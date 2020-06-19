Им все мало: Qulcomm начала делать чипы для автономных роботов с 5G

Им все мало: Qualcomm начала делать чипы для автономных роботов с 5G

Новые технологии часто имеют свойство расширяться за пределы своей изначальной сферы применения. Часто компании, которые обладают наработками средств вычисления для какой-то одной отрасли, идут в другую. Так получилось и в этот раз, когда Qualcomm, известная своими процессорами, которые стоят в львиной доле смартфонов на рынке, решила попробовать себя в деле развития робототехники. Своих человекоподобных роботов она пока строить не начала, но уже отметилась производством чипов, которые будут встраиваться в таких роботов и выполнять очень важные задачи. Неужели компания настолько готова к переходу в новое для себя дело?

Кроме процессоров, Qualcomm так же производит 5G модемы, которые используются в смартфонах. В некоторые чипсеты они уже встроены, например, в Snapdragon 765G. В Snapdragon 865 его надо устанавливать отдельно, но он идет в связке с процессорным чипом. Теперь с новой системой RB5 у компании Qualcomm началось освоение ей роботов и дронов.

На этой неделе производитель мобильных чипов в Сан-Диего представил первую систему 5G с аппаратным программным обеспечением и инструментами для продвинутых роботов. Платформа Qualcomm Robotics RB5 использует новый процессор компании QRB5165 для роботов и имеет сопутствующий модуль для подключения 4G LTE и 5G через модем Qualcomm X55, который также используется сегодня в смартфонах.

Новый процессор Qualcomm сделает 5G доступным почти для всех

RB5 включает в себя искусственный интеллект. Это позволяет разработчикам создавать умные, быстрые и отзывчивые машины. Самое приятное, что у него еще и очень небольшой расход энергии, что важно в случае использования автономных роботов, где заряд батареи просто критически важен.

Qualcomm ожидает, что новые машины на базе RB5 появятся в сфере обслуживания и на производстве. Минимум 20 компаний уже изучили технологию и, вероятно, будут ее использовать. Среди них даже есть LG, производитель дронов Skydio, производитель роботов для обеспечения безопасности NXT Robotics и другие компании, которые занимаются производством роботов. В том числе и спортивных.

И более 30 компаний, занимающихся аппаратным и программным обеспечением, работают над смежной технологией, которая позволяет использовать различные приложения для робототехники. В их число входят дрон-картограф AirMap, издатель Ubuntu Canonical, менеджер парка роботов InOrbit, Panasonic и подразделение Intel RealSense, занимающееся производством камер глубины и слежения.

Для любого типа робота, будь то робот за 200 долларов или промышленный робот за 2 миллиона долларов, он должен ощущать, думать, действовать и общаться, — сказал Дев Сингх, директор по развитию бизнеса и робототехники компании Qualcomm — Процессор Qualcomm объединяет все это вместе.

Хотя большинство людей думают о 5G, как о технологии для смартфонов, у нее есть потенциал для изменения и других отраслей нашей жизни. Сети пятого поколения имеют огромное значение для роботов, автомобилей, систем здравоохранения, розничной торговли и почти для всех отраслей, о которых вы только можете подумать. 5G может связывать системы уличной инфраструктуры и другие устройства, которые раньше не были подключены к Интернету. Устройства будут буквально разговаривать друг с другом.

Робототехника и дроны — это отличная возможность для Qualcomm, чтобы закрепиться в этом бизнесе в серьез и надолго. Она уже достаточно уверенно чувствуется себя в этой сфере, но если получится покорить еще и робототехнику, то для нее все будет вообще шикарно.

В чем преимущества 5G

Что касается робототехники и беспилотников, то ключевыми преимуществами 5G являются скорость и надежность беспроводной технологии. Задержка сигнала и отклик измеряются миллисекундами, по сравнению с десятками миллисекунд или более при использовании 4G и Wi-Fi. Сети 5G изначально разрабатывались с учетом повышенной стабильности. Особенно важно это будет в тех случаях, когда подключенные к такой сети роботы будут трудиться на производстве или управлять беспилотным автомобилем.

Доставка еды, автономный транспорт, автоматизация городского пространства, роботы-продавцы, системы уборки — все это и многое другое точно будет в нашем будущем и, судя по всему, Qualcomm уже сейчас хочет застолбить себе местечко в нем.

Лучше VR и AR. Что такое XR и при чем тут Qualcomm

Еще до того, как первый образец подобного чипа появился на рынке, компании уже использовали технологию Qualcomm в своих устройствах. Но, адаптировав процессор специально для роботов и дронов, Qualcomm смогла лучше удовлетворить специфические потребности тех, кто ими пользуется.

RB5 способен выполнять операции искусственного интеллекта со скоростью до 15 триллионов операций в секунду для выполнения сложных задач и глубокого обучения. Системный процессор QRB5165 включает в себя машинное обучение и специальный механизм компьютерного зрения для видеоаналитики. Процессор обработки изображения Spectra 480 может одновременно поддерживать семь камер и обрабатывать изображения со скоростью 2 гигапикселя в секунду.

Когда надо будет покупать робота, спросите совет какого выбрать в нашем Telegram-чате. Поможем.

По словам Сингха, с Qualcomm сотрудничают более 100 робототехнических компаний. Такое сотрудничество просто не может не дать конкурентного преимущества на этом ранке. Тем более, что основной конкурент сейчас переживает не лучшие времена. Совпадение? Если что, я про Huawei.

Остается только добавить, что RB5 будет доступен уже в самое ближайшее время. Дев Сингх отводит на это примерно шесть или восемь месяцев.