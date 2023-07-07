Samsung назвала дату большой летней презентации. Когда будет, что покажут и где посмотреть

Уже несколько месяцев мы живем в томительном ожидании того, что же покажет Samsung на своей летней презентации. Раньше на ней представляли модели серии Note, а теперь, когда компания отказалась от линейки, мы каждый год видим пару складных моделей. Заодно показывают часы, наушники и некоторые другие гаджеты. Даже те, кто не собирается их покупать, все равно ждут что же покажут со сцены, робко надеясь, что нас смогут удивить. Если раньше мы гадали, когда именно будет презентация, называя разные предполагаемые даты, то теперь все встало на свои места и компания назвала точную дату этого события.

Когда покажут новые смартфоны Samsung

Сейчас нас ждет второе мероприятие под вывеской Unpacked в этом году. И Samsung наконец-то объявила точную дату его проведения — 26 июля. Ранее компания просто подтвердила, что оно состоится в этом месяце, но не было никакой конкретики.

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На презентации точно покажут складные телефоны Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, а пройдет она в Сеуле, Корея. Samsung уже проводила здесь мероприятия Galaxy Unpacked, но никогда не для складных телефонов. Компания утверждает, что выбрала это место, потому что это «место, где пересекаются традиционная культура и футуристические видения, чтобы вдохновлять глобальные тенденции и инновации, меняющие правила игры». Звучит многообещающе. Может быть, мы получим что-то действительно инновационное.

Где посмотреть презентацию складных Samsung

Как обычно, мероприятие по запуску будет транслироваться на веб-сайте Samsung и на YouTube-канале бренда. Начало намечено на 7:00 по восточному времени (15:00 по московскому времени) 26 июля 2023 года.

Интересно, что приглашение Unpacked называется «Присоединяйтесь к Flip Side». Хотя ожидается, что на мероприятии будут представлены как новые Galaxy Fold, так и Flip. Samsung пытается приуменьшить значение Fold, чтобы больше сосредоточиться на Flip. Нам придется подождать и посмотреть, но такой упор на одну модель вызывает много вопросов. А ведь, кроме этого, она еще более дешевая, от чего становится совсем интересно.

Samsung не только раскрыла дату презентации, но традиционно открыла предзаказ новинок. Так, те, кто зарезервирует устройство в период с 5 по 25 июля, получат скидку в размере 50 долларов. Сделать такой предзаказ в России по понятным причинам не получится, так как компания официально ушла с нашего рынка.

Сама система бронирования требует от заинтересованных покупателей подписаться на это предложение, указав имя и адрес электронной почты для резервирования устройства. Депозит на покупку в размере 50 долларов станет доступен, когда выпущенные устройства официально поступят в продажу. Точную дату начала продаж мы узнаем непосредственно на презентации.

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Что еще представят на презентации

Кстати говоря, раскладушки — не единственные новые устройства Samsung, которые будут представлены на Unpacked. Мы также ожидаем увидеть серию Galaxy Tab S9 и серию Galaxy Watch 6. Также, возможно, нам покажут новые наушники и что-нибудь еще.

Почему складные телефоны это хорошо

В последние годы мы стали свидетелями удивительного технологического развития, особенно в сфере мобильных устройств. Самым заметным достижением стало внедрение складных телефонов. Эти инновационные гаджеты предлагают пользователю гибкость и удобство, которые невозможны с традиционными устройствами.

Одной из основных проблем с традиционными смартфонами является ограниченное экранное пространство. Складные телефоны решают эту проблему, предлагая пользователю гораздо больший дисплей. Когда телефон развернут, экран становится почти в два раза больше, чем у обычного смартфона. Это делает просмотр контента, такого как фильмы, фотографии или игры, намного более приятным и комфортным.

Также важно особенностью является способность преобразовываться из компактного формата в устройство с более крупным экраном. Это позволяет пользователю комфортно носить телефон в кармане или сумке, а затем развернуть его, когда нужно больше экранного пространства и превратить его почти в планшет.

Складные телефоны не просто увеличивают размер экрана, они также предлагают новые возможности использования. Некоторые модели имеют функцию разделения экрана, позволяющую одновременно отображать два приложения или задачи. Это особенно полезно для продуктивности, когда вы можете открывать и редактировать документы на одной части экрана, а на другой — чатиться или держать перед глазами нужную страницу в браузере

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Складные телефоны представляют собой новую эру в мире мобильных устройств, предлагая пользователю новые возможности. Хочется верить, что в этом году мы увидим не просто банальное обновление внешнего вида и актуализацию характеристик, а нечто действительно новое. Хотя бы в одной из линеек.