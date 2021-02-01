5 причин купить Galaxy Buds Pro и одна причина этого не делать

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Артем Сутягин 0

Прошло не так много времени с тех пор, как Samsung вошла в сферу по-настоящему беспроводного звука. Наушники Galaxy Buds появились всего два года назад, но они завоевали большую популярность. Во многом благодарить за это стоит тот факт, что Samsung купила бренд AKG со всеми его наработками и патентами. Это привело к тому, что наушники южнокорейского бренда стали звучать намного лучше, а новые модели хорошо продавались. Постепенно наушники начали обрастать новыми функциями, вроде системы активного шумоподавления, которая впервые появилась в прошлогодних Buds Live. Теперь все эти наработки стали применяться в новых Galaxy Buds Pro, выпущенных вместе с серией Galaxy S21. Есть много причин купить эти наушники и одна не покупать их. Но что из этого перевесит?

Galaxy Buds Pro

Эти наушники намного интереснее, чем кажутся на первый взгляд.

Почему надо купить Galaxy Buds Pro

Наушники Galaxy Buds Pro стоят довольно дорого, но при этом у них есть преимущества относительно других моделей. Эти преимущества способны оправдать высокий ценник, хотя кто-то может с этим не согласиться.

Шумоподавление Samsung Galaxy Buds Pro

С выходом Buds Pro Samsung показывает, что она вышла из числа тех компаний, которые нельзя называть музыкальными. Теперь у нее есть полноценные наушники с системой активного шумоподавления. Наушники Galaxy Buds Pro довольно эффективно справляются с удалением окружающего шума и при этом предлагают два режима интенсивности работы.

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Конечно, как и в других наушниках лучше всего удаляются низкочастотные монотонные шумы, вроде шума дороги, поезда, самолета или бытовой техники дома, но среди прочих Buds Pro работают очень добротно.

Galaxy Buds Pro

Наушников с активным шумоподавлением много, но Galaxy Buds Pro заняли свое достойное место.

Система защиты от ветра тоже дает свой результат. Специальная конструкция, о которой компания говорила на презентации позволяет подавить шум и дает возможность нормально разговаривать по телефону на улице.

Удобные TWS наушники

Кто пользовался Galaxy Buds, согласится, что они хорошо сидят в ушах. Это же относится и к версии ”Pro”. В отличии от Buds Live, на которые многие жаловались, новые ”прошки” отлично сидят в ушах.

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Не обделены они и другими функциями, вроде автоматической паузы, нового многоступенчатого режима прозрачности и всего остального, что присуще подобным наушникам.

Наушники для музыки и видеозвонков

Galaxy Buds Pro отлично подходят для прослушивания музыки и видеозвонков. Можно сказать, что это относится к любым беспроводным наушникам, но это не совсем так.

Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro представили только в этом году, но они уже обзавелись желающими их купить.

В Buds Pro компания предложила не просто качественный звук, который превосходит решения многих конкурентов, но и шесть вариантов эквалайзера — включая режим усиления низких частот. И хотя нет возможности вручную настроить эквалайзер, вы сможете найти нужный звуковой профиль хотя бы в одном из шести режимов.

Многие пожалуются, что тут нет AptX, но наушники оснащены масштабируемым аудиокодеком Samsung, который обеспечивает эквивалент звучания 24 бит/96 Гц и синхронизацию аудио/видео.

Для улучшения качества разговоров по телефону предусмотрено три микрофона и система защиты от ветра, о которой я говорил выше. Для аудио- и видеозвонков это отличный вариант.

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Наушники с беспроводной зарядкой

Что касается времени автономной работы, то с Buds Pro вы получаете чуть менее пяти часов непрерывного воспроизведения музыки. Это не так хорошо, как у Buds+, но учитывая встроенную систему шумоподвления — в целом достаточно. Тем более, что кейс обеспечивает еще две полные зарядки наушников.

Galaxy Buds Pro

Кейс современных наушников TWS просто обязан иметь беспроводную зарядку.

Зарядить кейс можно через USB Type-С или без проводов по стандарту Qi. Более того, если у вас один из последних флагманов Samsung или другие смартфоны, которые поддерживают реверсивную беспроводную зарядку, то наполнить наушники энергией можно, просто положив их на заднюю стенку такого смартфона.

Приятно, что такая автономность (пусть и не самая большая в классе) и беспроводная зарядка уместилась в компактном корпусе, который меньше многих конкурентов на рынке. Тут Samsung однозначный плюс.

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Беспроводные наушники с защитой от воды

Samsung предлагает Buds Pro со степенью защиты IPX7. Ранние беспроводные наушники бренда имели рейтинг IPX2 или IPX4, что почти ничего не давало с точки зрения гидроизоляции. Но с Buds Pro вы получаете полноценный рейтинг IPX7, который делает наушники более устойчивыми к проникновению воды. Хотя тоже не дает полной гарантии работы устройства после попадания в воду.

Рейтинг IPX7 означает, что наушники тестировались при погружении их в воду на полутораметровую глубину на срок до 30 минут. Раз рейтинг присвоен — значит наушники выдержали такое испытание. Выходит, они отлично подойдут для тренировок, но плавать я бы в них не стал.

Galaxy Buds Pro

С Galaxy Buds Pro музыку можно слушать хоть так.

Почему не стоит покупать Samsung Galaxy Buds Pro

Несмотря на такое большое количество плюсов Galaxy Buds Pro, которые я перечислил выше, есть и один существенный минус, который мешает считать наушники идеальными.

Дело в том, что самые главные и лучшие их функции работают только со смартфонами Samsung Galaxy. Как все преимущества AirPods проявляются только с iPhone, так южнокорейская компания сделала и со своими наушниками.

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Galaxy Buds Pro предлагают довольно интересный режим виртуального объемного звучания на 360 градусов. Но работает он только, если у вас есть телефон Galaxy с One UI 3.1 — на данный момент это означает только серию Galaxy S21.

Еще одна интересная функция, привязанная к экосистеме Samsung, — это возможность плавного переключения между устройствами. Если вы используете Buds Pro для просмотра видео на планшете и получаете звонок на свой телефон, они автоматически переключают источник, чтобы вы могли ответить на звонок с помощью наушников. Это невероятно полезная функция, но для ее работы вам понадобится планшет и телефон Galaxy.

Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro представили одновременно с серией Galaxy S21

Наконец, Samsung представила функцию, которая будет полезна создателям контента. Она позволяет синхронизировать звук, который записан на встроенный микрофон Buds Pro, с сопровождающим видео. Это классная функция, но, опять же, вам понадобится новый телефон Galaxy, чтобы использовать ее.

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В целом, Buds Pro — лучшие беспроводные наушники, которые Samsung представила на сегодняшний день, и они невероятно хорошо конкурируют с другими топовыми марками, которые представлены в этом сегменте. Но имейте в виду, что покупка максимально оправдана только, если у вас последний смартфон Samsung. В остальных случаях надо задуматься, что купить, и стоит ли переплачивать.

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