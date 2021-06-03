Huawei представила новые FreeBuds 4, Watch 3 и супер-планшет MatePad Pro

Huawei все не унимается! То, что она должна была показать новую операционную систему HarmonyOS, мы в целом ждали. Но не многие думали, что она так щедро осыпет нас новыми продуктами. Мы получили все — от наушников до огромного телевизора с передовыми функциями. Естественно, все основано на работе новой операционной системы, но сам факт такой ”щедрости” дает понимание, насколько сильно старается поменяться компания, чтобы сохранить пусть не лидирующие, но хотя бы какие-то позиции на рынке. А там кто знает. Может быть она начнет новый штурм Олимпа, но в другом направлении. Так что же нам показали?

Операционная система HarmonyOS

Естественно, все началось с того, что нам показали новую операционную систему, о презентации которой я отдельно рассказал в этой статье. Рассказывали о ней очень интересно, но любители гаджетов были бы недовольны, если бы не было ”железок”. Поэтому они были.

Новые гаджеты Huawei

Наушники Huawei FreeBuds 4

Говорить долго про новые TWS-наушники не приходится, так как они просто стали чуть лучше, чем были по физическим параметрам (размер и вес). Качество звука можно ощутить только после полноценного тестирования. Да и стоит ли ждать высокого качества от наушников, которые имеют полуоткрытую конструкцию? В целом они все равно будут проигрывать внутриканальным и тем более накладным наушникам. Не говоря уже о полноразмерных.

Представители Huawei отметили во время презентации, что новые наушники стали на 5,6% легче предыдущего поколения. Теперь один наушник весит всего 4,1 грамма. При этом они воспроизводят на 50% больше частот. По крайней мере так заявлено. Больше сказать о Huawei FreeBuds 4 пока нечего.

Huawei представила HarmonyOS для всех. Что это и куда можно установить?

Часы Huawei Watch 3

На презентации компания красиво обыграла то, что предыдущее поколение этой модели выходило только в 2017 году. Представитель марки сказал, что они поняли, мол, операционная система, которая была тогда, не могла дать того результата, который хотели пользователи. И вот теперь с новой версией своей операционки они готовы предоставить полноценный новый продукт. Ничего не скажешь, красиво выкрутились.

Модельный ряд часов состоит из двух моделей — Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro. Естественно, они работают под управлением актуальной сейчас HarmonyOS 2 со всеми ее преимуществами.

Все основные датчики, включая определение кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и возможность определения температуры кожи, в них есть, а еще говорят, что они будут работать дольше остальных моделей. Время работы часов можно увеличить до 14 дней в режиме максимального энергосбережения. В обычных условиях они проработают три дня.

Есть даже датчик определения падения. То есть, если человек в часах упал и не подает признаков активности, часы смогут вызвать ему помощь, позвонив заранее записанному экстренному контакту.

Собственно функция звонков и является важной функцией часов. Они получили возможность работы с eSIM и нам даже намекнули на то, что эта функция скоро будет работать в сетях российских операторов. Но пока она доступна только в Китае. Такая функция делает часы полноценным самостоятельным гаджетом, которым можно пользоваться без смартфона.

Серия Huawei Watch 3 предусматривает большое количество ремешков, которые можно будет легко менять, а благодаря невысокой цене можно будет купить сразу несколько на все случаи жизни.

Huawei ожидает, что HarmonyOS займет 16% рынка. За счет чего?

Предусмотрено более 100 видов тренировок, из которых 6 определяются автоматически. Естественно, во время тренировок будут считываться все данные о здоровье и записываться в память часов. А заодно передаваться на другие совместимые устройства.

Часы будут доступны для заказа уже в июне, а цена пока известна только для Китая — от 2 600 юаней (примерно 30 000 рублей) за обычную версию до 3 300 юаней (примерно 38 000 рублей) за версию PRO.

Новый планшет Huawei MatePad Pro

Новый MatePad Pro получил обновленные возможности благодаря новой операционной системе. Кроме того, что теперь он лучше работает со смартфоном, ноутбуком и другими гаджетами, давая больше возможностей для творчества, он получил и другие улучшения.

Работает новинка на Kirin 9000E и предлагает 12,6-дюймовый OLED-экран FullView с полезной площадью 90%, контрастность 1 000 000:1 и поддержку пространства DCI-P3. Заявлено, что цветопередача такого монитора находится на уровне профессиональных мониторов. Сообщается даже, что это первый монитор, получивший сертификат TÜV Rheinland Full Care Display 2.0

Так же он получил стилус второго поколения HUAWEI M-Pencil. Стилус поменялся внешне, стал менее угловатым, должен работать быстрее, а заодно им теперь можно заполнять поля, в которых мы раньше печатали, и система сама распознает рукописный ввод. Он поддерживает до 4096 уровней силы нажатия.

Huawei MatePad Pro оснащен звуковой системой с восемью динамиками, которая включает высоко- и низкочастотные излучатели с большой амплитудой. Так они должны обеспечивать больший диапазон воспроизводимых частот и большую громкость.

Новые возможности интеграции предлагают также использования гаджета в качестве графического планшета при работе за компьютером, улучшенный режим многооконности (к июню 2021 года около 4000 приложений было адаптировано под этот режим) и даже установку планшета в качестве второго монитора при работе за компьютером.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Батарея MatePad Pro будет иметь емкость 10 050 мАч, что обеспечит до 14 часов работы в автономном режиме. Если планшет с диагональю 12,6 дюйма для вас слишком большой, будет предлагаться так же его уменьшенная версия с диагональю 10,8 дюйма, но теми же основными возможностями. Цена в Китае пока варьируется от 4 999 юаней (примерно 57 000 рублей) до 7 999 юаней (примерно 92 000 рублей) в зависимости от размера, модуля связи и объема встроенный памяти.