальными функциями. Поэтому все привычные функции на месте, включая различные режимы тренировок, определение активности, а так же поддержку Samsung Pay и Google Pay. Есть даже защита от воды и пыли IP68 и от повреждений MIL-STD-810G.

Выпускаться Galaxy Watch4 будут в двух размерах — 40 мм (396 на 396 пикселей) и 44 мм (450 на 450 пикселей). Galaxy Watch4 Classic чуть крупнее — 42 мм (396 на 396 пикселей) и 46 мм (450 на 450 пикселей). Они получили корпус, изготовленный из нержавеющей стали. Максимальная автономность всех моделей составляет около 40 часов.

Цены Galaxy Watch4:

Samsung Galaxy Watch4 (40 мм) — 19 990 рублей

Samsung Galaxy Watch4 (44 мм) — 22 490 рублей

Samsung Galaxy Watch4 Classic (42 мм) — 27 490 рублей

Samsung Galaxy Watch4 Classic (46 мм) — 29 990 рублей

Старт продаж — 27 августа.

Новые наушники Samsung Galaxy Bads 2

Не менее интересным стало и то, что Samsung представила свои самые маленькие и легкие наушники. Новые Galaxy Buds 2 пришли на смену Galaxy Buds Plus, которые были выпущены вместе с телефонами серии Galaxy S20 в прошлом году.

Новые наушники похожи на Galaxy Buds Pro во многих областях, но имеют изогнутую форму и более доступную цену. Единственная область, в которой новые Galaxy Buds лучше — это возможность подключения. В отличие от Galaxy Buds Pro, новые наушники Buds 2 поддерживают новейший стандарт Bluetooth 5.2.

В новейших беспроводных наушниках Samsung используются двусторонние динамики для воспроизведения ”четких и чистых высоких частот и глубоких басов”. Как и ожидалось, в наушниках есть функция активного шумоподавления, которая помогает блокировать нежелательный шум. Предлагаются три регулируемых уровня окружающего звука, которые помогут вам слышать окружающие звуки, когда вам это нужно.

Каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 61 мАч и еще 472 мАч в зарядном футляре. Samsung утверждает, что Galaxy Buds 2 могут обеспечить до 20 часов автономной работы с включенным активным шумоподавлением. Утверждается, что сами наушники обеспечивают до пяти часов непрерывного воспроизведения. Samsung обещает, что новые наушники предоставят впечатляющее качество связи благодаря трем микрофонам и решению на основе машинного обучения, которое может эффективно отфильтровывать фоновый шум.

Galaxy Buds 2 выпускаются в четырех цветах: графитовом, оливковом, белом и лавандовом. В России их можно будет купить за 10 990 рублей уже 27 августа.