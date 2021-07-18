Зачем смартфонам стилус

Компания Samsung продвигает идею использования стилуса с мобильными устройствами еще с самой первой линейки смартфонов Galaxy Note. Выход Galaxy Note и S Pen в 2011 году положил начало новой категории мобильных устройств: фаблеты. «Сейчас такие слова в приличном обществе не произносят!» — так говорит наш Главный редактор. Параллельно с этим развивалась идея стилусов в комуникаторах на Mobile Phone, но там это было обусловлено резистивными экранами, которые реагировали не на прикосновение, а на нажатие.

Перед началом следует сразу оговориться, мы не будем касаться вопроса рисования. Все-таки это профессиональный инструмент художников. Разберемся, где может понадобиться стилус вне художественной профессии.

Смартфонами из линейки Galaxy Note пользовались мои родственники, но еще будучи ребенком, на вопрос «Зачем дяде стилус?» ответа не следовало.

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Первым сохранившемся до наших дней грамотным использованием стилуса стали заметки на скриншотах. Предположим, вы увидели интересный текст в нашей статье на Яндекс.Дзен. Можно сделать скриншот и сразу же добавить ряд заметок и примечаний от руки в два касания. Очень удобно.

В 2021 году профессия фотографа координально изменилась. Большинство пользователей редактируют фотографии самостоятельно сразу на смартфоне, не прибегая к ПК. С появлением стилуса это стало еще проще, ведь современные модели имеют ряд преимуществ вроде контроля степени нажатия, наклона, с помощью стилуса также можно добавить или убрать объект с фото. Настоящая «Post-PC» эра!

В сети часто пишут про возможность вести конспекты на планшете, полностью отказавшись от записных блокнотов. Мотивируют это тем, что писать от руки в любом случае выйдет быстрее. Плюс ко всему сейчас на планшет смело можно положить ладонь, не переживая по поводу случайного нажатия. Но я с этим мнением категорически не согласен. За столько лет проведенных с техникой, уже забыл, когда в последний раз пользовался обычной ручкой. Проведя пару лекций в университете с ноутбуком, точно знаю, что никогда не вернусь к рукописному варианту.

Коллеги пишут: Экран телефона Самсунг стал зелёным. В чём дело.

Однако существуют программы, позволяющие преобразовывать текст с пера на печатный, а значит стилус всегда можно использовать в заметках. По дороге на работу или дома за просмотром сериала — всегда можно набросать пару идей, вернувшись к ним в рабочем процессе. Это будет актуально для творческих профессий, таких как коперайтер, писатель и похожие.

Все это кажется абсолютным баловством пока мы не касаемся дизайна. Эскизы и ландшафты, огромное количество планировок — здесь стилус на вес золота. В любой момент где бы вы не находились — стилус ваш лучший помощник. Посмотрев ряд интервью от известных представителей профессии, я понял, что каждый из нас — дизайнер. Почти каждому так или иначе приходилось сталкиваться с планировкой квартиры или частного дома. Не смотря на то, что на телефоне спроектировать кухню будет крайне сложно, добавить недостающие детали или внести минимальные изменения, теперь можно в любое время. А затем легким движением руки отправить профессионалу. Также можно долго удержать кнопку на стилусе и запустить приложение, для которого он обычно необходим.

У многих стилусов есть функциональные кнопки, посредством которых из простой ручки можно сделать целый пульт управления. Можно опускать затвор фотокамеры вашего телефона, находясь за 10 метров от нее. Теперь для съемки селфи или веселого кадра с друзьями не нужно тянуться к кнопке или спешить занять своё место в кадре до спуска затвора – достаточно нажать кнопку на S Pen. Двойной клик переключает съёмку с фронтальной на основную камеру и обратно. С появлением смартфонов с большой диагональю, мы все чаще начали смотреть на них разные видео. С умным пером, одинарным или двойным кликом по кнопке можно запускать и ставить на паузу фильмы, переходить к следующей композиции в приложении Музыка или листать снимки в альбоме.

Три года назад, на одной конференции, я обратил внимание, что спикер подключил свой Galaxy Note через HDMI кабель и переключал слайды с помощью S Pen. Не совсем было ясно зачем, потому что на всех мероприятиях подобного рода есть пульт, но выглядело очень футуристично.

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Компания Samsung продвигали идею Живых заметок, предлагая пользователям инструмент для создания персональных стикеров на основе технологии дополненной реальности. Честно сказать, я считаю это абсолютно неправильным шагом. При любительских навыках рисования стикеры получаются достаточно низкого качества, что закономерно не нашло отклик у покупателей.

Мне, как любителю новых технологий, крайне обидно, что компаниям, продающим свои устройства вкупе с умным пером будто приходится заставлять нас обратить на них внимание. Сам я пользовался смартфоном со стилусом пару месяцев и не смотря на все его преимущества по-прежнему считаю его неоправданно дорогой покупкой. А как думаете вы? Пользуетесь стилусом? Напишите об этом в комментариях или в нашем Телеграм чате.