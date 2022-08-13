Самые странные телефоны с AliExpress. Такие не увидишь в магазине

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Иван Кузнецов 0

Наверное, каждому из нас стоит немного поучиться у китайцев их неуемной фантазии, которая заставляет творцов из Поднебесной создавать самые необычные продукты. Зачастую это мобильные устройства, превращающиеся в китайский руках не то в произведение искусства, не то в просто забавный сувенир. Но телефоны с AliExpress, о которых пойдет речь сегодня, интересны не только своим внешним, но и набором функций, способных пригодиться вам в самых неординарных ситуациях.

Телефон с Али

Эти телефоны не только странные, но и полезные

Ретро телефон — купить

В 90-е годы прошлого века был очень популярен телефон Motorola KR999. По его образу и подобию было создано множество копий, а сегодня свою реинкарнацию хита по имени Mini KR999 представляют китайцы. Конечно, телефон не имеет ничего общего со своим прадедом. Во-первых, он меньше. Во-вторых, он оснащен множеством функций, которые нельзя было себе представить в гаджете 90-х.

С таким телефоном решаются самые важные дела

Например, аппарат обладает встроенной камерой, FM-радио и неплохим фонариком. А еще у него цветной экран и громкий динамик. При этом Mini KR999 не поддерживает даже 3G, так что насладиться интернетом с его помощью не получится. Зато у вас будет стильный телефон, который можно взять на ретро-вечеринку, нарядившись в костюм Томми Версетти.

Цена: 1800 рублей

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Телефон-ручка с АлиЭкспресс

При создании следующей модели китайцы, скорее всего, вдохновлялись своими воспоминаниями о студенческой жизни, когда приходилось прятать шпаргалки в самые неочевидные места. И теперь их творение в виде телефона-ручки одновременно выполняет две функции. Это и письменная принадлежность, и устройство для совершения звонков.

Этот телефон — находка для студента

Мы ведь не зря заговорили о студенческих временах и шпаргалках, так как эту модель можно взять с собой под видом ручки, закачав на SD-карту все необходимые конспекты. А еще у телефона есть камера и фонарик, позволяющие использовать устройство в качестве многофункционального гаджета для скрытой съемки или записи аудио.

Цена: 1880 рублей

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Телефон необычной формы

Когда производитель наносил на спинку этого устройства название бренда Calo-Caco, то наверняка ничего не знал об импортозамещении. Но теперь бутылка телефон выглядит как нельзя кстати. Во всяком случае, если рассматривать его в качестве забавного портативного устройства для совершения звонков.

Такую кока-колу еще можно купить

Функционально гаджет может предложить камеру, цветной дисплей и MicroUSB порт, чем сегодня, конечно, никого не удивишь. Но у каждого ли человека есть в руках такая милая бутылочка, которая так и просится, чтобы ее открыли?

Цена: 875 рублей

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Телефон-машинка

В эпоху кнопочных телефонов были очень популярны модели в форм-факторе раскладушек. Это устройство эксплуатирует ту же эстетику, но с особым шармом. Телефон раскладушка выполнен в виде спортивного автомобиля, что определенно оценит ребенок, которому необходимо средство связи.

Фары автомобиля светятся в темноте

Гаджет обладает цветным экраном и аккумулятором на 800 мАч. Емкости последнего хватает на то, чтобы производитель с полной уверенностью мог заявить о сутках работы телефона машинки в режиме ожидания. Результат не впечатляющий, но вполне ожидаемый, учитывая габариты устройства, которое помимо прочего может похвастать поддержкой двух SIM-карт и FM-радио, а также наличием фотокамеры.

Цена: 1560 рублей

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Телефон с гарнитурой

Эта модель интересна сразу по нескольким причинам. В первую очередь обращает на себя внимание конструкция телефона. Устройство выполнено не то в форме ящерицы, не то в виде массажера, а разговорный динамик располагается на обратной стороне гаджета, что сильно удивляет, неосведомленного покупателя.

Телефон можно использовать в качестве Bluetooth-гарнитуры

Но когда становится ясно, что на самом деле перед нами, вопросы отпадают сами собой. Производитель позиционирует свой гаджет как телефон с гарнитурой. В процессе эксплуатации устройства пользователь вставляет разговорный динамик в свое ухо, а управление вызовами осуществляет при помощи обратной панели с кнопками. Подобная реализация позволяет освободить руки во время вождения или других не менее важных занятий. Но, даже если эти сценарии вам не подходят, вас наверняка заинтересует столь низкая цена гаджета.

Цена: 350 рублей

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Маленький телефон — купить

Насколько маленьким может быть телефон? Создатели устройства под названием Olmio A02 стремились к тому, чтобы сделать звонилку, чей размер окажется меньше зажигалки. И им это удалось! Маленький телефон легко помещается между пальцами, дает доступ ко всем заявленным функциям и даже поддерживает карты памяти объемом до 4 ГБ.

Этот телефон меньше зажигалки

Среди сценариев использования производитель выделяет наличие опции гарнитуры. То есть Olmio A02 можно подключить к основному телефону через Bluetooth, а затем разговаривать с собеседником, не доставая громоздкий смартфон из кармана. Как минимум интересно.

Цена: 1500 рублей

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Телефон для походов

Завершает нашу подборку, пожалуй, самый интересный гаджет с точки зрения набора функций. Это телефон для походов, который обладает поддержкой 4-х SIM-карт, довольно большим экраном и даже антенной для просмотра аналогового ТВ на природе.

Внешне он чем-то напоминает легендарный Siemens M65

Также в комплекте поставляется клип-кейс, чтобы вы могли прикрепить телефон к штанам, а внутри устройства скрывается немаленький аккумулятор на 4000 мАч, который позволяет использовать SERVO F3 как повербанк. Ну а набор мультимедийных функций от MP3-проигрывателя до встроенной камеры поможет не заскучать даже в лесной глуши.

Цена: 2150 рублей

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