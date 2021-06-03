Huawei представила HarmonyOS для всех. Что это и куда можно установить?

Странная ситуация складывается вокруг Huawei. С одной стороны, уже пару лет злопыхатели пророчат компании мрачное будущее или и вовсе его отсутствие, но с другой — она проводит презентации вроде той, что состоялась 2 июня 2021 года. На ней нам показали целую россыпь новых продуктов, многие их которых действительно очень интересны и не похожи на то, что компания делала раньше. Но самое главное, что нам показали во всей красе новую операционную систему HarmonyOS. И пусть она внешне довольно сильно напоминает iOS, но так ли это плохо, если в целом она все равно смотрится хорошо? А еще она дает такие возможности, которых раньше не было. По крайней мере на уровне системы.
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Что такое HarmonyOS
Именно в среду на глобальном мероприятии, которое транслировалось на весь мир и локально обсуждалось в России, нам дали ответ на вопрос, что же такое HarmonyOS. Теперь мы понимаем, что это не просто какая-то мифическая операционная система, которая где-то существует, но которую никто не видел, а конкретный продукт со своей философией. Можно даже сказать, что это операционная система нового уровня, которая не просто синхронизирует гаджеты, а превращает их в один супер-гаджет. Собственно, именно это слово звучало на презентации очень много раз.
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Нам показали, что новая ОС может быть установлена на огромное количество устройств — от кофеварок и часов до самых современных смартфонов и ноутбуков. Суть ее в том, что она позволит объединить все для совместного использования, а для работы ей достаточно 128 МБ оперативной памяти — то есть почти ничего.
Во многом именно поэтому ее можно будет установить куда угодно, включая около сотни старых устройств компании — 3-4 летней давности. Число смартфонов, которым в конечном итоге достанется HarmonyOS, достигнет сотни, включая модификации.
Зачем нужна HarmonyOS
Если не вдаваться в лишние подробности и не рассказывать об этом так долго и немного затянуто, как это было на презентации, то новая система нужна для объединения всего и вся, что есть у пользователя.
Наушники, смартфон, планшет, часы, телевизор, бытовые приборы и даже автомобиль станут единым целым. Благодаря новому центру управления, можно будет переключаться между ними легко и просто.
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Например, вы смотрите видео на смартфоне, но хотите вывести его на телевизор. Для переключения у вас будет центр управления, в котором смартфон будет чем-то вроде Солнца, а остальные гаджеты будут «летать” вокруг него, как планеты. Вы просто передвигаете значок телевизора к смартфону и видео переносится на него. Если захотите смотреть фильм так, чтобы не мешать никому дома — передвигаете значок наушников и звук переводится на них. Если все действительно работает так, то это очень круто.
Во время мероприятия у меня сразу возник вопрос, ответ на который я получил почти сразу же — рассинхрона звука не будет. Для этого устройства используют единый счетчик времени и корректируют задержки. А еще есть защита от помех, которая позволит не терять в качестве передачи. Это еще надо проверить в деле, но звучит очень здорово. Компания даже заявила, что задержки будут настолько минимальными, что это не помешает смотреть фильмы с динамичными сценами или играть в игры.
На какие устройства будут устанавливать HarmonyOS
В первую очередь HarmonyOS будет устанавливаться на собственные продукты Huawei, но так же на устройства партнеров. Среди них уже сейчас есть пара десятков брендов, включая самые крупные и хорошо продаваемые по всему миру.
Благодаря такой интеграции можно будет приложить телефон к плите или печке, чтобы отправить на нее рецепт. Или приложить его к холодильнику, чтобы тот выставил такую температуру для продуктов, которая рекомендуется именно вам на основании данных, собранных умными часами.
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В целом это похоже на систему управления умным домом, но работать это будет на системном уровне, а значит, интеграция станет куда более глубокой и примеров можно приводить множество. Беговая дорожка будет обмениваться данными с часами, автомобиль получать команды от телефона (включая навигацию), как только вы сядете в него. Дверные замки смогут разблокироваться при поднесении к ним телефона или часов. Примеров можно приводить множество, но этого уже достаточно, чтобы вызвать интерес.
На какие телефоны и когда можно установить HarmonyOS
Всего в список вошли около ста телефонов в различных модификациях. Самих моделей, естественно, будет меньше, но зато среди них есть даже самые старые, выпущенные еще в досанкционное время.
2 июня 2021 года HarmonyOS получат:
- Huawei Mate40 series
- Huawei P40 series
- Huawei Mate30 series
- Huawei MatePad Pro (2019)
В третьем квартале 2021 года HarmonyOS получат:
- Huawei Mate20 series
- Huawei nova 7 series
- Huawei nova 8 series
- Huawei nova 6 series
- Huawei MatePad (2019)
В четвертом квартале 2021 года HarmonyOS получат:
- Huawei Smart Screen V series (2021)
- Huawei S Smart Screen series
- Huawei Mate20 X series
- Huawei X Smart Screen 65-inches
- Huawei nova 5 Pro
- Huawei Enjoy 20 series
- Huawei Enjoy Z 5G
- Huawei Maimang 9
- Huawei MediaPad M6 series
- Huawei Enjoy Tablet 2
В первой половине 2021 года HarmonyOS получат:
- Huawei Mate10 series
- Huawei P20 series
- Huawei nova 5 series
- Huawei Mate9 series
- Huawei P10 series
- Huawei Smart Screen V series
- Huawei MediaPad M5
- Huawei nova 4
- Huawei nova 4e
- Huawei nova 3
- Huawei nova 3i
- Huawei Enjoy 9S
- Huawei Enjoy 9 Plus
- Huawei Enjoy 10
- Huawei Enjoy 10S
- Huawei Maimang 8
- Huawei nova 2s
Приоритет будет отдаваться моделям, выпущенным для китайского рынка, что неудивительно.
Что еще показала Huawei на презентации
Новых продуктов была целая россыпь, а не несколько отдельных гаджетов, но на фоне рассказа о том, какие возможности нам несет HarmonyOS, они уже не представляют такого интереса. Даже сама компания не делала на них такого большого акцента и на 2,5-часовой презентации рассказала о них только вскользь. Но каждое устройство, конечно, достойно отдельного упоминания.
Если говорить только о продуктах самой компании, то мы получили часы Huawei Watch 3, наушники Huawei FreeBuds 4, новый планшет Huawei MatePad Pro, мониторы серии Huawei MateViev и даже телевизор Huawei Vision S с голосовым ассистентом Салют. Нам даже вскользь показали Huawei P50, но сказали, что его надо подождать.
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Основной рассказ об этих устройствах уже готовится нашем сайте, а подробно о них мы расскажем в обзорах, которые тоже выйдут довольно скоро.