Чем хорош первый в мире ноутбук Samsung с AMOLED экраном

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Артем Сутягин 1

Samsung хороша тем, что вызывает интерес не только одним продуктом. Она делает отличные смартфоны, телевизоры, прочую бытовую технику и, конечно, ноутбуки. Они периодически обновляются и вчера прошла очередная презентация, на которой компания обещала показать ”самый мощный Galaxy”. Сказано это было не случайно, так как Samsung действительно выпустила то, что обещала. Это были портативные устройства Galaxy Book Pro и трансформируемый Galaxy Book Pro 360, которые заимствуют дополнительные элементы дизайна мобильных устройств и более тесно интегрируются с экосистемой Samsung.

Samsung

Новые ноутбуки Samsung по-своему уникальны и могут задать тренд.

Новые ноутбуки Galaxy Book Pro

Линейка Galaxy Book Pro — это первая линейка компьютеров Samsung с операционной системой Windows и экранами AMOLED. Модели доступны с двумя диагоналями экранов на 13 и 15 дюймов, а разрешение в обоих случаях будет 1080p. Зато вы получаете практически бесконечную контрастность и более яркие цвета, которые нам привычны по флагманским устройствам серии Galaxy.

Так как главной фишкой ноутбуков является экран, то компания просто не могла не поработать над профилями изображения. Так в новинку добавили механизм переключения между яркими и точными профилями изображения в зависимости от задачи, поэтому вам не нужно настраивать параметры. Система сама адаптируется под то, что вы делаете — от работы с текстом до обработки фотографий.

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Легкий ноутбук Samsung

Обе машины Galaxy Book Pro также могут похвастаться большой мобильностью. 13-дюймовый Galaxy Book Pro весит чуть более 860 грамм и имеет толщину всего 11,2 миллиметра. Конечно, это больше, чем смартфон, но при таких габаритах и весе вас едва ли будет напрягать, что он лежит в сумке.

Samsung

Обе модели очень тонкие и легкие. Это только плюс.

Pro 360 чуть тяжелее, но не критично. При такой же толщине он весит всего 1,04 килограмма. Это тоже отличный параметр для того, чтобы носить ноутбук всегда с собой и сделать его максимально компактным.

Так как это продукты Samsung, они просто не могли не получить расширенную поддержку остальных продуктов марки. Например, Easy Bluetooth Connection обещает легкое сопряжение ваших Galaxy Buds, как у AirPods. Линейка Galaxy Book Pro также является первой линейкой ПК от Samsung, в которой интегрировано приложение SmartThings для домашней автоматизации и отслеживания потерянных устройств с помощью тегов.

Есть даже функция, которую Apple пару лет назад применила в своих MacBook — Sidecar. Она позволяет разместить рядом планшет и выводить на него изображение, как на второй экран. Естественно, в случае с Samsung поддерживаются только планшеты Galaxy.

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Характеристики Samsung Galaxy Book Pro

Какой бы ноутбук вы ни выбрали, он должен быть достаточно быстрым. Все модели Galaxy Book Pro используют процессоры Core 11-го поколения и соответствуют повышенным спецификациям Intel Evo с интегрированной графикой Iris Xe. Так же их оснастили портом Thunderbolt 4 (плюс два порта USB-C и разъем microSD) и Wi-Fi 6.

Samsung

Возможность взаимодействия с другими устройствами должна помочь в популяризации продуктов..

Есть некоторые конструктивные усовершенствования, в том числе более удобная клавиатура, увеличенный на 23% трекпад и в 2,5 раза более толстое перо S Pen, которое должно быть более приятным для работы с заметками. Вот только фронтальная камера немного выделяется на этом фоне, так как ее разрешение всего 720p.

Samsung ничего не сказала о времени автономной работы моделей серии Galaxy Book Pro, хотя учитывая, что мы имеем дело с Evo, оно должно составлять не менее девяти часов. В любом случае у вас будет зарядка мощностью 65 Вт, которая должна работать довольно быстро. Подключение будет производиться через разъем USB Type-C.

Мнение: Почему Samsung вызывает все больше симпатий

Сколько стоит Galaxy Book Pro

  • Galaxy BookPro 13 дюймов — 999,99 долларов (примерно 75 000 рублей)
  • Galaxy BookPro 15 дюймов — 1 099,99 долларов (примерно 82 000 рублей)
  • Galaxy BookPro 360 13 дюймов — 1 190,99 долларов (примерно 89 000 рублей)
  • Galaxy BookPro 360 16 дюймов — 1 299,99 долларов (примерно 97 000 рублей)

Чем отличается Galaxy Book Pro от Galaxy Book Pro 360

Модель с приставкой ”360” поддерживает сенсорное управление, поэтому и стоит дороже. В любом случае мы имеем дело с ноутбуками премиум-класса. Судя по всему, они должны подойти тем, кто давно и основательно прикипел к Samsung или хочет портативности. Найти что-то более компактное едва ли получится. А если у вас есть еще и другие продукты Samsung, то такой ноутбук вам идеально подойдет.

Samsung

Galaxy Buds Pro 360 позволяет рисовать, а Galaxy Buds Pro нет.

Предзаказ на модели стартовал сразу после презентации, а отправка покупателям должна начаться 14 мая. Стоит дождаться первых отзывов, чтобы понять, с чем мы в действительности имеем дело, но пока все выглядит очень интересно и перспективно. По крайней мере Samsung нас не обманула и действительно показала ”самый мощный Galaxy”. Жаль только, что его не дополнили новыми Galaxy Z Flip 3, но это уже другая история.

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1 комментарий Оставить свой
  1. DrMeth

    1080p это смертельный приговор….

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