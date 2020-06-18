Новый процессор Qualcomm сделает 5G доступным почти для всех

Когда мы говорим о том, что 5G уже совсем близко, мы имеем ввиду, что сегодня можно пойти купить соответствующий смартфон и в некоторых местах планеты им можно пользоваться. То есть это уже не просто прототип из лабораторий, а вполне себе живая технология, которая выведена на уровень коммерческого использования. Проблема в том, что пока смартфоны с поддержкой этой технологии стоят достаточно дорого и не каждый может себе это позволить. Конечно, как в свое время было и с 3G, и с LTE, со временем технология сможет стать массовой, а мы получим новый уровень связи. Оказывается, это время ближе, чем мы думали и совсем скоро даже относительно недорогие смартфоны будут работать в сетях 5G. Мы же этого хотим? Если нет, то давайте хотя бы поймем, когда готовиться к неизбежному.

Новый процессор Qualcomm Snapdragon 690

Вчера Qualcomm анонсировала свою первую мобильную платформу 5G в 6-й серии ее процессоров. Новая модель получила название Snapdragon 690 5G. Интересно, что чипы этой серии обычно устанавливаются в смартфоны стоимостью примерно от 20 000 до 30 000 рублей. Учитывая это, можно уже почти смело сказать, что 5G постепенно приходит если не в самый, то в один из самых массовых сегментов рынка смартфонов.

Топовым процессором Qualcomm Snapdragon на данный момент является Snapdragon 865.Следом за ним с небольшим отставанием идет Snapdragon 765, у которого тоже есть версия с поддержкой 5G. Теперь есть и следующая ступень, получившая индекс 690. Компания так и заявляет, что ее новый чип создан для того, чтобы сделать технологию 5G еще более востребованной в мире и недорогой.

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Характеристики Snapdragon 690

Snapdragon 690 также поддерживает инструменты искусственного интеллекта. Как ожидается, уже в ближайшие несколько месяцев смартфоны с новым процессором представят такие бренды, как Nokia, LG Electronics, Motorola, Sharp, TCL и некоторые другие, которые смогут договориться с Qualcomm о поставках.

Новая модемно-радиочастотная система Snapdragon X51 5G была оптимизирована для платформы серии 6, чтобы впервые обеспечить мульти-гигабитную скорость и хорошее покрытие 5G для шестой серии процессоров. Он поддерживает режимы NSA и SA, динамическое совместное использование спектра и скорость загрузки до 2,5 Гбит / с. Такие цифры выглядят выдающимися на фоне LTE, но скоро это станет нашими буднями.

Интересно, что не только поддержкой сетей пятого поколения будет отличаться новый Snapdragon 690. Кроме этого, он получит ”новый опыт использования” мобильного процессора. Например, у него будет возможность работы с контентом в формате 4K HDR 10 бит, захват и обработка более миллиарда оттенков цветов, а так же работа с камерами, способными снимать фотографии с разрешением до 192 Мп. Последнее, правда, больше представляет из себя задел на будущее, ведь пока таких камер нет. Зато это многое говорит о вычислительной мощности самого процессора.

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Камера смартфона на Snapdragon 690 будет еще более интеллектуальной, так как получит поддержку новейшего AI Engine 5-го поколения Qualcomm. Так она сможет еще лучше обрабатывать сцены в автоматическом режиме, работать с видео, голосом и визуальными эффектами, которые так нравятся многим.

Имея множество устройств с 5G, запущенных или разрабатываемых на сегодняшний день с использованием решений Qualcomm Technologies 5G, мы продвигаем распространение 5G на нескольких уровнях, чтобы сделать следующее поколение камер, искусственного интеллекта и игр более доступным, — сказал Криштиану Амон, президент Qualcomm Incorporated. — Благодаря расширению 5G в серии Snapdragon 6 можно сделать доступным 5G для более, чем 2 миллиардов пользователей смартфонов по всему миру.

Что ждать от нового процессора Qualcomm

Юхо Сарвикас, директор по продуктам HMD Global, сказал: «Вы можете ожидать достойного опыта использования 5G на основе наших инноваций PureDisplay и ZEISS Imaging, теперь по еще более доступной цене. Мы не можем дождаться, чтобы поделиться более подробной информацией об этом захватывающем продукте, поэтому оставайтесь с нами.”

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Мы уже видели, как Nokia внедрила чип Snapdragon 765G в Nokia 8.3 5G. Скорее всего, такой же процессор будет отвечать за производительность нового Google Pixel 5, который мы увидим осенью этого года. А еще очень скоро мы сможем увидеть даже обновление Nokia 5-ой серии. Сейчас Nokia 5.3 стоит примерно 14 000 рублей и работает на чипе Qualcomm шестой серии — Snapdragon 665. Потенциально даже она в переиздании может получить новейший Snapdragon 690 с поддержкой 5G. Даже если смартфон подорожает на пару тысяч рублей, это все равно будет прорыв.

Чтобы не надеяться раньше времени, давайте немного подождем. Тем более, что ждать осталось совсем недолго. В этом году нас может ждать не только дорогущий складной Samsung Galaxy Fold 2, но и многие другие устройства, которые вызовут немало интереса. В первую очередь, своими возможностями быстрой работы в Сети. Только не надо сжигать вышки 5G.