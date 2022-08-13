Самые странные телефоны с AliExpress. Такие не увидишь в магазине

Наверное, каждому из нас стоит немного поучиться у китайцев их неуемной фантазии, которая заставляет творцов из Поднебесной создавать самые необычные продукты. Зачастую это мобильные устройства, превращающиеся в китайский руках не то в произведение искусства, не то в просто забавный сувенир. Но телефоны с AliExpress, о которых пойдет речь сегодня, интересны не только своим внешним, но и набором функций, способных пригодиться вам в самых неординарных ситуациях.

Ретро телефон — купить

В 90-е годы прошлого века был очень популярен телефон Motorola KR999. По его образу и подобию было создано множество копий, а сегодня свою реинкарнацию хита по имени Mini KR999 представляют китайцы. Конечно, телефон не имеет ничего общего со своим прадедом. Во-первых, он меньше. Во-вторых, он оснащен множеством функций, которые нельзя было себе представить в гаджете 90-х.

Например, аппарат обладает встроенной камерой, FM-радио и неплохим фонариком. А еще у него цветной экран и громкий динамик. При этом Mini KR999 не поддерживает даже 3G, так что насладиться интернетом с его помощью не получится. Зато у вас будет стильный телефон, который можно взять на ретро-вечеринку, нарядившись в костюм Томми Версетти.

Цена: 1800 рублей

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Телефон-ручка с АлиЭкспресс

При создании следующей модели китайцы, скорее всего, вдохновлялись своими воспоминаниями о студенческой жизни, когда приходилось прятать шпаргалки в самые неочевидные места. И теперь их творение в виде телефона-ручки одновременно выполняет две функции. Это и письменная принадлежность, и устройство для совершения звонков.

Мы ведь не зря заговорили о студенческих временах и шпаргалках, так как эту модель можно взять с собой под видом ручки, закачав на SD-карту все необходимые конспекты. А еще у телефона есть камера и фонарик, позволяющие использовать устройство в качестве многофункционального гаджета для скрытой съемки или записи аудио.

Цена: 1880 рублей

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Телефон необычной формы

Когда производитель наносил на спинку этого устройства название бренда Calo-Caco, то наверняка ничего не знал об импортозамещении. Но теперь бутылка телефон выглядит как нельзя кстати. Во всяком случае, если рассматривать его в качестве забавного портативного устройства для совершения звонков.

Функционально гаджет может предложить камеру, цветной дисплей и MicroUSB порт, чем сегодня, конечно, никого не удивишь. Но у каждого ли человека есть в руках такая милая бутылочка, которая так и просится, чтобы ее открыли?

Цена: 875 рублей

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Телефон-машинка

В эпоху кнопочных телефонов были очень популярны модели в форм-факторе раскладушек. Это устройство эксплуатирует ту же эстетику, но с особым шармом. Телефон раскладушка выполнен в виде спортивного автомобиля, что определенно оценит ребенок, которому необходимо средство связи.

Гаджет обладает цветным экраном и аккумулятором на 800 мАч. Емкости последнего хватает на то, чтобы производитель с полной уверенностью мог заявить о сутках работы телефона машинки в режиме ожидания. Результат не впечатляющий, но вполне ожидаемый, учитывая габариты устройства, которое помимо прочего может похвастать поддержкой двух SIM-карт и FM-радио, а также наличием фотокамеры.

Цена: 1560 рублей

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Телефон с гарнитурой

Эта модель интересна сразу по нескольким причинам. В первую очередь обращает на себя внимание конструкция телефона. Устройство выполнено не то в форме ящерицы, не то в виде массажера, а разговорный динамик располагается на обратной стороне гаджета, что сильно удивляет, неосведомленного покупателя.

Но когда становится ясно, что на самом деле перед нами, вопросы отпадают сами собой. Производитель позиционирует свой гаджет как телефон с гарнитурой. В процессе эксплуатации устройства пользователь вставляет разговорный динамик в свое ухо, а управление вызовами осуществляет при помощи обратной панели с кнопками. Подобная реализация позволяет освободить руки во время вождения или других не менее важных занятий. Но, даже если эти сценарии вам не подходят, вас наверняка заинтересует столь низкая цена гаджета.

Цена: 350 рублей

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Маленький телефон — купить

Насколько маленьким может быть телефон? Создатели устройства под названием Olmio A02 стремились к тому, чтобы сделать звонилку, чей размер окажется меньше зажигалки. И им это удалось! Маленький телефон легко помещается между пальцами, дает доступ ко всем заявленным функциям и даже поддерживает карты памяти объемом до 4 ГБ.

Среди сценариев использования производитель выделяет наличие опции гарнитуры. То есть Olmio A02 можно подключить к основному телефону через Bluetooth, а затем разговаривать с собеседником, не доставая громоздкий смартфон из кармана. Как минимум интересно.

Цена: 1500 рублей

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Телефон для походов

Завершает нашу подборку, пожалуй, самый интересный гаджет с точки зрения набора функций. Это телефон для походов, который обладает поддержкой 4-х SIM-карт, довольно большим экраном и даже антенной для просмотра аналогового ТВ на природе.

Также в комплекте поставляется клип-кейс, чтобы вы могли прикрепить телефон к штанам, а внутри устройства скрывается немаленький аккумулятор на 4000 мАч, который позволяет использовать SERVO F3 как повербанк. Ну а набор мультимедийных функций от MP3-проигрывателя до встроенной камеры поможет не заскучать даже в лесной глуши.

Цена: 2150 рублей

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