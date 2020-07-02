Лучшие складные смартфоны 2020. Знали, что их существует минимум 6?

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Артем Сутягин 2

Многие из вас могут подумать, что складных смартфонов в мире всего один-два. Я говорю не о монстрах от LG, которые больше похожи на два склеенных между собой отдельных смартфона. Я имею в виду именно смартфоны, которые оснащены сгибаемым экраном. На сегодняшний день их существует минимум шесть и даже больше, но мы будем говорить именно об актуальных устройствах. Конечно, это технология будущего, которая пока не очень хорошо реализована на потребительском уровне, но шансы у нее есть, а разнообразие вселяет оптимизм и веру в то, что скоро такие гаджеты получат действительно широкое распространение.

Пока это лишь концепт смартфона TCL, но только представьте, как это круто.

Производители складных смартфонов

Прошлый год был годом не только появления, но и массового интереса к складным смартфонам. Samsung, Motorola и Huawei уже представили свои новые складные модели, но и другие готовы последовать их примеру. В этой статье рассмотрим, какие производители сгибают лучше всех. Начнем, пожалуй, с того, кто пока является лидером в этой сфере.

Samsung Galaxy Z Flip — самый практичный складной телефон

Samsung Galaxy Z Flip, вероятно, самый практичный складной телефон, который вы можете купить сегодня. Компания могла сделать удобное, но при этом компактное и прочное устройство.

Он оснащен 6,7-дюймовым дисплеем FHD+ Dynamic AMOLED, который выглядит намного лучше, чем некоторые другие дисплеи, которые мы видели на рынке до сих пор. Samsung использует здесь очень тонкое и гибкое стекло, и вы можете почувствовать разницу по сравнению с пластиковыми складными дисплеями. Хотя, пока она не такая большая.

Samsung Galaxy Z Flip

Внутри вы получаете Snapdragon 855+ с 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, батареей емкостью 3300 мАч и Android 10. Производительность достаточно хороша для большинства ежедневных потребностей, хотя для игр раскладушки подходят не очень хорошо.

Возможно, такой набор характеристик и привел к тому, что уже в самом начале было продано несколько сотен тысяч единиц этого смартфона.

Samsung Galaxy Fold — миллионник

Samsung Galaxy Fold навсегда останется в истории, как первый складной смартфон. Пусть это прошлогодняя модель и уже совсем скоро мы увидим его второе поколение, а еще и бюджетную версию, но не сказать о нем просто нельзя. Тем более, что он до сих пор продается.

Устройство имеет два отдельных экрана: 4,6-дюймовый внешний дисплей с соотношением сторон 21: 9 и 7,3-дюймовый складной экран. Прелести такой конструкции в том, что более хрупкий внутренний дисплей находится внутри.

Samsung Galaxy Fold

Под корпусом аппарата трудится Snapdragon 855, который также отвечает за производительность Galaxy S10+. Кроме того, имеется 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а питание обеспечивается аккумулятором емкостью 4380 мАч, который разделен на две части из-за складывающейся конструкции.

Тесные связи и хорошие отношения с Google помогают компании оптимизировать операционную систему под новый тип смартфона. Даже просто заставить работать смартфон с двумя экранами уже не просто, но Samsung смогла еще и наладить одновременную работу сразу трех приложений на большом экране. За это компании отдельный плюс.

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Motorola Razr 2019 — для хипстеров и латентных олдфагов

Motorola еще до выхода Samsung Galaxy Z Flip показала альтернативное видение того, каким может быть складной смартфон. За основу она взяла легендарный в свое время RAZR V3. Не исключено даже, что Samsung скопировала идею, хотя и маловероятно.

Смартфон оснащен внутренним дисплеем (P-OLED), который в разложенном состоянии имеет диагональ 6,1 дюйма. Внешний дисплей имеет куда более скромную диагональ — 2,7 дюйма.

Внутри него работает Snapdragon 710 с 6 ГБ оперативной памяти, поэтому это не совсем топовое устройство с точки зрения аппаратного обеспечения. Тем не менее, бренд Razr имеет много поклонников, и поэтому вызвал такой большой интерес со стороны общественности. Дизайн, признаться честно, тоже был хорош, но на этом, пожалуй, все.

Motorola Razr 2019. Как в старые добрые времена.

Несмотря на то, что аппарат до сих пор официально стоит в США 1 499 долларов, иногда его распродают за 999 долларов. Но даже это не затмит те провалы и косяки, которые были у него на старте продаж, когда экран ломался еще до того, как к нему прикоснешься. Все это отрицательно сказалось на продажах, но по слухам, к осени компания готовит второе поколение, которое должно стать лучше и надежней.

Huawei Mate Xs — ”Прорвемся! Ответит Huawei”

С выходом Huawei Mate X компания показала всему миру, что она тоже может. Формально она не стала первым производителем, который показал складной смартфон, но она опоздала буквально на пару дней.

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Когда появился Huawei Mate Xs уже в разгар санкций, китайцы показали всем, что они [плевали] на эти ограничения. И пусть это была только хорошая мина при плохой игре, но в Китае аппарат действительно неплохо продавался.

У нас широкого распространения он не нашел. Возможно, из-за того, что он стоит 200 000 рублей и у него нет поддержки сервисов Google. ”Не, не думаю”.

Huawei Mate Xs

Мы рассказывали о нем и о том, как я пользовался им несколько недель и лишний раз убедился, что технически он очень крутой, но сервисы Google и цена действительно важны.

В полностью открытом виде Mate Xs предлагает доступ к большому 8-дюймовому дисплею, а в сложенном виде он выглядит как 6,6-дюймовый смартфон. Huawei объединяет все кнопки, разъемы и камеры в боковой панели, которая также служит ручкой, поэтому смартфон можно надежно удерживать даже в разложенном состоянии.

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Именно внешний дисплей делает Mate Xs куда более интересным, чем Galaxy Fold с точки зрения удобства, но это и его ахиллесова пята — он царапается…

Складной OPPO — они тоже могут

Вообще, OPPO в последнее время сильно прибавила и не просто уверено входит в пятерку мировых лидеров по продажам, отгружая не намного меньше устройств, чем признанные лидеры, но и пытается стать настоящим новатором. Ну, или как минимум, идти в ногу со всеми. Выезжающие камеры, быстрые зарядки, крутые фронталки… Теперь складные смартфоны.

И пусть официального анонса пока не было, но сомнения в том, что устройство появится, уже нет. По слухам его должны были анонсировать на MWC 2020, которая отменилась из-за коронавируса. Хотя, еще до этого у компании уже был рабочий прототип складного телефона.

Складной телефон OPPO.

Посмотрев на складной Oppo, хочется спросить, не уходил ли кто-то из Huawei. Устройства этих брендов очень похожи между собой. По крайней мере, насколько это можно увидеть благодаря некоторым фотографиям, опубликованным самим производителем. Что касается аппаратных компонентов, у нас, к сожалению, нет никакой информации.

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Нам придется подождать некоторое время прежде, чем мы сможем увидеть модель OPPO в действии и узнать больше деталей. Битва за лучший складной смартфон определенно началась и производитель показывает, что у него есть, что предложить.

Xiaomi Mi Flex — куда же без нее

Один из самых новых и самых инновационных складных смартфонов, который мы могли бы ожидать в ближайшее время , является детищем компании Xiaomi. Первый прототип, который компания показывает в видео, опубликованном в социальных сетях, указывает на концепцию, при которой дисплей можно согнуть с двух сторон. Это интересно и позволяет сделать безрамочный экран по бокам, но и приводит к тому, что нужно два шарнира и два места сгиба, а это в два раза больше трудностей.

Вместо того, чтобы сложить смартфон пополам, как Mate Xs, готовый Mi Flex (имя не подтверждено) можно сложить экраном наружу с левой и правой сторон. Лучше посмотрите это на видео.

Гендиректор Xiaomi назвал три своих любимых смартфона.

Приведенные в статье смартфоны это еще не все. По слухам, подобными разработками занимается Nokia. Наверняка, даже если и не выпустит, но свои силы в этом деле попробовала Apple. А еще мы ждем выхода Huawei Mate X 2, Samsung Galaxy Fold 2, Samsung Galaxy Z Flip с 5G, второго поколения Motorola Razr и наверняка чего-то еще.

Есть еще и такой концепт от Lenovo.

Пока ждем, у вас как раз есть время, чтобы высказаться по этому поводу в нашем Telegram-чате. Вдруг вы сделаете какой-то интересный прогноз.

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2 комментария Оставить свой

  1. MoName

    Фолд с 25 октября в активном пользовании. Аппарат бомба. В сложенном виде тактильно очень напомнил vertu signature. Люксово ощущается. Техническая начинка великолепная, экран радует. Нареканий нет, а уже год не затворами. Остальные поделки которые вы описали не достойные внимания, в том числе и от хуавей, который ощущается как прототип.

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