Я перестал интересоваться смартфонами и на это есть причина

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Артем Сутягин 0

Вы помните, когда впервые заинтересовались миром телефонов? Я выбрал именно это слово, а не ”смартфон”, потому что такие олды, как я, хотя мне не многим более 30 лет, еще застали времена, когда все телефоны были кнопочными, а гаджеты с сенсорным экраном только начинали массово появляться. Но тогда это были КПК, а если они могли звонить, то назывались коммуникаторами. Тогда на пике популярности были совсем другие бренды. И вот теперь я близок к тому, чтобы потерять интерес к индустрии мобильных устройств. Ведь прошло-то всего около 15 лет. Возможно, вы со мной согласитесь, если я приведу несколько аргументов, почему я так думаю.

гомер

Иногда действительно очень грустно смотреть на то, что происходит с современными телефонами.

Чем современные телефоны хуже старых

Начну с привычного нытья о том, что современные телефоны стали одинаковыми. На самом деле в этом нет ничего плохого, но я скучаю по старым временам, когда каждый месяц заходил в Связной, МТС или iON, чтобы взять каталог с новыми моделями телефонов и разглядывать их, выбирая, какой я хочу. Ситуация тогда была еще более интересной из-за того, что я учился в старших классах и пока не зарабатывал, а родителям надо было еще объяснить, почему мне нужен именно Motorola E398 с камерой вместо моего Siemens A35. Или почему 4098 цветов экрана хуже, чем 60000. Тогда даже на уровне коробки смартфоны были яркими и интересными. Но потом пришел iPhone в ”кирпичике”, и все стали делать так же. Удобно же. А еще выгодно при доставке — не надо ”возить воздух”.

Motorola E398

Когда-то камера этого телефона была чуть ли не лучшей.

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Я получил свой первый сотовый телефон, когда учился в 10 классе. И это был Siemens A35. Те, кто в теме, вспомнят, что легендарнее него из той эпохи был только Nokia 3310. В той трубке не было ничего особенного. Более того, это была именно трубка, с которой можно было только звонить. Не было даже нормальной функции СМС и надо было набирать сообщения, по несколько раз нажимая на кнопку, чтобы добраться до заветной буквы и потом переходить к следующей. Тогда не писали, как сейчас, и текст вроде ”Привет! Как дела? Пойдешь гулять?” набирался около 30-40 секунд, а отправка стоила около 5 рублей. Но это так, ностальгическое ответвление.

Телефон

Так отправить СМС было и правда не очень просто

Разнообразные телефоны

Тогда выпускались самые разные телефоны. Моноблоки, слайдеры, раскладушки, телефоны, у которых верхняя крышка откручивалась в сторону, или те, корпус которых сворачивался — вот где было раздолье. Это вам не восхищаться тем, что у iPhone теперь плоские грани, а остальные это повторили.

А еще были телефоны вроде Nokia N90. Это один из первых культовых телефонов компании N-серии с уникальным дизайном и поворотным на 270 градусов дисплеем, который позволяет обращаться с телефоном, как с видеокамерой. Сама камера также поворачивалась, чтобы вы могли легко снимать под разными углами. Это был 2-мегапиксельный датчик камеры, что было довольно впечатляющим для того времени. По сути, вы можете использовать телефон в четырех различных режимах и это восхищало больше, чем сейчас любой Samsung Galaxy S22 Ultra — это была вершина дизайна мобильных телефонов.

Nokia N90

Такой телефон можно было крутить как угодно.

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Самые необычные телефоны прошлого

Именно тогда я начал увлекаться гаджетами. Просто тогда было, чем увлекаться. Тут же на сцену выходили те самые каталоги, полистать которые я бы не отказался и сейчас. Больше всех в дизайне тогда преуспела Nokia, которая предлагала самые необычные форм-факторы. Siemens и LG брали свое дизайном и четкими линейками устройств. А Samsung уже тогда была компанией с довольно типовыми и скучными моделями серого цвета. Хотя, когда мне на пером курсе института подарили Samsung E330, я радовался ему. Сейчас же мне доступны чуть ли не все гаджеты по запросу от брендов и магазинов-партнеров или по редакционным закупкам, но интереса просто нет. С каждым разом все сложнее писать, чем же так хорош именно этот аппарат.

samsung

Когда-то было круто иметь телефон без выпирающей антенны.

Интересно то, что так думают многие. Об этом говорят в нашем Telegram-чате и так же думают мои знакомые, которые просто перестали следить за новинками. Исключением являются, пожалуй, только складные модели. Там пока есть, где разгуляться.

Что сделало современные телефоны такими

Проблемы начались с выходом первых смартфонов, когда они стали типовыми. Потом немного свежего воздуха принесла операционная система Windows Phone. Конечно, у нее были свои проблемы, и часто их было больше, чем плюсов, но платформа действительно вызывала интерес своей концептуальность. В итоге и она не прижилась, уступив место стандартным решениям. К сожалению, больше никто не решался на смелые эксперименты. В итоге даже Android и iOS по большому счету отличаются друг от друга только тем, что в первом случае можно устанавливать APK, а во втором — нет. В остальном даже они максимально сблизились. Поэтому нам так интересно, какие там виджеты появились в MIUI 13.

А ведь в Windows Phone все было основано на виджетах. Его плиточный интерфейс был лаконичным и постоянно анимировался с просматриваемой информацией. Windows Phone казался живым и интересным, поэтому неудивительно, что Nokia (к сожалению) сделала ставку на платформу. По сравнению с ними Android и iOS до сих пор кажутся довольно статичными, скучными и унылыми, как… Ну вы поняли.

Windows Phone

Это было необычно, но интересно.

Как китайцы копируют телефоны

Обе ОС делают то, что могут, и делают это хорошо. Они дают нам идеально отточенный продукт, который просто работает. Поэтому обе ОС кажутся практически одинаковыми, даже если одна в чем-то немного лучше, чем другая. Чем-то это напоминает сферу авиастроения, где просто нет места экспериментам. Самолеты прекрасны в своей сути, но они все выглядят одинаково из-за того, что за 100 лет именно эта форма показала себя оптимальной. С телефонами произошло то же самое, но за 10 лет. При этом самый большой вклад в это сделали китайцы, которые просто срисовывали лучшее и не сильно беспокоились об уникальности. Не беспокоятся они о ней и сейчас, просто беря в горсть все идеи, которые продаются, и кидая их в нас. Плоские грани? На! Выступающая камера? Лови! Отказ от minijack? Раз плюнуть…

камеры

Примерно такой уровень разницы телефонов сейчас.

Я никогда не был фанатом Windows Phone, но даже по ней я скучаю. Ведь это был последний аккорд в попытке сделать что-то уникальное.

Все ли телефоны одинаковые

Вы скажете, что есть LG Wing или модели с крошечным экраном на задней панели? Но тянет ли это на инновации? Сомневаюсь. А если и тянет, то почему бы не делать таких побольше? А потому, что компаниям надо зарабатывать, и первый отчет, в котором прибыль будет меньше, чем в предыдущем, отнимет у компании миллионы долларов. Вспомните, что было, когда Facebook несколько месяцев в первый раз в истории не отчиталась о росте аудитории. А когда такое же произошло с Netflix? В итоге их акции подешевели в два раза и больше, а акционеры потеряли огромные деньги и были очень недовольны.

LG Wing

Такие концепты воспринимаются в штыки, но именно они дают хоть какое-то разнообразие.

Для меня, что-то подобное происходит в автоспорте, который я так люблю, и в футболе, который для меня стоит на втором месте. Команды и спортсмены просто перестали экспериментировать. Есть тактика, которая работает, и не надо ничего придумывать, если все идет по плану. Вот и получается, что годами выигрывают одни и те же.

Индустрия смартфонов умирает

Я все это к тому, что индустрия смартфонов умирает. Нет, мы и дальше будем получать крутые технологичные устройства, и это здорово. Ведь мы с вами не отрицаем их важности и привлекательности. Вот только души в смартфонах нет. И просмотр очередной презентации уже не вызывает трепета. Мы все примерно знаем, что там покажут. А интерес только в том, какого это будет цвета и сколько будет стоить.

Microsoft Surface Duo

Не понимаю этого телефона, но уважаю смелость его создателей.

В такие моменты мне даже хочется перестать критиковать Microsoft Surface Duo. Собственно, я бы этого и не делал, если бы не провальные решения и пропуски момента при запуске. В целом, как идея, сойдет, но таких мало, а пример Nokia, которая доэкспериментировалась, остужает головы тех, кто может и рад бы что-то изменить.

Какой итог сказанного? Да никакого. Это просто констатация факта и желание поделиться мнением в конце рабочей недели. А заодно желание услышать в комментариях ваше мнение по этому поводу. Не перестали ли вы в последние годы меньше интересоваться миром гаджетов? В том, что вы, как минимум, раньше интересовались этим, я не сомневаюсь. Иначе мы бы тут не собрались.

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