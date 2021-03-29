Xiaomi представила Mi 11 Ultra с двумя экранами, Mi 11 Pro и кое-что еще

Xiaomi выпустила Mi 11 еще в декабре, а глобальный запуск состоялся в январе этого года. До сегодняшнего дня не было больше ни одной модификации этого смартфона, но сегодня появились сразу несколько из них, и тут действительно есть, о чем рассказать и что обсудить. Нам показали не только довольно странно выглядящий Mi 11 Ultra, но и Mi 11 Pro, который оказался довольно не плох. Пока о них можно судить только по характеристикам, представленным на презентации, но даже их уже достаточно для того, чтобы сделать первые выводы. Давайте посмотрим, что мы получили, и поймем, этого ли мы ожидали. Пусть новинки и стоят дорого, но внимание они привлекают.

Чем отличаются новые смартфоны Xiaomi

На этот раз китайская компания, что называется, разродилась целой россыпью новых устройств. Кроме трекера Mi Band 6, крутой беспроводной зарядки и других гаджетов, нам показали целых 4 новых смартфона — Mi 11i, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Вот теперь все встало на свои места и в линейке Xiaomi снова можно запутаться. Но давайте попробуем понять, в чем между ними разница.

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Чем хорош Xiaomi Mi 11 Ultra

Mi 11 Ultra является топовой моделью всей линейки Mi 11, следуя по стопам ультрасовременного прошлогоднего Mi 10 Ultra. Как и стоило ожидать, новый телефон выделяется 1,1-дюймовым OLED-экраном на задней панели. Этот экран используется для предварительного просмотра селфи, позволяя делать снимки с помощью основной камеры. Но экран также обеспечивает постоянную работу и отображает уведомления. Кроме этого, доступен режим сверхвысокой экономии энергии, который позволяет использовать только задний дисплей.

Дополнительный экран — не единственное заметное дизайнерское решение. Керамический телефон впервые в портфолио Xiaomi предлагает рейтинг IP68. Это давно назревшее дополнение, но только сейчас компания наконец-то предлагает эту функцию.

В качестве оснащения вы также получаете процессор Snapdragon 888, 6,81-дюймовый OLED-экран QHD+ с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision. Сверху экран прикрыт защитой Gorilla Glass Victus. Динамики нового смартфона настроены Harman Kardon, а емкость встроенного аккумулятора составляет 5000 мАч.

Когда у Xiaomi Mi 11 Ultra закончится заряд, вы сможете воспользоваться проводной или беспроводной зарядкой на 67 Вт. Это позволяет полностью зарядить аккумулятор всего за 36 минут. Раздавать энергию можно при помощи реверсивной зарядки мощностью 10 Вт.

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Основная камера имеет три модуля. Главный имеет разрешение 50 Мп и сенсор Samsung GN2 с пикселями 1,4 микрона и размером сенсора 1/1,12 дюйма. Xiaomi добавляет, что основная камера предлагает технологию автофокусировки Dual Pixel Pro, OIS и новый алгоритм ночного режима. В дополнение к основному вы получаете 48 Мп сверхширокоугольный модуль (IMX586, угол обзора 128 градусов, макро-режим, PDAF). Есть также 48 Мп перископический модуль (IMX586, 5-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный зум, 120-кратный цифровой зум, OIS). Селфи обрабатываются 20-мегапиксельной камерой в вырезанном по левому краю отверстии.

Максимальное разрешение видео, как и положено, 8K. Xiaomi утверждает, что вы можете одновременно снимать несколькими камерами благодаря функции ”Multi Cam”.

В целом очевидно, что с новым устройством Xiaomi нацелена на конкуренцию с такими телефонами, как iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra и OnePlus 9 Pro. Чтобы говорить, преуспеет ли она в этом соперничестве, нужен более полный опыт использования, но пока смартфона нет в широком доступе.

Характеристики Mi 11 Pro

Хотите что-то немного лучше, чем Mi 11, но не хотите платить слишком много за Mi 11 Ultra? Именно здесь на сцену выходит новый Mi 11 Pro — своего рода средний ребенок в семье Mi 11.

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Телефон обладает некоторыми знакомыми основными характеристиками, а именно Snapdragon 888 и 6,67-дюймовым QHD+ OLED-экраном, но вы по-прежнему получаете некоторые дополнительные функции Ultra. Среди них: защита от воды по стандарту IP68, проводная и беспроводная зарядка на 67 Вт (обратная беспроводная зарядка 10 Вт) и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Как и Mi 11 Ultra, вы полностью зарядите этот смартфон за 36 минут.

Версия Xiaomi Pro также включает основную камеру на 50 МП (GN2), сверхширокий сенсор на 13 МП (угол обзора 123 градуса) и перископическую камеру с 5х увеличением и разрешением 8MP. Последние две камеры в теории представляют собой более простую версию сверхширокоугольной 48-мегапиксельной камеры Ultra и перископического объектива.

Xiaomi акцентирует внимание на том, что обе версии (Pro и Ultra) могут снимать видео с частотой 1920 кадров в секунду. Как достигается такая частота, не сообщается, но, судя по всему, это будет интерполированное видео. Проще говоря, камера снимет меньшее количество кадров, а потом дорисует между ними промежуточные, чтобы и получилось такое замедленное видео. То есть это не честные 1920 кадров в секунду. Это не может отрицательно не сказаться на качестве.

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На что похож Xiaomi Mi 11i

Ранее мы видели, что Poco F3 появился как ребрендинг Redmi K40, но это не единственный телефон серии K40, получивший ребрендинг. Xiaomi представила сегодня Mi 11i и по сути это Redmi K40 Pro Plus с новым именем.

Это означает, что вы по-прежнему получаете 6,67-дюймовый OLED-экран FHD+ с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 888 и аккумулятор емкостью 4520 мАч с проводной зарядкой 33 Вт. Телефон также оснащен основной камерой на 108 Мп, сверхширокоугольной камерой на 8 Мп и телеобъективом на 5 Мп. В центральном вырезе телефона находится отверстие для камеры с разрешением 20 Мп.

В телефоне отсутствуют такие функции Mi 11 Ultra и Pro, как: рейтинг IP68, телеобъектив или камера перископа. Но вы по-прежнему получаете флагманскую мощность, а также OLED-панель с высокой частотой обновления. Приятно, что для разблокировки будет использоваться боковой сканер отпечатков пальцев. А еще телефон получит ИК-порт и NFC.

Дешевый Xiaomi Mi 11 Lite

Мы уже давно знаем, что Xiaomi планировала предложить в этом году два варианта Mi 11 Lite в виде вариантов 4G и 5G. Оба телефона имеют ряд общих характеристик, а именно: толщину 6,81 мм, вес 157 грамм, 6,55-дюймовый OLED-экран FHD+ с частотой 90 Гц, аккумулятор на 4250 мАч и проводную зарядку 33 Вт.

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Два телефона даже предлагают одинаковую тройную основную камеру. Она предлагает основной модуль на 64 Мп (0,7 микрон), сверхширокую камеру на 8 Мп и телеобъектив на 5 Мп. Другие общие функции включают: стереодинамики, ИК-передатчик, NFC (в зависимости от рынка), боковой сканер отпечатков пальцев и MIUI 12 на базе Android 11.

Основное различие между телефонами заключается в категории чипсетов. Mi 11 Lite 5G является первым устройством с процессором Snapdragon 780G. В то же время Mi 11 Lite 5G работает на Snapdragon 732G, который тоже является отличным чипсетом, но местами чуть менее производительным, чем 780G.

Цены новых смартфонов Xiaomi

Сколько стоит Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra с памятью 8/256 ГБ — 5 999 юаней (примерно 69 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Ultra с памятью 12/256 ГБ — 6 499 юаней (примерно 75 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Ultra с памятью 12/512 ГБ — 6 999 юаней (примерно 81 000 рублей)

Телефон доступен в вариантах Ceramic Black и Ceramic White.

Сколько стоит Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Pro с памятью 8/128 ГБ — 4 999 юаней (примерно 58 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Pro с памятью 8/256 ГБ — 5 299 юаней (примерно 61 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Pro с памятью 12/256 ГБ — 5 699 юаней (примерно 66 000 рублей)

К сожалению, Mi 11 Pro ограничен только Китаем, и неизвестно, будет ли он официально продаваться за его пределами.

Сколько стоит Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11i с памятью 8/128 ГБ — 649 евро (примерно 58 000 рублей)

Xiaomi Mi 11i с памятью 8/256 ГБ — 699 евро (примерно 62 000 рублей)

Телефон можно приобрести в цветах Cosmic Black, Celestial Silver и Frosty White.

Сколько стоит Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G с памятью 8/128 ГБ — 2 299 юаней (примерно 27 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G с памятью 8/256 ГБ — 2 599 юаней (примерно 30 000 рублей)

Xiaomi Mi 11 Lite 4G с памятью 6/64 ГБ — 299 евро (примерно 27 000 рублей)

Вариант 5G доступен в цветах Truffle Black, Mint Green и Citrus Yellow. Вариант 4G предлагается в цветах Boba Black, Bubblegum Blue и Peach Pink. 5G версии будут доступны на разных рынках. О доступности версии 4G в Китае не сообщается.

Что еще представила Xiaomi на презентации 29 марта

Xiaomi также анонсировала беспроводную зарядную панель мощностью 80 Вт, которая позволяет заряжать в альбомной или портретной ориентации. Эта беспроводная зарядная панель поставляется с адаптером на 120 Вт и продается по цене 499 юаней (примерно 6 000 рублей). Компания также показала беспроводную зарядную площадку с несколькими катушками за 599 юаней (примерно 7000 рублей). Заряжать смартфон на ней можно, положив его в любое место поверхности. Это то самое устройство, которое так и не смогла сделать Apple. Про него и новый Mi Band 6 мы расскажем в отдельных статьях.