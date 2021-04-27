На чем экономит Samsung и почему она выигрывает от этого

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Артем Сутягин 0

Флагманские смартфоны стоят дорого! В этом году наметилась тенденция к снижению стоимости, правда, пока ей последовали только Google и Samsung. Остальные производители если и снизили цены на свои новинки, то очень незначительно. И это тот самый момент, когда вроде и была надежда, но она оказалась немного обманутой. Но компании, которые решились на необычный шаг, только выиграли от этого. Та же Samsung начала продавать больше смартфонов и при этом тратить меньше денег, а стало быть, больше зарабатывать. Осталось только понять, на чем же она экономит и почему ее новый смартфон стоит настолько дешевле относительно предыдущего поколения.

S21

На этом смартфоне сэкономили. Представляете себе?

Себестоимость Galaxy S21

Текущее флагманское семейство Galaxy S21 стало своеобразной работой над ошибками относительно его предшественника — серии Galaxy S20. При этом, как показало исследование аналитического агентства Counterpoint Research, производителю удалось не только улучшить устройства, но и значительно снизить их стоимость.

В Samsung придумали, что делать со старыми смартфонами.

Судя по списку компонентов, Galaxy S21 Ultra с 128 ГБ памяти обходится производителю в 533 доллара, что на 7% дешевле по сравнению с Galaxy S20 Ultra. И все это несмотря на заметный прирост производительности и переход на гораздо более дорогой Snapdragon 888 по сравнению с Exynos 990.

Тут надо сразу немного оговориться, что указанная цена является только лишь ценой компонентов, из которых собран смартфон. Она не включает ”размазанные” по всей партии миллиарды долларов непрямых расходов. Ежегодно компания тратит деньги на исследовательские центры, разработки, персонал и тому подобное. Это все тоже включается в итоговую стоимость.

s21

Хорошо играть можно только на топовом процессоре.

На чем экономит Samsung

На этот раз Samsung удалось сэкономить за счет сокращения количества антенных модулей миллиметрового диапазона с трех до двух. Также отказ от зарядного устройства и наушников в комплекте поставки тоже позволил существенно снизить стоимость отгружаемой единицы продукции.

Набросим сюда отказ от ToF-камер и получим еще большее снижение стоимости производства младших моделей S21 и S21+ по сравнению с предшественниками. Тут экономия получилась еще больше и составила примерно 12-13%.

Складной планшет Samsung может выйти меньше чем через год.

Решительные шаги Samsung были вознаграждены. Поставки серии Galaxy S21 в первый месяц продаж увеличились на 22% по сравнению с серией Galaxy S20. Мы не знаем, какую сумму надо прибавить к стоимости производства на рекламу, доставку, упаковку, рекламу и прочие расходы, но вряд ли они сильно отличаются от того, что было в прошлом году. Отличаться, пожалуй, может только статья расходов под названием ”реклама”, но это те расходы, которые приводят к увеличению продаж. А значит, можно сделать вывод, что благодаря такой неплохой оптимизации, компания должна была начать больше зарабатывать на своих флагманских устройствах.

S21

Ну, хоть от беспроводной зарядки не отказались.

Какие телефоны выпустит Samsung в 2021 году

В этом году Samsung готовит еще несколько крупных анонсов, одним из которых станет Galaxy S21 FE. По последней информации, смартфон получит дизайн Galaxy S21 с тройной основной камерой в блоке, переходящем в боковую рамку, и большим дисплеем с отверстием в центре.

Отличием от обычного Galaxy S21 станет дисплей, увеличенный до 6,4 дюйма. GalaxyClub.nl также опубликовал информацию об аккумуляторе перспективного новичка. Аккумулятор EB-BG990ABY для SM-G990 (Galaxy S21 FE) будет иметь фактическую емкость чуть меньшую, чем у Galaxy S20 FE (4500 мАч), но большую, чем у Galaxy S21 (4000 мАч).

s21

Galaxy S21 FE будет похож на обычный S21, но станет проще.

Значит ли это, что автономность Fan Edition будет выше? Все будет зависеть от типа используемых компонентов и программного обеспечения будущего устройства. Аккумулятор емкостью 4500 мАч должен легко покрывать разницу в размерах экрана, но пока говорить о точных цифрах не приходится.

Каким будет Galaxy S21 FE

Ожидается, что Galaxy S21 FE получит Exynos 2100 или Snapdragon 888 (в зависимости от региона). Анонс новинки с большой долей вероятности состоится в августе этого года. Такой шаг вполне логичен на фоне отказа от Galaxy Note 21, о котором компания рассказывала ранее, и переноса на более ранее время презентации основной линейки Galaxy S21.

Опыт использования Samsung Galaxy A52 — крутой, но с минусами.

Подождать этот смартфон однозначно стоит, но интереснее всего то, как компания сможет выкрутиться из ситуации, в которую сама себя загнала. Ей надо сделать смартфон настолько проще и поставить на него такой ценник, чтобы люди понимали разницу между ним и более старшими моделями. При этом Samsung должна заработать. А еще ”снизу” поджимают отличные Galaxy A52 и Galaxy A72. Выдержать золотую середину между флагманами и средним сегментом — это и есть сложная задача. Но в Samsung работают не глупые люди. Думаю, они справятся.

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