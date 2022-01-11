Чего ждать от недорогих TWS-наушников

TWS-наушники дошли до той стадии своего развития, на которой они перестали быть чем-то диковинным. Теперь это полноценный гаджет, предлагающий отличные характеристики, современный дизайн, удобную посадку, а иногда даже невысокую цену. Конечно, чудес не бывает, и в случае снижения стоимости приходится чем-то жертвовать, но пару лет назад представить, что TWS-наушники будут стоить не больше 3000 рублей было сложно. Теперь это реальность, и в данной ценовой категории можно найти сразу несколько моделей. Это усиливает их конкуренцию с проводными аналогами. Об одних таких наушниках мы и поговорим.

Обзор Honor Choice Earbuds X

Honor Choice Earbuds X продаются в лаконичной квадратной коробке из белого картона, на которой нарисованы сами наушники и их основные характеристики. Ничего особенного в упаковке нет — она просто качественная.

Комплект наушников

Комплект поставки минимальный, но достаточный. В него входит короткий 20-сантиметровый кабель для зарядки USB-A на USB-С и инструкция. Кроме этого, в коробке есть только сами наушники и зарядный кейс для них.

Мне досталась модель белого цвета, который постепенно становится все более стандартным для наушников, но есть еще модель черного цвета. Я бы советовал покупать именно белую, так как на глянцевом корпусе белого цвета почти не видны царапины, чего не скажешь о черном. На нем даже самая маленькая потертость будет привлекать пристальное внимание.

Зарядный кейс для наушников

Зарядный кейс можно поставить стоя, а крышка надежно фиксируется магнитами. Сказать, что у нее совсем нет люфта, будет преувеличением. Он есть, но он совсем небольшой и едва ли окажется более серьезным, чем у других моделей. В закрытом состоянии крышка надежно фиксируется магнитами. В отрытом состоянии ”доводчика” нет, поэтому крышка падает, если наклонить кейс. Шарнир пластиковый. Все стандартно для недорогих наушников, но сделано добротно и неприятных ощущений при использовании не вызывает.

Как подключить наушники к телефону.

Беспроводной зарядки в кейсе нет, зато есть разъем USB Type-C, который нечасто встретишь даже в более дорогих моделях. На передней части кейса есть светодиодный индикатор, который показывает режим работы, зарядки и остатка аккумулятора. Он яркий и хорошо виден даже на солнце.

Удобно ли пользоваться Honor Choice Earbuds X

Что касается самих наушников, то обычно они делятся на два типа: различные варианты моделей с амбушюрами и те, которые похожи на классические AirPods. Во втором случае нет ничего плохого. Это как форма самолетов или автомобилей, которая проверена временем и за годы исследований была признана оптимальной. A еще у них есть защита от воды по стандарту IPX4. В воду с ними лезть не стоит, но за дождь на улице и пот во время тренировки можно не переживать.

Некоторые производители начинают что-то придумывать и размещают наушники в кейсе как попало. В этом случае все на своих местах. Когда вы откроете кейс, левый наушник будет слева, а правый — справа. Вытаскиваются они легко, особенно, если немного приноровиться. Часто бывает намного хуже.

В каждом наушнике есть по два микрофона. Один находится в верхней части ножки, а второй — в ее основании. Так достигается более высокое качество звука. На улице будет слышно, что вы разговариваете через наушники, а не через телефон, но качество будет очень даже приличным для того, чтобы вас было слышно. В тихом помещении качество захвата звука будет еще выше.

Управление TWS-наушниками

Так же на ножках расположены небольшие сенсорные панели для управления воспроизведением. Для этого можно воспользоваться следующими жестами:

Двойное касание — пауза/воспроизведение, прием/отбой вызова

— пауза/воспроизведение, прием/отбой вызова Тройное касание — вызов голосового ассистента

— вызов голосового ассистента Долгое касание левого наушника — предыдущая песня

— предыдущая песня Долгое касание правого наушника — следующая песня

— следующая песня Долгое удержание во время разговора — отбой вызова

Регулировки громкости на самих наушниках нет, как и на почти всех подобных моделях. Но большой проблемой назвать это сложно.

Комфорт использования наушников на высоте. Весит каждый из них всего четыре с половиной грамма, а в ушах они держатся лучше, чем если бы наушник плавно перетекал в ножку. Из-за того, что он сделан как бы отдельно, фиксация в ухе получается более надежной. А еще они не выпирают из уха, что тоже немаловажно.

Honor 50 с сервисами Google вышел в России. Делимся своими впечатлениями.

Как часто надо заряжать наушники

Производитель обещает, что работать эти наушники будут в течение 28 часов. Правда, это с учетом зарядки от кейса. Без этой процедуры время непрерывного звучания не превысит 5-5,5 часов в зависимости от громкости. В каждом наушнике находится аккумулятор емкостью 40 мАч, а зарядный кейс получил батарею на 500 мАч. Напомню, что заряжается он через USB Type-C.

Как звучат Honor Choice Earbuds X

Ждать аудиофильского качества звука точно не стоит, да и было бы сложно рассчитывать на него при такой невысокой стоимости. Тем не менее, звучат наушники довольно прилично. Определенный объем есть, но как и любым другим наушникам такого формата, им не хватает низких частот. Если прижать их поплотнее к ушам, то они появляются. Высоких частот достаточно, а в середине неплохо было бы добавить детализации.

В целом, звук претендует на то, чтобы называться сбалансированным. Если поиграться с настройками эквалайзера, возможно, вы и и вовсе сможете добиться действительно хорошего звука. Правда, при высокой громкости появляется довольно много искажений, но вряд ли вы сможете слушать такую громкую музыку в течение долгого времени. Я говорю о режимах, близких к максимальным. При 60-70% от максимальной громкости все нормально.

Стоит ли покупать Honor Choice Earbuds X

Говоря о том, надо ли покупать такие наушники, достаточно еще раз вспомнить их цену. В разных магазинах она варьируется от 2500 до 3000 рублей. За такие деньги можно смириться с любыми компромиссами. Например, с тем, что наушники не имеют датчиков, которые автоматически ставят музыку на паузу, если вытащить их из ушей. Пауза включиться, только если поместить их в кейс или самому остановить воспроизведение.

Разбираем, что такое TWS-наушники, как они работают и надо ли их покупать.

Несмотря на это, Honor Choice Earbuds X можно назвать удобными и сбалансированными. Даже небольшие минусы, вроде отсутствия ”доводчика” крышки кейса, не бросаются в глаза. А 28 часов прослушивания от одной зарядки и вовсе кажется чем-то уникальным за такие деньги.