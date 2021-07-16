Кажется, я понял зачем нужна Капсула Мини с Марусей

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Артем Сутягин 0

Не так давно я рассказывал о своем опыте использования умной колонки от Mail.ru Group — Капсулы. Тогда я еще сам не знал, что буквально через несколько недель компания представит свой новый продукт, который обычно буквально просится в модельный ряд, если у тебя уже есть большая колонка. Я говорю о маленькой Капсуле Мини. Признаюсь честно, я не ждал чего-то выдающегося от этого продукта. Логично, что стоящая в два раза меньше предыдущей модели и в 5-6 раз меньшая по размеру колонка на вряд ли сможет чем-то удивить Этот настрой и помог мне составить правильное впечатление о новинке. Я не ждал чудес и не получил их, но кое-что все равно показалось мне интересным, и сейчас я об этом расскажу.

Капсула Мини

Как вам такой дизайн коробки?

Как звучит Капсула Мини

Давайте начнем в лоб — со звука. Естественно, каждый продавец будет говорить, что его колонка звучит фантастически и станет центром любой вечеринки, какого размера она бы не была.

Сами понимаете, что чем меньше размер корпуса (а значит, и динамика), тем сложнее из него что-то выжать. Тем более, разместить несколько динамиков для каждого диапазона частот уже не получается, и качество звука падает.

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Капсула Мини имеет мощность 5 Вт и звучит как небольшая колонка. Просто имейте в виду, что вы не сможете слушать музыку громко. Но для простого прослушивания, когда она стоит на столе и тихонечко бубнит себе подкасты или музыку, вариант в целом неплохой. Я так ей и пользовался — она просто стояла у меня на столе рядом с компьютером и выдавала негромкую музыку.

Капсула Мини

У меня колонка стоит так.Этого достаточно для того, чтобы ее было комфортно слушать.

Если сравнивать с другими колонками, то тут я, пожалуй, отмечу ее заслуги, так как новая Яндекс Станция Лайт и уже давно существующая Яндекс Станция Мини звучат точно не лучше. Особенно, если немного прибавить громкости. Звук из них какой-то очень пластиковый. Возможно, из-за конструкции корпуса с прорезями в нижней части. Зато JBL Clip 4 (именно эта модель, но не более ранние) звучит чуть лучше Капсулы Мини. Вот только уместно ли такое сравнение? Но зато так вы хоть примерно поймете, о каком звуке идет речь.

Полгода в одной комнате с Марусей. Опыт использования Капсулы от Mail.ru.

Что может Капсула Мини

Но если слушать колонку можно по большей части только вблизи, то отдавать команды можно и издалека. Микрофоны, а их тут 4, у нее работают просто отлично, а распознаваемость речи сильно улучшилась за последнее время. Сейчас Маруся почти не ошибается, когда ты ей что-то говоришь даже из дальнего угла комнаты.

Капсула Мини

Минус комплектного кабеля в том, что он припаян к блоку питания. Мне удобнее было включить его в USB-розетку. Отдельный блок и отдельный провод практичнее.

О чем с ней говорить — спросите вы? Да о чем угодно. Тем более, что кроме базовых вещей, вроде просьбы включить музыку, озвучить погоду или назвать курс валюты, она может читать сказки, отвечать на бытовые вопросы, шутить, а главное, управлять умным домом.

Раз в несколько недель создатели колонки договариваются с одной из систем умного дома об интеграции. В итоге, если год назад Капсула не умела почти ничего, то теперь управляет почти всеми основными системами, от самых известных, вроде Xiaomi и Philips, до тех, о которых вы даже не слышали.

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Универсальные системы умного дома

Получается, что как не стараются производители систем умного дома максимально упростить и унифицировать свои системы, но по-настоящему добились этого производители колонок с голосовым ассистентом. Только они могут через себя принимать команды и раздавать их на серверы разных систем. А они уже будут включать свет у вас дома, закрывать шторы, запускать робот-пылесос или прибавлять мощности на кондиционере. Круто же?

Капсула Мини

Слева — Капсула. Справа — Капсула Мини.

Как выглядит Капсула Мини

К однозначным плюсам Капсулы Мини стоит отнести ее внешний вид. Это такой бублик в тканевой оплетке. Яндекс пошла странным путем и выпустила облегченную версию колонки в пластиковом корпусе. Он неплохо выглядит, имеет несколько цветов, а каждый из них еще и придает конкретной колонке ее уникальные особенности, но он отличается от больших версий Станции. В случае с капсулой есть явная преемственность, и это хорошо.

Еще лучше, что на передней панели есть небольшой экран, на котором отображается время, ответы на вопросы (например, температура) и просто забавная рожица. Предвижу комментарии, что это детский сад, но даже мне, взрослому бородатому мужику, это показалось забавным. Анимация не до пошлости банальная и очень ненавязчивая. А иногда отыгрывает ситуации очень даже интересно. Впрочем, даже в обычной версии Капсулы компания старалась показать, что это что-то живое и дружелюбное. Одно мурчание при поглаживание чего стоит. Тут тенденция сохраняется.

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Понравилась мне и подсветка верхней части. Она сделана так, что ты не видишь стыка деталей, если просто смотришь на стоящую на столе Капсулу Мини. В итоге создается полная иллюзия, что блинчик с сенсорными кнопками просто парит в воздухе, стараясь не улететь далеко от основной части колонки.

Капсула Мини

Подсветка смотрится эффектно. А кнопки сенсорные.

Как управлять колонкой с Марусей

На нем, кстати, находятся сенсорные кнопки. Они позволяют регулировать громкость, выключать микрофон и останавливать или возобновлять воспроизведение. Есть и переключение песен, но реализовано оно немного странно. Если бы я не увидел это в кратком гайде, решил бы, что функции переключения песен тут нет. Для переключения вперед надо коснуться нижней кнопки (play/stop) и, не отпуская ее, коснуться увеличения громкости. Предыдущая песня включается так же, но с кнопкой уменьшения громкости.

Остается добавить только про наличие разъема для внешней акустики. К нему можно подключать наушники или колонки. Естественно, речь об активных колонках с собственным питанием. Нужно это для того, чтобы можно было бюджетно прокачать свою акустическую систему, сделав ее умной. Не придется много платить, но при этом звук будет хорошим, а микрофоны будут принимать сигналы, чтобы Маруся выполняла команды.

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Говорить подробно о самой Марусе можно долго, так как у нее много скилов. Она может отвечать на вопросы, управлять умным домом, включать музыку (даже из Spotify) и многое другое. С ее навыками можно познакомиться, скачав одноименное приложение. Там и поболтать с ней можно будет.

Капсула Мини

Питание через USB Type-C, а рядом разъем для наушников или колонок.

Добавлю только, что колонка может подключаться к Wi-Fi сети на частое 5 ГГц. Это важно, если вы ставите колонку далеко от роутера. Соседские сети в диапазоне 2,4 ГГц создают много помех и музыка будет часто прерывается. Поэтому, если у вас современный роутер, вы это оцените. Есть еще и Bluetooth для воспроизведения звука с телефона. Но куда приятнее, что в подарок с Капсулой Мини дается бесплатная трехмесячная подписка на VK Combo. Это музыка, фильмы, скидки и другие ”плюшки” от разных сервисов.

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Стоит ли покупать Капсулу Мини

Покупать ли Капсулу Мини? Сложный вопрос. Если хотите домой голосового ассистента и у вас нет других колонок, эта будет отличным стартом. Если вы фанат Яндекса, то перестроиться будет сложно, но в таком размере Капсула будет звучать лучше Станции. Если у вас уже есть большая Капсула, однозначно берите, чтобы поставить колонку в другой комнате. Купить для каждого помещения дорогую колонку проблематично, а за 4 990 рублей (такая цена по акции до 28 июля, потом будет 5 490 рублей) намного проще расставить их чуть ли не везде. Особенно, если у вас есть хорошие колонки с внешним входом. Тогда вы точно получите больше, чем от других продуктов.

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