Лучшие складные смартфоны 2020. Знали, что их существует минимум 6?

Многие из вас могут подумать, что складных смартфонов в мире всего один-два. Я говорю не о монстрах от LG, которые больше похожи на два склеенных между собой отдельных смартфона. Я имею в виду именно смартфоны, которые оснащены сгибаемым экраном. На сегодняшний день их существует минимум шесть и даже больше, но мы будем говорить именно об актуальных устройствах. Конечно, это технология будущего, которая пока не очень хорошо реализована на потребительском уровне, но шансы у нее есть, а разнообразие вселяет оптимизм и веру в то, что скоро такие гаджеты получат действительно широкое распространение.

Производители складных смартфонов

Прошлый год был годом не только появления, но и массового интереса к складным смартфонам. Samsung, Motorola и Huawei уже представили свои новые складные модели, но и другие готовы последовать их примеру. В этой статье рассмотрим, какие производители сгибают лучше всех. Начнем, пожалуй, с того, кто пока является лидером в этой сфере.

Samsung Galaxy Z Flip — самый практичный складной телефон

Samsung Galaxy Z Flip, вероятно, самый практичный складной телефон, который вы можете купить сегодня. Компания могла сделать удобное, но при этом компактное и прочное устройство.

Он оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ Dynamic AMOLED, который выглядит намного лучше, чем некоторые другие дисплеи, которые мы видели на рынке до сих пор. Samsung использует здесь очень тонкое и гибкое стекло, и вы можете почувствовать разницу по сравнению с пластиковыми складными дисплеями. Хотя, пока она не такая большая.

Внутри вы получаете Snapdragon 855+ с 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, батареей емкостью 3300 мАч и Android 10. Производительность достаточно хороша для большинства ежедневных потребностей, хотя для игр раскладушки подходят не очень хорошо.

Возможно, такой набор характеристик и привел к тому, что уже в самом начале было продано несколько сотен тысяч единиц этого смартфона.

Samsung Galaxy Fold — миллионник

Samsung Galaxy Fold навсегда останется в истории, как первый складной смартфон. Пусть это прошлогодняя модель и уже совсем скоро мы увидим его второе поколение, а еще и бюджетную версию, но не сказать о нем просто нельзя. Тем более, что он до сих пор продается.

Устройство имеет два отдельных экрана: 4,6-дюймовый внешний дисплей с соотношением сторон 21: 9 и 7,3-дюймовый складной экран. Прелести такой конструкции в том, что более хрупкий внутренний дисплей находится внутри.

Под корпусом аппарата трудится Snapdragon 855, который также отвечает за производительность Galaxy S10+. Кроме того, имеется 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а питание обеспечивается аккумулятором емкостью 4380 мАч, который разделен на две части из-за складывающейся конструкции.

Тесные связи и хорошие отношения с Google помогают компании оптимизировать операционную систему под новый тип смартфона. Даже просто заставить работать смартфон с двумя экранами уже не просто, но Samsung смогла еще и наладить одновременную работу сразу трех приложений на большом экране. За это компании отдельный плюс.

Samsung Galaxy Fold за 900$? Спасибо, не надо

Motorola Razr 2019 — для хипстеров и латентных олдфагов

Motorola еще до выхода Samsung Galaxy Z Flip показала альтернативное видение того, каким может быть складной смартфон. За основу она взяла легендарный в свое время RAZR V3. Не исключено даже, что Samsung скопировала идею, хотя и маловероятно.

Смартфон оснащен внутренним дисплеем (P-OLED), который в разложенном состоянии имеет диагональ 6,1 дюйма. Внешний дисплей имеет куда более скромную диагональ — 2,7 дюйма.

Внутри него работает Snapdragon 710 с 6 ГБ оперативной памяти, поэтому это не совсем топовое устройство с точки зрения аппаратного обеспечения. Тем не менее, бренд Razr имеет много поклонников, и поэтому вызвал такой большой интерес со стороны общественности. Дизайн, признаться честно, тоже был хорош, но на этом, пожалуй, все.

Несмотря на то, что аппарат до сих пор официально стоит в США 1 499 долларов, иногда его распродают за 999 долларов. Но даже это не затмит те провалы и косяки, которые были у него на старте продаж, когда экран ломался еще до того, как к нему прикоснешься. Все это отрицательно сказалось на продажах, но по слухам, к осени компания готовит второе поколение, которое должно стать лучше и надежней.

Huawei Mate Xs — ”Прорвемся! Ответит Huawei”

С выходом Huawei Mate X компания показала всему миру, что она тоже может. Формально она не стала первым производителем, который показал складной смартфон, но она опоздала буквально на пару дней.

В 2021 году Huawei может отказаться от своих процессоров, но решение есть

Когда появился Huawei Mate Xs уже в разгар санкций, китайцы показали всем, что они [плевали] на эти ограничения. И пусть это была только хорошая мина при плохой игре, но в Китае аппарат действительно неплохо продавался.

У нас широкого распространения он не нашел. Возможно, из-за того, что он стоит 200 000 рублей и у него нет поддержки сервисов Google. ”Не, не думаю”.

Мы рассказывали о нем и о том, как я пользовался им несколько недель и лишний раз убедился, что технически он очень крутой, но сервисы Google и цена действительно важны.

В полностью открытом виде Mate Xs предлагает доступ к большому 8-дюймовому дисплею, а в сложенном виде он выглядит как 6,6-дюймовый смартфон. Huawei объединяет все кнопки, разъемы и камеры в боковой панели, которая также служит ручкой, поэтому смартфон можно надежно удерживать даже в разложенном состоянии.

Слишком ли дорого стоит складной Huawei Mate Xs

Именно внешний дисплей делает Mate Xs куда более интересным, чем Galaxy Fold с точки зрения удобства, но это и его ахиллесова пята — он царапается…

Складной OPPO — они тоже могут

Вообще, OPPO в последнее время сильно прибавила и не просто уверено входит в пятерку мировых лидеров по продажам, отгружая не намного меньше устройств, чем признанные лидеры, но и пытается стать настоящим новатором. Ну, или как минимум, идти в ногу со всеми. Выезжающие камеры, быстрые зарядки, крутые фронталки… Теперь складные смартфоны.

И пусть официального анонса пока не было, но сомнения в том, что устройство появится, уже нет. По слухам его должны были анонсировать на MWC 2020, которая отменилась из-за коронавируса. Хотя, еще до этого у компании уже был рабочий прототип складного телефона.

Посмотрев на складной Oppo, хочется спросить, не уходил ли кто-то из Huawei. Устройства этих брендов очень похожи между собой. По крайней мере, насколько это можно увидеть благодаря некоторым фотографиям, опубликованным самим производителем. Что касается аппаратных компонентов, у нас, к сожалению, нет никакой информации.

Серьезно? Oppo Find X2 и Find X2 Pro — китайцы по цене Galaxy S20

Нам придется подождать некоторое время прежде, чем мы сможем увидеть модель OPPO в действии и узнать больше деталей. Битва за лучший складной смартфон определенно началась и производитель показывает, что у него есть, что предложить.

Xiaomi Mi Flex — куда же без нее

Один из самых новых и самых инновационных складных смартфонов, который мы могли бы ожидать в ближайшее время , является детищем компании Xiaomi. Первый прототип, который компания показывает в видео, опубликованном в социальных сетях, указывает на концепцию, при которой дисплей можно согнуть с двух сторон. Это интересно и позволяет сделать безрамочный экран по бокам, но и приводит к тому, что нужно два шарнира и два места сгиба, а это в два раза больше трудностей.

Вместо того, чтобы сложить смартфон пополам, как Mate Xs, готовый Mi Flex (имя не подтверждено) можно сложить экраном наружу с левой и правой сторон. Лучше посмотрите это на видео.

Гендиректор Xiaomi назвал три своих любимых смартфона.

Приведенные в статье смартфоны это еще не все. По слухам, подобными разработками занимается Nokia. Наверняка, даже если и не выпустит, но свои силы в этом деле попробовала Apple. А еще мы ждем выхода Huawei Mate X 2, Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy Z Flip с 5G, второго поколения Motorola Razr и наверняка чего-то еще.

Пока ждем, у вас как раз есть время, чтобы высказаться по этому поводу в нашем Telegram-чате. Вдруг вы сделаете какой-то интересный прогноз.