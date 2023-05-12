Все лучшее сразу. HUAWEI выкатила много новинок для всех

На этой неделе у нас хватает интересных событий, о которых мы уже рассказывали на сайте. Одним из них несомненно стала презентация новинок от Huawei, которая представила серию смартфонов HUAWEI P60 и другие флагманские продукты на Ближнем Востоке и в Африке. Интересно было то, что это именно большая презентация, а не просто дежурный анонс чего-то обычного. Рассказать действительно есть о чем, и давайте не будем откладывать это в долгий ящик, а перейдем к новинкам.

На этот раз звездами презентации стали смартфоны серии HUAWEI P60 и HUAWEI Mate X3, а также беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds 5, смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate, HUAWEI WATCH Buds, планшет HUAWEI MatePad Pro 11 и даже ноутбук серии HUAWEI MateBook X Pro. Про каждое из устройств можно сделать отдельный обзор, и часть из них мы действительно сделаем, но пока поговорим о них в общем.

HUAWEI P60 Pro — новый смартфон с лучшей камерой

Серия P всегда была флагманской, и кто хоть раз ей пользовался, согласится со мной, что это отличные устройства для фото и видео с высокой производительностью и хоть и с высокой — но не самой высокой — ценой.

Новинка подтверждает звание фото-флагмана и предлагает камеру, которая уже стала лучшей по версии DxOMark, набрав 156 баллов. Она оснащена 48 Мп основным модулем, в паре с которым работает перископ и ультраширик. Основная камера Ultra Lighting получила собственную систему Huawei и самую большую в отрасли светосилу для создания качественных снимков при любом освещении. За обработку информации с сенсора отвечает процессор HUAWEI XD Fusion Texture Engine.

Что точно выделяет новинку, так это дизайн. Заявлено, что он вдохновлен стилем рококо, зародившемся во Франции в 18 веке. Так задняя стенка HUAWEI P60 Pro предлагается в цвете «жемчужина рококо». Она имеет перламутровый оттенок и обработана вручную, чтобы добиться текстуры жемчуга, которая не повторяется от телефона к телефону. То есть каждый смартфон серии является уникальным.

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Для повышения безопасности экрана применяется стекло Kunlun Glass. Заявлено, что оно повышает прочность в 10 раз. Стекло прошло высокотемпературный процесс выращивания нанокристаллов для формирования компактной структуры и повысило плотность материала. Долговечность HUAWEI P60 Pro также обеспечивает водонепроницаемость по стандарту IP68.

HUAWEI P60 Pro будет доступен на Ближнем Востоке и в Африке в конце мая в фирменном интернет-магазине и магазинах-партнерах. Рекомендованная розничная цена составит примерно 82 500 рублей, если пересчитать по курсу на момент публикации этой статьи.

HUAWEI Mate X3 — новый складной телефон Хуавэй

Складные телефоны, ставшие трендом для серьезных производителей, с каждым разом получаются все лучше и интереснее. Так получилось и с HUAWEI Mate X3. Он тонкий и легкий. При весе всего 239 грамм он имеет толщину 11,08 мм в закрытом состоянии и 5,3 мм в раскрытом.

В конструкции использован двухсторонний шарнир в форме крыла, а для его создания впервые в отрасли использовался алюминиевый сплав авиационного класса с пределом прочности 700 МПа. Реальную прочность покажет только тестирование с пристрастием, но на бумаге это выглядит действительно хорошо.

Помимо этого, HUAWEI Mate X3 оснастили внутренним складным экраном с заявленной высокой прочностью, а внешний, как и в HUAWEI P60 Pro, получил стекло Kunlun Glass.

За фото отвечает камера с разрешением 50 Мп, в комплекте с которой идут широкоугольный модуль на 13 Мп и телеобъектив на 12 МП с 5-кратным оптическим зумом.

Доступен смартфон будет так же в конце мая, а его цена составит примерно 150 000 рублей по курсу.

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HUAWEI FreeBuds 5 — очень необычные наушники

Если вам не нравятся внутриканальные наушники, вам стоит обратить внимание на HUAWEI FreeBuds 5. Они очень легкие, а благодаря изогнутой конструкции не только хорошо сидят в ушах, но и выглядят очень необычно.

К особенностям можно отнести ультрамагнитный динамический драйвер, тройной эквалайзер и систему шумоподавления. Есть поддержка быстрой зарядки, а время работы с учетом зарядки от кейса составляет 30 часов. При этом за 5 минут в зарядном чехле можно получить 2 часа прослушивания.

Довольно сложно было сделать систему активного шумоподавления для наушников открытого типа, но компания решила эту задачу. Тут даже использовали функции искусственного интеллекта, чтобы музыка и голосовые вызовы стали чище.

Наушники могут быть подключены одновременно к двум устройствам на базе Android, iOS и/или Windows, и даже автоматически переключаться между ними. А стоить они будут около 12 300 рублей, если пересчитать заявленную цену на рубли.

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HUAWEI WATCH Ultimate — экстремальные часы

Довольно интересной новинкой стали смарт-часы HUAWEI WATCH Ultimate, корпус которых выполнен из жидкого металла на основе циркония. Одно это уже делает его самым твердым из всех существующих легких сплавов.

Это такой аналог Apple Watch Ultra, но как по мне, выглядят они намного лучше. В отличие от часов Apple, которые сразу говорят, что являются спортивным аксессуаром, HUAWEI WATCH Ultimate внешне являются намного более ”гражданскими”. Это что-то вроде офицерских часов в самом лучшем классическом представлении. В общем, выглядят они современно, стильно и дорого.

Из функций можно отметить 100-метровую водонепроницаемость, круглосуточный мониторинг здоровья, анализ ЭКГ, различные режимы дайвинга, возможность совершать Bluetooth-вызовы и сопряжение с другими устройствами. Время автономной работы составляет две недели, включая 24-часовой мониторинг сердечного ритма, отслеживание данных сна и 90 минут ежедневных упражнений. Корпус часов большой, там есть куда уместить большой аккумулятор. Поэтому автономность не будет проблемой.

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Стоят такие часы недешево. Если пересчитать заявленную цену на российские рубли, то получится сумма около 62 000 рублей. В продаже они появятся ближе к концу мая.

HUAWEI WATCH Buds — часы со встроенными наушниками

HUAWEI WATCH Buds — это не просто часы. Они получили встроенные наушники. Это не преувеличение и наушники действительно находятся внутри корпуса. Надо только нажать на кнопку, экран поднимется, и под ним будут наушники.

С ними надо разбираться подробнее, а пока заявлено, что они получат фирменные технологии, вроде HUAWEI TruSeen™, HUAWEI TruSport™ и HUAWEI TruSleep™.

HUAWEI MateBook X Pro — ноутбук с магниевым корпусом

Флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X Pro получил не просто пластиковый или металлической корпус, а нечто более интересное — магний. Именно из этого металла сделан корпус устройства. Его вес составляет 1,26 кг, а сам компьютер оснащен процессором Intel Core 13-го поколения.

Экран с высоким разрешением 3,1K получил диагональ 14,2 дюйма. Для безопасности глаз есть сертификат защиты зрения TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0, который предотвращает напряжение глаз. А как бонус вы получите различные функции умной видеоконференции и режим увеличения производительности.

Эта новинка тоже начнет продаваться в конце мая и будет стоить по курсу около 165 000 рублей. Выпускаться она будет в чернильно-синем, белом и космическо-сером оттенках.

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HUAWEI MatePad 11 — большой планшет Хуавэй

Новинка получила большой экран с диагональю 11 дюймов и разрешением 2.5K. При этом, благодаря минимальной толщине рамок, он упакован в довольно компактный корпус. Для того, чтобы окончательно считаться премиальным, он получил частоту обновлений 120 Гц и сертификат TÜV Rheinland.

Для расширения функций есть поддержка стилуса HUAWEI M-Pencil (2-го поколения) и съемной клавиатуры. Чтобы работать было еще проще, есть функции блокнота, многооконности и SuperHub.

Стоимость HUAWEI MatePad 11 в пересчете по курсу составит примерно 33 000 рублей, а в продажу, как и остальные новинки, она поступит в конце мая.

Как видим, презентация было довольно мощная, и нам показали более чем достаточное количество новинок. Осталось только попробовать их в деле. Обзоры и опыт использования читайте на нашем сайте. А заодно подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы ничего не пропустить.